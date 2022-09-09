Групу російських окупантів на бронетехніці ліквідували українські воїни на Харківщині. ВIДЕО 18+

Групу російських окупантів на бронетехніці ліквідували українські воїни на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, на якому зафіксований результат успішної роботи наших бійців, видно щонайменше три ліквідованих окупанти та дві покинуті бронемашини.

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