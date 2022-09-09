УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13602 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Війна
82 310 107
армія РФ (13489) війна (56511) знищення (4122)

Групу російських окупантів на бронетехніці ліквідували українські воїни на Харківщині. ВIДЕО 18+

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Групу російських окупантів на бронетехніці ліквідували українські воїни на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, на якому зафіксований результат успішної роботи наших бійців, видно щонайменше три ліквідованих окупанти та дві покинуті бронемашини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Колону з трьох вантажівок та одного БМП знищили українські воїни на Харківщині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+154
вообще не хочет вылезать из ячейки. там так классно всё, по домашнему )
показати весь коментар
08.09.2022 18:09
+141
Мирне таке тіло...
Лежить. Смердить тихенько. Нікого не обіжає...
показати весь коментар
08.09.2022 18:06
+84
показати весь коментар
08.09.2022 18:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ФСЕМ БАЯЦЦА!

https://www.youtube.com/watch?v=1p8KAnWPT4M&list=RDCMUCMEiyV8N2J93GdPNltPYM6w&start_radio=1
показати весь коментар
09.09.2022 22:30 Відповісти
"Ваня, пой!"
А у Вани запой.
показати весь коментар
09.09.2022 22:32 Відповісти
яке воно хароше)
показати весь коментар
10.09.2022 00:35 Відповісти
Хороший руцкий,мертвий руцький!
показати весь коментар
10.09.2022 07:57 Відповісти
Схоже навіть пакета собі не приготував
показати весь коментар
10.09.2022 08:02 Відповісти
Зато приліг на правильну глубину.
показати весь коментар
01.02.2023 21:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 