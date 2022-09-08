Пентагон оприлюднив список зброї, яка увійде до нового пакета безпекової допомоги Україні. ПЕРЕЛІК
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пентагон оприлюднив список озброєння, обладнання й техніки, які отримає Україна в рамках нового пакета оборонної допомоги на $675 млн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони США.
Так, Україна отримає:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
- чотири 105-мм гаубиці та 36 тисяч 105-мм артснарядів;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
- 100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
- 1,5 мільйона набоїв до стрілецької зброї; понад 5000 протитанкових систем;
- тисячу 155-мм снарядів для систем протитанкових мін з дистанційним керуванням (RAAM);
- додаткові гранатомети та стрілецьку зброю;
- 50 броньованих медичних автомобілів;
- прилади нічного бачення та інше польове обладнання.
Також, зазначається, що Державний департамент повідомив Конгресу про намір виділити $2 мільярди на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування. Водночас уточнюється, що з цієї суми $1 мільярд піде на посилення безпеки України, ще $1 мільярд – для 18 країн-сусідів України в регіоні.
"Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби", - наголосили в Пентагоні.
Будь ласка, зачекайте...
вот як треба красиво звільняти міста, а не так як "руZZкій мір "освабадил" Марік, Сєвєродонецьк, Попапасну, якої вже просто не існує, і т.д......
На тебе, усрись, ватник, в экстазе. Наверное новичок в рашиссткой пропаганде?
тисячу 155-мм снарядів для систем протитанкових мін з дистанційним керуванням (RAAM) Джерело: https://censor.net/ua/n3365945
США 6,99 млрд доларів
Канада 1,52 млрд
Німеччина 1,37 млрд
Японія 581 млн (!!!) - про них взагалі нічого не чутно, а вони на четвертому місці
Велика Британія 577 млн
Франція 322 млн
Наша економіка майже зупинилась, тому фінансова підтримка не менш важлива за військову.
Крім того, в першому місяці війни Німеччина передала декілька тисяч одиниць стрілецької зброї, зокрема кулемети MG-3 і набої до них + протитанкові гранатомети Panzerfaust.
Треба бути вдячним за все, що нам надають.
Техніку з консервації не постачають, бо вона в "неналежному технічному стані", звичайно технічний стан вони визначають згідно їхніх стандартів, хоча той стан може бути кращим, ніж у наших БТР 70 чи Т 64 з консервації.
З іншого боку, німецький уряд досить швидко скоротив закупівлю російської нафти і планує відмовитись від російських вуглеводнів. Враховуючи те, що кацапи "прикормили" німців, я цього не очікував.
Я не "відмазую" німців. Просто вони такі є. Така в них повільна і дуже забюрократизована "машина". Це не хтось мені розповідав, а я знаю їх, бо пропрацював на німецькій фірмі більше 20 років.
Німеччина ігнорує прохання України щодо розширення постачання озброєння - Die Welt
У квітні Україна отримала пропозиції від Rheinmetall щодо купівлі 100 бойових машин піхоти Marder та 88 основних бойових танків Leopard 1, включно з навчанням та ************, на суму 268 млн євро. Виробник обіцяв зробити все швидко. Відповідну заявку на експорт було подано негайно, але канцлер не реагує на неї останні п'ять місяців.
"дружнє захоплення танків" знають тільки руZZкіє казакі
Стало известно о том, что личный состав казачьей бригады «Дон», выполняя поставленные боевые задачи на Николаевском направлении, смог захватить два танка Т-62М сил киевского режима.
Solenka.info
танків Т-62М на озброєнні в ЗСУ НЕМАЄ !!!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/
В ньому не вистачає далекобійної арти та Хаймарсів.
Дуже сподіваюсь на ті, що б'ють на 300 км. А до них - ще б дозвіл бити по території агресора.
"ми знали що буде багато полоненних кацапів,
але не думали що їх буде так дох@я"
схоже що кацапня таки посипалась
Та і нашому бидлу перемогу зразу не потрібно дарувати. Мають помучитися, навчитись як свободу любити.
Багато таких, які повтікали з харківщини на Західну, бо не хочуть воювати, і пересижують чекаючи що путєн прідєт парядок навєдєт. Таких з лексусами і мерседесами з харківськими номерами повно у Львові, Чернівцях і інших місцях. То сволота, яка ще більше нас ненавидить за те, що ми не здались путіну. Їм не комфортно.
Їдь, гівно, живи в Європу, не псуй повітря своєю присутністю.
То тебе треба в Харків чи Миколаїв, щоб ти ***** хоч щось зрозумів, про ціну свободи ****** з прикарпатського дивану.
Радий, що Вас більшість, ще раз дякую!
Все буде Україна!
Але 100 БМП або БТР було би краще.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3567232-radbez-oon-sogodni-obgovorit-postacanna-zahidnoi-zbroi-ukraini.html
Всралась вторая армия в мире,а мы ещё не начинали.