Пентагон оприлюднив список зброї, яка увійде до нового пакета безпекової допомоги Україні. ПЕРЕЛІК

Пентагон оприлюднив список озброєння, обладнання й техніки, які отримає Україна в рамках нового пакета оборонної допомоги на $675 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони США.

Так, Україна отримає:



- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

- чотири 105-мм гаубиці та 36 тисяч 105-мм артснарядів;

- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

- 100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

- 1,5 мільйона набоїв до стрілецької зброї; понад 5000 протитанкових систем;

- тисячу 155-мм снарядів для систем протитанкових мін з дистанційним керуванням (RAAM);

- додаткові гранатомети та стрілецьку зброю;

- 50 броньованих медичних автомобілів;

- прилади нічного бачення та інше польове обладнання.

Також, зазначається, що Державний департамент повідомив Конгресу про намір виділити $2 мільярди на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування. Водночас уточнюється, що з цієї суми $1 мільярд піде на посилення безпеки України, ще $1 мільярд – для 18 країн-сусідів України в регіоні.

"Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби", - наголосили в Пентагоні.

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