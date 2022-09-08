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Окупант розповідає, як воює в Україні:"Домов вон сколько нах#й, зашел смародерничал и все", - перехоплення ГУР. АУДIО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовий РФ розповів дружині про мародерство на окупованій території України та очікування на зняття його роти з фронту через значні втрати.
Про це у черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Должны поменять нас, конкретно нашу роту. Потому что нас осталось мало", - каже окупант. Його дружина не розуміє "а где все остальные?". "- Нету, все. - Кончились? - Да, 200-е и З00-е".
Загарбник не соромиться зізнатися у мародерстві продуктів: "А где бл#дь? Домов вон сколько нах#й, зашел смародерничал и все".
Топ коментарі
+26 Алекс Скела
показати весь коментар08.09.2022 18:45
+16 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар08.09.2022 20:16
+15 Белла Богун
показати весь коментар08.09.2022 18:44
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Будь ласка, зачекайте...
Российские бюро похоронных услуг - "Смародерничал и все"...
Например: "Поел ***** и точка *****".
Языковые традиции, панимаешь...
Божье благословение на вас!
- Ну и дубарь, *****!
- Одень шапку *****, а то уши отморозишь. - до сих пор не может понять, как устроен организм русского.
Не того зебилы мародером называли!
Но порохоботы это применяют только в отношении Порошенко: "Какие ваши доказательства, что он воровал"? Нет решения суда, значит чист.
Недвижимость на ~ 0.5 - 0.8 лярда € есть даже у Грозева.
А такой тупой пиз....добол как ты продолжает верить телевИзеру!
Вот и воюем на два фронта!
Вонож різницю між паляницею і полуницею як і між пахвою і піхвою не взмоі зрозуміти!
@ian_tanya
·
18 год
В музеї історії медицини в Ризі є експонат, який наочно показує процедуру видалення гландів у дітей в СРСР. Середньовічні методи - без анестезиії, по живому, у прив'язаної до стільця дитини.
самое то, що потребує руська душа