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армія РФ (13489) війна (56511) мародерство (313) розвідка (3618) перехоплення (328)

Окупант розповідає, як воює в Україні:"Домов вон сколько нах#й, зашел смародерничал и все", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовий РФ розповів дружині про мародерство на окупованій території України та очікування на зняття його роти з фронту через значні втрати.

Про це у черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Должны поменять нас, конкретно нашу роту. Потому что нас осталось мало", - каже окупант. Його дружина не розуміє "а где все остальные?". "- Нету, все. - Кончились? - Да, 200-е и З00-е".

Загарбник не соромиться зізнатися у мародерстві продуктів: "А где бл#дь? Домов вон сколько нах#й, зашел смародерничал и все".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупант розповідає дружині як мародерить в Україні:" А че у вас ложки за#батые есть? Так, ложки тоже забираю", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
У русских надо обязательно добавлять "*****".
Например: "Поел ***** и точка *****".
Языковые традиции, панимаешь...
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08.09.2022 18:45
+16
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08.09.2022 20:16
+15
Щоб тобі та аджика всю горлянку спекла.
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08.09.2022 18:44
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Российский общепит - "Поел и точка".

Российские бюро похоронных услуг - "Смародерничал и все"...
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08.09.2022 18:36 Відповісти
У русских надо обязательно добавлять "*****".
Например: "Поел ***** и точка *****".
Языковые традиции, панимаешь...
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08.09.2022 18:45 Відповісти
А как же *******? Это теперь наша традиция, кто с юга тот поймёт.
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08.09.2022 18:58 Відповісти
"Фсё! Регламент!" (с)
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08.09.2022 19:00 Відповісти
Нет. У нас когда по оркам прилетает, мы все в унисон с Николаевом и Херсоном говорим *******!!!
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08.09.2022 19:08 Відповісти
Да это я так...
Божье благословение на вас!
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08.09.2022 19:12 Відповісти
Поел дон ***** дон и дон точка дон ***** дон
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08.09.2022 19:00 Відповісти
Еще в те далекие времена однажды американский турист, услышав разговор двух русских:
- Ну и дубарь, *****!
- Одень шапку *****, а то уши отморозишь. - до сих пор не может понять, как устроен организм русского.
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08.09.2022 19:51 Відповісти
Шапку *****, а труси на голову
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08.09.2022 19:59 Відповісти
51 000 вже затарилися…
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08.09.2022 18:38 Відповісти
Щоб тобі та аджика всю горлянку спекла.
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08.09.2022 18:44 Відповісти
за таке б'ють
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08.09.2022 18:45 Відповісти
Это как зеля : " ... зашел на пост президента , смародерничал и все . "
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08.09.2022 18:47 Відповісти
Только тот стиралку,а зеля уже второй миллиард $ в офшоры мародерит!
Не того зебилы мародером называли!
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08.09.2022 18:55 Відповісти
если ли хоть какое то документальное подтверждение или какое то расследование что ты так смело это утверждаешь ? нету ? ну тогда ты тупой пиз.....добол
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08.09.2022 19:47 Відповісти
Ты хочешь сказать, шо мародерство гуманитарки Дерьмаком и его орденоносцами - фейк? Не ты ли тут - тупой пиз.....добол ?
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08.09.2022 19:50 Відповісти
фейк - пока не доказано противоположное у тебя есть доказательства что зеленский мародёре гуманитарку или ермак - я думаю что нет , тем более что это уже не их уровень , я сам не являюсь фанатом зеленског тем более его окружением но .....
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08.09.2022 19:54 Відповісти
Да-да.Подобный уровень мародерства крышуется на самом верху. А кто диверсантам-мародерам орденки с мЯЯдальками раздал? Не говорящая дупа президента Дерьмака Боневтик?
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08.09.2022 20:06 Відповісти
Та вы так и яценюка оправдать можете, и порошенка, и остальных неворующих 😁
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08.09.2022 22:00 Відповісти
Поддерживаю. Вы единственный здесь, кто сказал здравую, хоть и простую истину. Без расследования и суда - это одна бабка сказала. В данном случае "агент Шевченко". Когда мы уже научимся руководствоваться решениями суда?
Но порохоботы это применяют только в отношении Порошенко: "Какие ваши доказательства, что он воровал"? Нет решения суда, значит чист.
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09.09.2022 06:27 Відповісти
Документальное требуй у финразведок стран НАТО! Я основываюсь на СМИ США и ЕС.
Недвижимость на ~ 0.5 - 0.8 лярда € есть даже у Грозева.
А такой тупой пиз....добол как ты продолжает верить телевИзеру!
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08.09.2022 20:52 Відповісти
А ти коли на Пороха срав ким був , докази тоді тобі не були потрібні ? То ти ****@бол теж !
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08.09.2022 22:41 Відповісти
Ну как зе&к95 зашли в Украину,размародерили,а остатки русне отдали.
Вот и воюем на два фронта!
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08.09.2022 18:58 Відповісти
Вперто продовжуєм з кацапами говорити на одній мові, то що виходить кацап воює з кацапом?
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08.09.2022 19:05 Відповісти
А що робити,коли вони іншої не розуміють,окрім свого піджина?!!
Вонож різницю між паляницею і полуницею як і між пахвою і піхвою не взмоі зрозуміти!
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08.09.2022 20:57 Відповісти
Я не про допит кацапів їхньою говіркою, тут все зрозуміло, я про те, що певні громадяни України вперто продовжують дзявкати кацапською.
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08.09.2022 21:37 Відповісти
А я про те,що діагноз "расеянин" не залежить ані від говірки,а ні національності чи місця обітанія.
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08.09.2022 23:58 Відповісти
спасатєлі ***@ні
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08.09.2022 19:09 Відповісти
Аджички , значить... Смоли гарячої не бажаєте?! Гандони ,дон....Ї-р.
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08.09.2022 19:13 Відповісти
ШМАРАДЁРЫ !!!
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08.09.2022 19:17 Відповісти
Вигадала як швидко перемогти кацапів. Залишати в покинутому домі горілку з миш'яком.
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08.09.2022 19:21 Відповісти
мишьяку треба багато на таких пацюків. не пройде. 50 - 150 мгр на рило як мінімум. краще 20-30 гр метилового спирту на пляшку. і запах наче той і жопа. тільки обережно
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08.09.2022 20:21 Відповісти
От бачте. Одна голова добре,а дві краще 👍
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08.09.2022 22:43 Відповісти
в старому анекдоті було про півтори голови )))
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08.09.2022 22:53 Відповісти
НепоганаТетяна

@ian_tanya

·

18 год

В музеї історії медицини в Ризі є експонат, який наочно показує процедуру видалення гландів у дітей в СРСР. Середньовічні методи - без анестезиії, по живому, у прив'язаної до стільця дитини.
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08.09.2022 19:32 Відповісти
Мені так як раз і видаляли в дитинстві без з неболючого.
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08.09.2022 19:45 Відповісти
Новокаін кололи.
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08.09.2022 20:58 Відповісти
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08.09.2022 20:16 Відповісти
а чуть шо, я не знал, думал на учениях
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08.09.2022 20:18 Відповісти
а ви кажете, ніякої мотивації...
самое то, що потребує руська душа
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09.09.2022 01:30 Відповісти
 
 