Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем та боєприпасів, ППО та берегової оборони, - Остін

Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем та боєприпасів, ППО та берегової оборони, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас були хороші переговори сьогодні про пріоритети у самозахисті України. Прямо зараз Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем і боєприпасів. Вона також потребує протиповітряної оборони, берегової оборони та інших критичних важливих можливостей", - сказав Остін на прес-конференції з питань результатів 5-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Міністр наголосив, що захисники України негайно та ефективно використали військову допомогу, яку їм спрямовували.

"Ми не припинимо нашу підтримку самооборони України ні сьогодні, ні завтра. Країни, представлені сьогодні тут, показали свою рішучість підтримати суверенне право України захищати себе, і вони показали лідерство у прагненні інтегруватися, навчати та виробляти для задоволення потреб безпеки України у довгостроковій перспективі" , - повідомив Остін.

Також читайте: Пентагон оприлюднив список зброї, яка увійде до нового пакета безпекової допомоги Україні. ПЕРЕЛІК

Очільник Пентагону зазначив, що контактна група зараз навіть більш об'єднана та сповнена рішучості продовжувати спільну підтримку права України захищати себе. За його словами, з першої зустрічі США збільшили військову підтримку Україні приблизно вчетверо.

Остін поінформував, що наступні кілька тижнів у координації з НАТО США проведуть спеціальну сесію контактної групи, на якій зберуться старші національні директори з питань озброєнь. "Вони обговорять, як наша військово-промислова база може якнайкраще озброїти в майбутньому Збройні сили України необхідними можливостями", - пояснив міністр.