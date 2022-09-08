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Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем та боєприпасів, ППО та берегової оборони, - Остін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остін,ллойд

Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем та боєприпасів, ППО та берегової оборони, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас були хороші переговори сьогодні про пріоритети у самозахисті України. Прямо зараз Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем і боєприпасів. Вона також потребує протиповітряної оборони, берегової оборони та інших критичних важливих можливостей", - сказав Остін на прес-конференції з питань результатів 5-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Міністр наголосив, що захисники України негайно та ефективно використали військову допомогу, яку їм спрямовували.

"Ми не припинимо нашу підтримку самооборони України ні сьогодні, ні завтра. Країни, представлені сьогодні тут, показали свою рішучість підтримати суверенне право України захищати себе, і вони показали лідерство у прагненні інтегруватися, навчати та виробляти для задоволення потреб безпеки України у довгостроковій перспективі" , - повідомив Остін.

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Очільник Пентагону зазначив, що контактна група зараз навіть більш об'єднана та сповнена рішучості продовжувати спільну підтримку права України захищати себе. За його словами, з першої зустрічі США збільшили військову підтримку Україні приблизно вчетверо.

Остін поінформував, що наступні кілька тижнів у координації з НАТО США проведуть спеціальну сесію контактної групи, на якій зберуться старші національні директори з питань озброєнь. "Вони обговорять, як наша військово-промислова база може якнайкраще озброїти в майбутньому Збройні сили України необхідними можливостями", - пояснив міністр.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Вдумався. Малувато...
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08.09.2022 19:03
+24
Олег Шарп: касап Небензя иницирует заседание СБ ООН 8 сентября с претензиями и воплями по поставкам западного оружия Украине Вопросы:
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
-А как же "удары по центрам принятия решений"?
-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?

Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.

Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.
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08.09.2022 18:59
+23
Їх 140 міліонів, так виходить що мало
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08.09.2022 19:05
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Олег Шарп: касап Небензя иницирует заседание СБ ООН 8 сентября с претензиями и воплями по поставкам западного оружия Украине Вопросы:
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
-А как же "удары по центрам принятия решений"?
-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?

Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.

Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.
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08.09.2022 18:59 Відповісти
Ваши слова, да богу в уши...
ЯО и поехавшие головами у власти на болотах, к сожалению, ещё не перевелись, нагадить ещё могут, как минимум будут пытаться.
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09.09.2022 01:18 Відповісти
Ну да, уничтожать русню. А шо не так?
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08.09.2022 19:01 Відповісти
Вдумався. Малувато...
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08.09.2022 19:03 Відповісти
Їх 140 міліонів, так виходить що мало
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08.09.2022 19:05 Відповісти
то їх разом з китайцями стільки
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08.09.2022 19:16 Відповісти
Якшо ставити кучками, то можна кацапів зо 20 одним снарядом... хоча всеодно мало...
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08.09.2022 19:17 Відповісти
Їх уже в 2010-му було менше 90-та мільйонів Кацапи і в цьому брешуть! Ще тоді співробітниця аналітичного відділу Центрального ЗАГСу виклала в Інтернет точну цифру на той момент І спрогнозувала, що на протязі ОДНОГО ПОКОЛІННЯ у Росії населення зменшиться на 40-50 мільйонів Куди вона потім ділася(після виклику до ФСБ) - невідомо Потім американці перевірили ці дані, перерахувавши їх через виробництво зерна в Росії (брали дані відкритої російської статистики) Дані підтвердилися Після цього в Росії статистику здебільшого "засекретили"
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08.09.2022 19:20 Відповісти
Группа депутатов из Санкт-Петербурга официально призвала Государственную думу России отстранить с должности президента РФ Владимира Путина. По мнению политиков, он совершил госизмену, когда начал «специальную военную операцию» против Украины.
Соответствующее обращение было принято на голосовании петербургского Совета муниципального образования (МО) «Смольнинское». Об этом 8 сентября сообщил в Twitter депутат МО Никита Юферев.
«Считаем, что решение президента Путина о начале СВО наносит вред безопасности России и ее граждан», - написано в обращении к депутатам Государственной думы.
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08.09.2022 19:44 Відповісти
Сядут все.
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09.09.2022 01:14 Відповісти
там перевернуте світосприйняття..починаючи від ..хлопков і воєнной спєцапєрації..їм в голови втовкли о вялічії і асвабаждєнії..та інші бздури..
Чорне то біле..біле то чорне.Їм кажуть ваша країна війною пішла на Україну а вони твердять що їм завидують і бояться
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08.09.2022 19:10 Відповісти
скільки цивільних (я вже не кажу за військових) загинуло в Україні, вони не задумуються.
Значить, дійсно ще мало на них пустили снарядів. Значить, дійсно, потрібно більше, щоб задумались.
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08.09.2022 19:13 Відповісти
для нас, навіть одна людина, це вже забагато..ми не лізли до орків, Кубань не повертали в рідну гавань
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08.09.2022 19:23 Відповісти
Ну я вобщем-то согласен с казламордым, цифра могла бы быть и больше, раза в два.
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09.09.2022 01:20 Відповісти
ВВС в 18:34 повідомляє, що в США підрахували: «Украина при помощи "Хаймарсов" поразила около 400 целей

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли на встрече в Рамштайне заявил, что украинские военные поразили более 400 российских целей посредством поставленных США дальнобойных реактивных артиллерийских систем HIMARS.
"Мы видим реальные, измеряемые результаты в Украине благодаря применению этих систем. Например украинцы поразили с помощью HIMARS около 400 целей, и у них был огромный разрушающий эффект", - сказал он.»
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08.09.2022 19:04 Відповісти
І тому ви передали аж 4 (чотири блджад) гармати 105мм в наступному транші? Дядя, цього мало!
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08.09.2022 19:14 Відповісти
Ці гармати нам передають і інші країни - Литва чи Нова Зеландія наприклад Головне - запаси снарядів! А їх передають теж немало
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08.09.2022 19:23 Відповісти
откажись и передай свои.
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09.09.2022 01:22 Відповісти
Пєтросян, ти довго думав?
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09.09.2022 11:17 Відповісти
Насчот зброі Остін як у воду дивиця.
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08.09.2022 19:18 Відповісти
Пане Остін, так мерщій до діла!
Щиро вдячний США.
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08.09.2022 21:18 Відповісти
Дємілітарізація говорішь? Хех... (майже цитата)
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08.09.2022 22:08 Відповісти
Остін це наш Залужний тільки американська версія....
подяка за рішучість....
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08.09.2022 22:38 Відповісти
Х.йло очень эффективно демилиторизовал Украину, сразу чувствуется мастер много ходовочка.
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09.09.2022 01:24 Відповісти
Украина нуждается в Божьей помощи, а не в меморандумах о гарантии безопасности
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09.09.2022 01:32 Відповісти
 
 