Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем та боєприпасів, ППО та берегової оборони, - Остін
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Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем та боєприпасів, ППО та берегової оборони, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас були хороші переговори сьогодні про пріоритети у самозахисті України. Прямо зараз Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем і боєприпасів. Вона також потребує протиповітряної оборони, берегової оборони та інших критичних важливих можливостей", - сказав Остін на прес-конференції з питань результатів 5-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
Міністр наголосив, що захисники України негайно та ефективно використали військову допомогу, яку їм спрямовували.
"Ми не припинимо нашу підтримку самооборони України ні сьогодні, ні завтра. Країни, представлені сьогодні тут, показали свою рішучість підтримати суверенне право України захищати себе, і вони показали лідерство у прагненні інтегруватися, навчати та виробляти для задоволення потреб безпеки України у довгостроковій перспективі" , - повідомив Остін.
Очільник Пентагону зазначив, що контактна група зараз навіть більш об'єднана та сповнена рішучості продовжувати спільну підтримку права України захищати себе. За його словами, з першої зустрічі США збільшили військову підтримку Україні приблизно вчетверо.
Остін поінформував, що наступні кілька тижнів у координації з НАТО США проведуть спеціальну сесію контактної групи, на якій зберуться старші національні директори з питань озброєнь. "Вони обговорять, як наша військово-промислова база може якнайкраще озброїти в майбутньому Збройні сили України необхідними можливостями", - пояснив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
-А как же "удары по центрам принятия решений"?
-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?
Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.
Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.
ЯО и поехавшие головами у власти на болотах, к сожалению, ещё не перевелись, нагадить ещё могут, как минимум будут пытаться.
Соответствующее обращение было принято на голосовании петербургского Совета муниципального образования (МО) «Смольнинское». Об этом 8 сентября сообщил в Twitter депутат МО Никита Юферев.
«Считаем, что решение президента Путина о начале СВО наносит вред безопасности России и ее граждан», - написано в обращении к депутатам Государственной думы.
Чорне то біле..біле то чорне.Їм кажуть ваша країна війною пішла на Україну а вони твердять що їм завидують і бояться
Значить, дійсно ще мало на них пустили снарядів. Значить, дійсно, потрібно більше, щоб задумались.
Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли на встрече в Рамштайне заявил, что украинские военные поразили более 400 российских целей посредством поставленных США дальнобойных реактивных артиллерийских систем HIMARS.
"Мы видим реальные, измеряемые результаты в Украине благодаря применению этих систем. Например украинцы поразили с помощью HIMARS около 400 целей, и у них был огромный разрушающий эффект", - сказал он.»
Щиро вдячний США.
подяка за рішучість....