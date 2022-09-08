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Джерела забезпечення ЗСУ зимовою формою диверсифіковані, хвилюватися не варто, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Джерела забезпечення зимовою військовою формою військових Збройних сил України диверсифіковано, усі можливі ризики враховано.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У вересні наша увага буде зосереджена на постачаннях у контексті зими. Ви вже зараз бачите чимало хвилювань та повідомлень щодо зимового одягу. Не варто хвилюватися. Тут джерела забезпечення також диверсифіковані, тобто ми врахували всі ризики. Нашими постачальниками зимового одягу будуть українські виробники, імпорт за контрактами Міноборони та матеріально-технічна допомога наших партнерів.

Наприклад, цього тижня як матеріально-технічну допомогу від однієї з дружніх країн ми отримали понад 11 тис. комплектів зимової форми. І це лише перший крок лише від однієї країни. Найближчими тижнями цифри оновлюватимуться дуже динамічно", - сказала Маляр .

За словами чиновниці, з 1 до 7 вересня Міністерство оборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передало понад 42 тис. бронежилетів, понад 11 тис. шоломів, понад 18 тис. пар взуття і більш як 6 тис. комплектів форми.

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Маляр також зазначила, що станом на 7 вересня лише за рахунок прямих контрактів Міноборони на складах ЗСУ сформовано резерв бронежилетів обсягом понад 100 тис. одиниць. Крім цього, є ще гуманітарна та матеріально-технічна допомога, додала вона.

Заступник міністра повідомила, що Міноборони вже профінансувало військовим частинам 100% коштів щомісячного грошового забезпечення.

"Також перераховано 100% коштів додаткової виплати за військову службу під час воєнного стану - це ті 30 тис., про які ви знаєте, та виплати за безпосередню участь у бойових діях. Це 100 тис. Вони будуть профінансовані за планом у другій половині вересня, коли буде опрацьовано надані відомості від військових частин", - пояснила вона.

Маляр наголосила, що у вересні планується виплатити за серпень трохи менше ніж 72 млрд грн. "Паралельно здійснюються виплати сім'ям наших загиблих героїв", - додала вона.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
Дмитро "Калинчук" Вовнянко, боєць ЗСУ на передовій, блогер і письменик:

"Нещодавно довелося прочитати зразу в кількох дописувачів штибу «біле пальто», пояснення чому не можна критикувати владу. Виявляється, справа в тому, що в нас зараз на фронті перелом і тому Росія кинула в бій всі свої засоби ІПСО, аби дискредитувати владу в очах українців, аби...
От далі з логікою починаються проблеми. Аби що? Аби у центрі Києва зібрався новий Майдан проти зеленої влади? Як раз тут можна не турбуватися. В опозиції нинішній владі перебувають державники. Прибічники Петра Порошенка і «Голосу» ніколи не зроблять Москві такого подарунку, як громадське протистояння в столиці прямо під час війни. Більше скажу, єдиною силою яка найбільше провокує бунт всередині України наразі є... сама ж зелена влада. Утисками свободи слова, потоками брехні на адресу опозиції та немотивованими переслідуваннями, вона сама штовхає опозицію на протести. А опозиція-зараза, не штовхається.

Тоді чому владу не можна критикувати?
Сушив я собі голову цим питанням, коли - бац. Одного ранку я вийшов на двір. І відчув що час перевзуватися з кросівок у берці і витягувати з рюкзака фліску та кальсони. Бо стало холодно. Вже повірте, зранку в траншеї пробирає до кісток. А якщо знадобилася фліска, значить скоро ************ зимові утеплені штани і бушлат - ознака вірна. І отут...

Отут наспіла наступна новина. Німецьке видання «Spiegel» повідомило, що країни НАТО збирають на своїх складах зимове обмундирування для передачі Україні. ЗСУ в'їхала в зимову кампанію взагалі без запасів форми. За даними «Spiegel» міністр оборони України Резніков з проханням надати Україні зимове обмундирування і зимові намети звернувся ще наприкінці липня.
Може це теж російська ІПСО? О, я знаю дивовижний спосіб перевірити. Волонтер Дана Ярова про катастрофічний стан забезпечення ЗСУ військовими одностроями криком кричала починаючи з травня місяця. А що вона пише зараз? Як не складно здогадатися, про те, що зараз вона отримує заявки на 1000 одиниць військового одягу протягом одної години. І виконати їх фізично не може.

Чули? Тисяча одиниць на годину! Про що це говорить? Про те, що теплої форми у ЗСУ нема!
Якщо вам незрозуміло, пояснюю. Є такий продукт як військова форма, якої на 2019 р. на складах було завалися. Її видавали студентам на воєнкафедрах і «партизанам» на воєнзборах. Якось так сталося, що на момент російського вторгнення її запаси були в рази менші. Влітку її запаси вичерпалися взагалі. Мені особисто літньої форми не видали, а навіть ті мої товариші хто отримав, отримали не українську військову форму а... старого зразка американську. Явно отриману від волонтерів, або як військову допомогу. До речі, не надто зручну в носінні. На моїх очах все відбувалося.

Очевидно, вітчизняної форми просто нема навіть для штатних бригад ЗСУ. Із зимовою формою так само біда.

А в той самий час в Україні проблема з безробіттям! І от чиновники уряду, замість завантажити наявні потужності швейників шиттям форми, аби підприємці ще й набирали на роботу людей, замість цього канючать форму у країн НАТО. За яку розплачуватися доведеться нащадкам. А це ж як раз те, що цілком могли зробити самі, ще й з користю для себе!

І це лише один напрямок забезпечення ЗСУ. А війна скоро не закінчиться. Ми в'їжджаємо в повноцінну зимову кампанію і будемо воювати в наступному році, щойно про це цілком відверто повідомив главком Залужний. І як влада дбає про обороноздатність держави?

А навіщо їй обороноздатність? Влада квоти на українську у медіа зменшує. І Велике крадівництво повертає. Без будь-яких російських ІПСО.

От саме тому «владу не можна критикувати»"
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08.09.2022 19:55
+20
Забезпечення ЗСУ у ЗЕкоманди має три стадії:
- "не на часі"
- "взято під особистий контроль"
- "союзники не надали!"
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08.09.2022 20:03
+15
Не треба недооцінювати ворога!!!Але радіти за наші успіхи потрібно 🍻
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08.09.2022 20:11
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Сообщают о прорыве ВСУ обороны ВС РФ под Посад-Покровским, населенном пункте в 30 км от Херсона.Z-военкоры сообщают, что 20-я МСД ВС РФ без приказа оставила свои позиции.
Виталий Ким анонсирует завтра хорошие новости с юга и ПВО.
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08.09.2022 19:53 Відповісти
Невже рашка посипалась
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08.09.2022 20:08 Відповісти
Не треба недооцінювати ворога!!!Але радіти за наші успіхи потрібно 🍻
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08.09.2022 20:11 Відповісти
Без приказа оставити позиціі - це шо то з чем то.
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08.09.2022 20:16 Відповісти
Залишила позиції, щоб вплав дістатись лівого берега Дніпра?
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08.09.2022 20:35 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко, боєць ЗСУ на передовій, блогер і письменик:

"Нещодавно довелося прочитати зразу в кількох дописувачів штибу «біле пальто», пояснення чому не можна критикувати владу. Виявляється, справа в тому, що в нас зараз на фронті перелом і тому Росія кинула в бій всі свої засоби ІПСО, аби дискредитувати владу в очах українців, аби...
От далі з логікою починаються проблеми. Аби що? Аби у центрі Києва зібрався новий Майдан проти зеленої влади? Як раз тут можна не турбуватися. В опозиції нинішній владі перебувають державники. Прибічники Петра Порошенка і «Голосу» ніколи не зроблять Москві такого подарунку, як громадське протистояння в столиці прямо під час війни. Більше скажу, єдиною силою яка найбільше провокує бунт всередині України наразі є... сама ж зелена влада. Утисками свободи слова, потоками брехні на адресу опозиції та немотивованими переслідуваннями, вона сама штовхає опозицію на протести. А опозиція-зараза, не штовхається.

Тоді чому владу не можна критикувати?
Сушив я собі голову цим питанням, коли - бац. Одного ранку я вийшов на двір. І відчув що час перевзуватися з кросівок у берці і витягувати з рюкзака фліску та кальсони. Бо стало холодно. Вже повірте, зранку в траншеї пробирає до кісток. А якщо знадобилася фліска, значить скоро ************ зимові утеплені штани і бушлат - ознака вірна. І отут...

Отут наспіла наступна новина. Німецьке видання «Spiegel» повідомило, що країни НАТО збирають на своїх складах зимове обмундирування для передачі Україні. ЗСУ в'їхала в зимову кампанію взагалі без запасів форми. За даними «Spiegel» міністр оборони України Резніков з проханням надати Україні зимове обмундирування і зимові намети звернувся ще наприкінці липня.
Може це теж російська ІПСО? О, я знаю дивовижний спосіб перевірити. Волонтер Дана Ярова про катастрофічний стан забезпечення ЗСУ військовими одностроями криком кричала починаючи з травня місяця. А що вона пише зараз? Як не складно здогадатися, про те, що зараз вона отримує заявки на 1000 одиниць військового одягу протягом одної години. І виконати їх фізично не може.

Чули? Тисяча одиниць на годину! Про що це говорить? Про те, що теплої форми у ЗСУ нема!
Якщо вам незрозуміло, пояснюю. Є такий продукт як військова форма, якої на 2019 р. на складах було завалися. Її видавали студентам на воєнкафедрах і «партизанам» на воєнзборах. Якось так сталося, що на момент російського вторгнення її запаси були в рази менші. Влітку її запаси вичерпалися взагалі. Мені особисто літньої форми не видали, а навіть ті мої товариші хто отримав, отримали не українську військову форму а... старого зразка американську. Явно отриману від волонтерів, або як військову допомогу. До речі, не надто зручну в носінні. На моїх очах все відбувалося.

Очевидно, вітчизняної форми просто нема навіть для штатних бригад ЗСУ. Із зимовою формою так само біда.

А в той самий час в Україні проблема з безробіттям! І от чиновники уряду, замість завантажити наявні потужності швейників шиттям форми, аби підприємці ще й набирали на роботу людей, замість цього канючать форму у країн НАТО. За яку розплачуватися доведеться нащадкам. А це ж як раз те, що цілком могли зробити самі, ще й з користю для себе!

І це лише один напрямок забезпечення ЗСУ. А війна скоро не закінчиться. Ми в'їжджаємо в повноцінну зимову кампанію і будемо воювати в наступному році, щойно про це цілком відверто повідомив главком Залужний. І як влада дбає про обороноздатність держави?

А навіщо їй обороноздатність? Влада квоти на українську у медіа зменшує. І Велике крадівництво повертає. Без будь-яких російських ІПСО.

От саме тому «владу не можна критикувати»"
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08.09.2022 19:55 Відповісти
Да. Вот именно о этом я тут давно уже и говорю. У на куча фабрик по пошиву верхней одежды и тьма безработных. Неужели так тяжело сформировать и разместить заказ на пошив. Проще снова начать, вернее продолжить, большое воровство
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08.09.2022 20:08 Відповісти
из хорошего......
Проф. Преображенский @prof_preobr
России не удалось договориться с Китаем о размещении госдолга в юанях. Китай своего разрешения не дал. Бегаем за разрешениями в Пекин, а он нас ещё и посылает. От суверенитета России при Путине не осталось уже вообще ничего.
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08.09.2022 19:57 Відповісти
Дивовижна "підготовка" до вторгнення! Більша частка забезпечення військових надходить з-за кордону! А в Омані домовлялися на поставки з московії?

Вони дійсно вважають, що люди забудуть 3 просрані роки?
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08.09.2022 20:00 Відповісти
Забезпечення ЗСУ у ЗЕкоманди має три стадії:
- "не на часі"
- "взято під особистий контроль"
- "союзники не надали!"
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08.09.2022 20:03 Відповісти
Именно так.
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08.09.2022 20:24 Відповісти
І четверта-

"купуйте самі"
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08.09.2022 20:32 Відповісти
цифри вражаючі..
особливо якщо врахувати 250-300 тисяч військових тільки в строю....
короче нема нікуя до зими...
а якщо врахувати що Маляр це смотряща за МО від зекоманди а не реальне МО
не Залужний, не Шаптала озвучує ці цифри
то й нема чому вірити
я не пам,ятаю щоб слуги колись говорили правду
вірніше, пам,ятаю що весь час брехали
в них завжди все під контролем, завжди до всього готові
як піонери ссср, млять.
а реально срака, срака, срака.
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08.09.2022 22:31 Відповісти
Один раз Маляр проговорилась про 65% обеспеченности.
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09.09.2022 00:15 Відповісти
капець, зелені уроди..
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08.09.2022 20:03 Відповісти
Сьогодні мій племінник надіслав фото з моєю допомогою, в наступну суботу вийде нова порція. З миру по нитці ЗСУ в теплі буде.
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08.09.2022 20:07 Відповісти
"хвилюватися не варто, - Міноборони".

Короче, зимовий військовий одяг, теплі спальні мішки та ін, будуть знову купувати волонтери на донати пересічних громадян.
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08.09.2022 20:09 Відповісти
Джерела забезпечення диверсифіковано, а ЗСУ забезпечено??
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08.09.2022 20:11 Відповісти
Нехай Маляр переночує в літній формі у окопі при нинішніх нічних температурах від +5 до -1 в окопі, а зранку поставити її перед камерою для бадьорих заяв про "У вересні наша увага БУДЕ зосереджена на постачаннях у контексті зими."

Джерело: https://censor.net/ua/n3365965
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08.09.2022 20:13 Відповісти
Dana Yarovaya волонтер

6 вересня

Людиииииииииии….

Це просто якийсь п@@@@ць.

Я в одну одиницю часу отримую запити на 1000 одиниць зимового одягу. На тисячу позицій.

У всіх істерики. Голі, босі.

Ви зриваєтесь на мені, на Yadviga Yura.

Я зриваюсь на вас у відповідь.

Ви не хочете звернутись хоча б офіційно в МО?

Хоч запит пошліть.

Ми ( волонтери) не витягнемо майже мільйонну армію.

Честно, сил немає. Хочеться закрити все, і піти.

Бо « обьять необъятное» нереально.

Звертайтесь в МО.

Хтось повинен за все що відбувається понести відповідальність

PayPal: [email protected]

Zelle: [email protected]

4149 6293 1955 8615 Ярова Богдана Едуардівна
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08.09.2022 20:28 Відповісти
А что Старух с Запорожской бандой вернули все,что сп.....ли?
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08.09.2022 20:16 Відповісти
Хвилюватися не варто - всі справи у руках наших підприємців…. Єдине питання до Маляр, а шо наші підприємці у корупційних схемах участі не беруть??? Не здивуюсь якщо канадський зимовий однострій (особливо зимові польові куртки типу парки чи аляски) теперь на нашихринках будуть кавказці продавати.
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08.09.2022 20:33 Відповісти
Саме "цікаве", що серед джерел забезпечення немає МО України...
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08.09.2022 20:37 Відповісти
Брехуни зелені!!!! І тут хочете щось вкрасти!!! Візьме вас народ за сраку! Повернете все вкрадене до копійки!
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08.09.2022 20:44 Відповісти
Ще не один не повернув за 30 років
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08.09.2022 22:07 Відповісти
после победы будет как всегда: награждение непричастных и наказание невиновных
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09.09.2022 01:40 Відповісти
Не сомневайтесь, что с формой поможем. Умеем шить качественную для своей армии. Часть подарим, за часть в качестве оплаты, уверен, Украина уже сможет рассчитаться продукцией из херсонских помидоров, по которой мы очень соскучились.
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08.09.2022 21:02 Відповісти
Zеленая минвататипаобороны ворует и подставляет под смерть наших воинов.
Zеленые мородеры имени zеленского.
https://www.youtube.com/watch?v=rUCP9qO-SHQ&ab_channel=%D0%94%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%99...%D0%A2%D0%95%21
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08.09.2022 21:42 Відповісти
Вот это посмотри https://www.youtube.com/watch?v=NDUm1kjFM5g

Волосы дыбом встают. Понятно какое будущее Украине готовит членограй.
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08.09.2022 22:15 Відповісти
Видел. **** ***** порох просто ребенок по воровству против сватов. Это ублюдство думает, что оно на всегда? Одна боевая бригада разнесет всех ментов януковича, которых прикармливает в Киеве и на местах вислюк. Менты их не спасут, они могут только против старушек безоружных быковать, беркут-бройлеры тому пример.
К стати вислюк, думаю будет сидеть за всех дерьмаков, татаровых, тимошенков и остольных ******. А они сдрыснут в ростов.
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08.09.2022 23:21 Відповісти
******... Міноборони провалило забезпечення зимовою формою.
ЗСУ формою вскладчину забезпечують Захід та волонтери.

Міноборони заявляє, що нема про що хвилюватися.

У цьому вся ЗЄ-влада. Все вщент просрати, нічого не робити, взяти у борг і звітувати про перемоги, до яких вони ніяким боком.
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08.09.2022 22:10 Відповісти
що в перекладі на зрозумілу мову означає: волонтери, приготуватись!
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09.09.2022 01:38 Відповісти
после победы надо такую чистку авгиевых конюшен провести, чтобы ни одна падла типа шмуляра-пуляра не осталась... потому что даже сейчас ее дешевейшие рассказы - это доказательство преступной бездеятельности власти... а продолжаться 30 лет это не должно... надо раз и навсегда навести порядок... а це якраз на часі...
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09.09.2022 03:55 Відповісти
 
 