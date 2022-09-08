Джерела забезпечення ЗСУ зимовою формою диверсифіковані, хвилюватися не варто, - Міноборони
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Джерела забезпечення зимовою військовою формою військових Збройних сил України диверсифіковано, усі можливі ризики враховано.
Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У вересні наша увага буде зосереджена на постачаннях у контексті зими. Ви вже зараз бачите чимало хвилювань та повідомлень щодо зимового одягу. Не варто хвилюватися. Тут джерела забезпечення також диверсифіковані, тобто ми врахували всі ризики. Нашими постачальниками зимового одягу будуть українські виробники, імпорт за контрактами Міноборони та матеріально-технічна допомога наших партнерів.
Наприклад, цього тижня як матеріально-технічну допомогу від однієї з дружніх країн ми отримали понад 11 тис. комплектів зимової форми. І це лише перший крок лише від однієї країни. Найближчими тижнями цифри оновлюватимуться дуже динамічно", - сказала Маляр .
За словами чиновниці, з 1 до 7 вересня Міністерство оборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передало понад 42 тис. бронежилетів, понад 11 тис. шоломів, понад 18 тис. пар взуття і більш як 6 тис. комплектів форми.
Маляр також зазначила, що станом на 7 вересня лише за рахунок прямих контрактів Міноборони на складах ЗСУ сформовано резерв бронежилетів обсягом понад 100 тис. одиниць. Крім цього, є ще гуманітарна та матеріально-технічна допомога, додала вона.
Заступник міністра повідомила, що Міноборони вже профінансувало військовим частинам 100% коштів щомісячного грошового забезпечення.
"Також перераховано 100% коштів додаткової виплати за військову службу під час воєнного стану - це ті 30 тис., про які ви знаєте, та виплати за безпосередню участь у бойових діях. Це 100 тис. Вони будуть профінансовані за планом у другій половині вересня, коли буде опрацьовано надані відомості від військових частин", - пояснила вона.
Маляр наголосила, що у вересні планується виплатити за серпень трохи менше ніж 72 млрд грн. "Паралельно здійснюються виплати сім'ям наших загиблих героїв", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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"Нещодавно довелося прочитати зразу в кількох дописувачів штибу «біле пальто», пояснення чому не можна критикувати владу. Виявляється, справа в тому, що в нас зараз на фронті перелом і тому Росія кинула в бій всі свої засоби ІПСО, аби дискредитувати владу в очах українців, аби...
От далі з логікою починаються проблеми. Аби що? Аби у центрі Києва зібрався новий Майдан проти зеленої влади? Як раз тут можна не турбуватися. В опозиції нинішній владі перебувають державники. Прибічники Петра Порошенка і «Голосу» ніколи не зроблять Москві такого подарунку, як громадське протистояння в столиці прямо під час війни. Більше скажу, єдиною силою яка найбільше провокує бунт всередині України наразі є... сама ж зелена влада. Утисками свободи слова, потоками брехні на адресу опозиції та немотивованими переслідуваннями, вона сама штовхає опозицію на протести. А опозиція-зараза, не штовхається.
Тоді чому владу не можна критикувати?
Сушив я собі голову цим питанням, коли - бац. Одного ранку я вийшов на двір. І відчув що час перевзуватися з кросівок у берці і витягувати з рюкзака фліску та кальсони. Бо стало холодно. Вже повірте, зранку в траншеї пробирає до кісток. А якщо знадобилася фліска, значить скоро ************ зимові утеплені штани і бушлат - ознака вірна. І отут...
Отут наспіла наступна новина. Німецьке видання «Spiegel» повідомило, що країни НАТО збирають на своїх складах зимове обмундирування для передачі Україні. ЗСУ в'їхала в зимову кампанію взагалі без запасів форми. За даними «Spiegel» міністр оборони України Резніков з проханням надати Україні зимове обмундирування і зимові намети звернувся ще наприкінці липня.
Може це теж російська ІПСО? О, я знаю дивовижний спосіб перевірити. Волонтер Дана Ярова про катастрофічний стан забезпечення ЗСУ військовими одностроями криком кричала починаючи з травня місяця. А що вона пише зараз? Як не складно здогадатися, про те, що зараз вона отримує заявки на 1000 одиниць військового одягу протягом одної години. І виконати їх фізично не може.
Чули? Тисяча одиниць на годину! Про що це говорить? Про те, що теплої форми у ЗСУ нема!
Якщо вам незрозуміло, пояснюю. Є такий продукт як військова форма, якої на 2019 р. на складах було завалися. Її видавали студентам на воєнкафедрах і «партизанам» на воєнзборах. Якось так сталося, що на момент російського вторгнення її запаси були в рази менші. Влітку її запаси вичерпалися взагалі. Мені особисто літньої форми не видали, а навіть ті мої товариші хто отримав, отримали не українську військову форму а... старого зразка американську. Явно отриману від волонтерів, або як військову допомогу. До речі, не надто зручну в носінні. На моїх очах все відбувалося.
Очевидно, вітчизняної форми просто нема навіть для штатних бригад ЗСУ. Із зимовою формою так само біда.
А в той самий час в Україні проблема з безробіттям! І от чиновники уряду, замість завантажити наявні потужності швейників шиттям форми, аби підприємці ще й набирали на роботу людей, замість цього канючать форму у країн НАТО. За яку розплачуватися доведеться нащадкам. А це ж як раз те, що цілком могли зробити самі, ще й з користю для себе!
І це лише один напрямок забезпечення ЗСУ. А війна скоро не закінчиться. Ми в'їжджаємо в повноцінну зимову кампанію і будемо воювати в наступному році, щойно про це цілком відверто повідомив главком Залужний. І як влада дбає про обороноздатність держави?
А навіщо їй обороноздатність? Влада квоти на українську у медіа зменшує. І Велике крадівництво повертає. Без будь-яких російських ІПСО.
От саме тому «владу не можна критикувати»"
Проф. Преображенский @prof_preobr
России не удалось договориться с Китаем о размещении госдолга в юанях. Китай своего разрешения не дал. Бегаем за разрешениями в Пекин, а он нас ещё и посылает. От суверенитета России при Путине не осталось уже вообще ничего.
Вони дійсно вважають, що люди забудуть 3 просрані роки?
- "не на часі"
- "взято під особистий контроль"
- "союзники не надали!"
"купуйте самі"
особливо якщо врахувати 250-300 тисяч військових тільки в строю....
короче нема нікуя до зими...
а якщо врахувати що Маляр це смотряща за МО від зекоманди а не реальне МО
не Залужний, не Шаптала озвучує ці цифри
то й нема чому вірити
я не пам,ятаю щоб слуги колись говорили правду
вірніше, пам,ятаю що весь час брехали
в них завжди все під контролем, завжди до всього готові
як піонери ссср, млять.
а реально срака, срака, срака.
Короче, зимовий військовий одяг, теплі спальні мішки та ін, будуть знову купувати волонтери на донати пересічних громадян.
Джерело: https://censor.net/ua/n3365965
6 вересня
Людиииииииииии….
Це просто якийсь п@@@@ць.
Я в одну одиницю часу отримую запити на 1000 одиниць зимового одягу. На тисячу позицій.
У всіх істерики. Голі, босі.
Ви зриваєтесь на мені, на Yadviga Yura.
Я зриваюсь на вас у відповідь.
Ви не хочете звернутись хоча б офіційно в МО?
Хоч запит пошліть.
Ми ( волонтери) не витягнемо майже мільйонну армію.
Честно, сил немає. Хочеться закрити все, і піти.
Бо « обьять необъятное» нереально.
Звертайтесь в МО.
Хтось повинен за все що відбувається понести відповідальність
PayPal: [email protected]
Zelle: [email protected]
4149 6293 1955 8615 Ярова Богдана Едуардівна
Zеленые мородеры имени zеленского.
https://www.youtube.com/watch?v=rUCP9qO-SHQ&ab_channel=%D0%94%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%99...%D0%A2%D0%95%21
Волосы дыбом встают. Понятно какое будущее Украине готовит членограй.
К стати вислюк, думаю будет сидеть за всех дерьмаков, татаровых, тимошенков и остольных ******. А они сдрыснут в ростов.
ЗСУ формою вскладчину забезпечують Захід та волонтери.
Міноборони заявляє, що нема про що хвилюватися.
У цьому вся ЗЄ-влада. Все вщент просрати, нічого не робити, взяти у борг і звітувати про перемоги, до яких вони ніяким боком.