Джерела забезпечення ЗСУ зимовою формою диверсифіковані, хвилюватися не варто, - Міноборони

Джерела забезпечення зимовою військовою формою військових Збройних сил України диверсифіковано, усі можливі ризики враховано.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У вересні наша увага буде зосереджена на постачаннях у контексті зими. Ви вже зараз бачите чимало хвилювань та повідомлень щодо зимового одягу. Не варто хвилюватися. Тут джерела забезпечення також диверсифіковані, тобто ми врахували всі ризики. Нашими постачальниками зимового одягу будуть українські виробники, імпорт за контрактами Міноборони та матеріально-технічна допомога наших партнерів.

Наприклад, цього тижня як матеріально-технічну допомогу від однієї з дружніх країн ми отримали понад 11 тис. комплектів зимової форми. І це лише перший крок лише від однієї країни. Найближчими тижнями цифри оновлюватимуться дуже динамічно", - сказала Маляр .

За словами чиновниці, з 1 до 7 вересня Міністерство оборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передало понад 42 тис. бронежилетів, понад 11 тис. шоломів, понад 18 тис. пар взуття і більш як 6 тис. комплектів форми.

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Маляр також зазначила, що станом на 7 вересня лише за рахунок прямих контрактів Міноборони на складах ЗСУ сформовано резерв бронежилетів обсягом понад 100 тис. одиниць. Крім цього, є ще гуманітарна та матеріально-технічна допомога, додала вона.

Заступник міністра повідомила, що Міноборони вже профінансувало військовим частинам 100% коштів щомісячного грошового забезпечення.

"Також перераховано 100% коштів додаткової виплати за військову службу під час воєнного стану - це ті 30 тис., про які ви знаєте, та виплати за безпосередню участь у бойових діях. Це 100 тис. Вони будуть профінансовані за планом у другій половині вересня, коли буде опрацьовано надані відомості від військових частин", - пояснила вона.

Маляр наголосила, що у вересні планується виплатити за серпень трохи менше ніж 72 млрд грн. "Паралельно здійснюються виплати сім'ям наших загиблих героїв", - додала вона.