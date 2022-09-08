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Велика Британія відправить до України 120 машин для транспортування бронетехніки, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

воллес

Велика Британія передасть Україні понад 120 машин для вирішення логістичних завдань. Вантажні платформи матимуть змогу швидко перевозити на великі відстані військове обладнання, включаючи бронетехніку.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

У міноборони розраховують, що ці платформи допоможуть ЗСУ швидше перекидати військове оснащення - зокрема, поставлені Британією раніше системи РСЗВ або БМП Stormer. Також до пакету допомоги входять інші транспортні машини.

Воллес оголосив про постачання під час засідання на базі "Рамштайн", де відбувається зустріч країн, які допомагають Україні відобразити російську агресію.

"Ми хочемо ясно сказати, що не зупинимося, що наша рішучість не ослабне, ми продовжимо допомагати Україні, хоч би скільки часу це зайняло", - сказав британський міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ втратила в Україні 80 тис. вбитими, пораненими і полоненими, - Воллес

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+32
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08.09.2022 20:59
+24
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08.09.2022 20:38
+24
Британская королева Елизавета II скончалась. Она была единственным главой государства - ветераном Второй Мировой войны.
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08.09.2022 20:38
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08.09.2022 20:38 Відповісти
Британская королева Елизавета II скончалась. Она была единственным главой государства - ветераном Второй Мировой войны.
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08.09.2022 20:38 Відповісти
хорошо хоть успела офиц.назначить Трасс премьером)а то бриты такие бюрократы шо капець....а так R.I.P
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08.09.2022 20:43 Відповісти
Виконала всій обов'язок перед Британією і пішла.
Справжня Королева свого Народу.
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08.09.2022 21:00 Відповісти
Це ще б зрозуміти Боневтіку що є не тільки можливості скористатись благами посади а є і обов'язки які повинен виконувати той хто очолює країну.
Але це як два світи які не перетинаються.
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08.09.2022 21:58 Відповісти
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08.09.2022 20:59 Відповісти
Бритам-черговий респект...
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08.09.2022 20:38 Відповісти
Померла Єлизавета 2.
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08.09.2022 20:39 Відповісти
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08.09.2022 21:03 Відповісти
померла Королева Єлізавета
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08.09.2022 20:39 Відповісти
а назад з металоломом кацапським
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08.09.2022 20:40 Відповісти
Я не думаю що британці такі дріб"язкові.Вони не орки-мародери.
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08.09.2022 21:22 Відповісти
при чому тут британці. на фронт тягне нашу цілу, назад їхню. просто логістичне рішення
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08.09.2022 21:31 Відповісти
Подключение русни в Украине
https://m.youtube.com/watch?v=ms6h9BbViXk&t=10s
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08.09.2022 20:41 Відповісти
Дякуємо, Британіє.
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08.09.2022 21:01 Відповісти
В скрутний час і для Вас і для Нас ... дуже вдячні ....

p.s. коли в Британії були університети на москальських болотах ще жопу соломою терли....
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08.09.2022 21:22 Відповісти
соломою? для цього треба хліб вирощувати. тільки ликом та лопухами
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08.09.2022 21:32 Відповісти
Ну тоді сухими лопухами...
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08.09.2022 21:35 Відповісти
Англичане делают для народа Украины больше чем zебильная нынешняя временная власть. Куда будет бежать дерьмак, татаров, тимошенко? В РАСЕЮ.
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08.09.2022 21:32 Відповісти
Туди їм і дорога.
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08.09.2022 21:56 Відповісти
Vielen Dank!
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08.09.2022 21:34 Відповісти
Поляки-брати , британці- брати!
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08.09.2022 22:12 Відповісти
Британии очередной респект и огромное уважение и благодарность. Соболезнования в связи со смертью королевы... она достойно служила стране на своём посту.
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08.09.2022 23:57 Відповісти
 
 