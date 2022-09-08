Велика Британія відправить до України 120 машин для транспортування бронетехніки, - Воллес

Велика Британія передасть Україні понад 120 машин для вирішення логістичних завдань. Вантажні платформи матимуть змогу швидко перевозити на великі відстані військове обладнання, включаючи бронетехніку.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

У міноборони розраховують, що ці платформи допоможуть ЗСУ швидше перекидати військове оснащення - зокрема, поставлені Британією раніше системи РСЗВ або БМП Stormer. Також до пакету допомоги входять інші транспортні машини.

Воллес оголосив про постачання під час засідання на базі "Рамштайн", де відбувається зустріч країн, які допомагають Україні відобразити російську агресію.

"Ми хочемо ясно сказати, що не зупинимося, що наша рішучість не ослабне, ми продовжимо допомагати Україні, хоч би скільки часу це зайняло", - сказав британський міністр.

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