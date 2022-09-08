Пів року молилися, щоб ви нас врятували, - мешканці Балаклії зустрічають українських визволителів. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Жителі звільненої Балаклії у Харківський області зі сльозами на очах зустрічають наших героїв
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
Топ коментарі
+139 Ольга Грибанова
показати весь коментар08.09.2022 22:39
+101 Володимир Бондаренко b25f7ff0
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+97 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар08.09.2022 22:44
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А почему сруцькие не держатся как АЗОВ по 3 месяца,а сдают все через 3 часа?
Смерть рашистским оккупантам! Слава Нации!
Бережи вас Господь.
Бережи,Господи милосердний наших воїнів. Даруй їм свій захист від нечістіі російської. Слава тобі Боже на вікі вічні.
Слава нашим воїнам!!!