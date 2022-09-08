Євросоюз позбавиться залежності від енергоресурсів РФ за 6-7 місяців, - фон дер Ляєн

Завдання щодо позбавлення Європи залежності від російських викопних ресурсів та від енергетичного шантажу кремля є "абсолютною необхідністю". ЄС відповість на це диверсифікацією шляхів постачання та масованими інвестиціями у розвиток поновлювальної енергії, та зможе позбавитися такої залежності від російських енергоносіїв вже за 6-7 місяців.

Про це заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Президентка Єврокомісії відповіла на запитання журналістів, як саме європейці долатимуть зимові холоди в умовах газового шантажу з боку російської федерації.

"Я глибоко переконана, що ми переможемо, і що ми є сильнішими. Вже зараз Норвегія постачає набагато більше газу до Європейського Союзу, ніж Росія. На початку війни з усього імпортованого газу 40% припадали на російський газ. Це тривало багато років. Сьогодні лише 9% – це російський газ, і це показує, що через шість-сім місяців - ми вже цього досягаємо - ми повністю позбудемося залежності від російських викопних енергоресурсів", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що ЄС уже повністю зупинив імпорт російського вугілля, послідовно зменшує імпорт російської нафти, диверсифікували шляхи постачання газу. Всі ці заходи допоможуть впевнено пройти наступну зиму.

"Це буде жорстким завданням, але ми створили регіональні групи, щоб забезпечити, що потік газу буде йти туди, де він потрібен. Ми маємо надзвичайні плани. Якщо подивитися на це із ширшої перспективи, я глибоко переконана, що ми переможемо. Тому що це не лише війна, яку Росія розв’язала проти України, але це також питання щодо того, чи отримає гору автократія, чи демократія переможе. Я глибоко переконана, що ми маємо довше дихання", - додала президент Єврокомісії.

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Вона окремо наголосила що санкції ЄС дедалі більше вражають російську економіку, і вплив цих санкцій посилюється щотижня, саме так вони і були задумані. Протягом тривалого часу Путін був здатним частково компенсувати це зниження російської економіки прибутками від викопних ресурсів, і саме тому позбавлення ЄС від цих ресурсів набуває особливо великого значення.