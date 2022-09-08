УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13885 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Газова війна
4 729 23
газ (2590) Єврокомісія (945) Євросоюз (7036) фон дер Ляєн Урсула (523)

Євросоюз позбавиться залежності від енергоресурсів РФ за 6-7 місяців, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ляєн

Завдання щодо позбавлення Європи залежності від російських викопних ресурсів та від енергетичного шантажу кремля є "абсолютною необхідністю". ЄС відповість на це диверсифікацією шляхів постачання та масованими інвестиціями у розвиток поновлювальної енергії, та зможе позбавитися такої залежності від російських енергоносіїв вже за 6-7 місяців.

Про це заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Президентка Єврокомісії відповіла на запитання журналістів, як саме європейці долатимуть зимові холоди в умовах газового шантажу з боку російської федерації.

"Я глибоко переконана, що ми переможемо, і що ми є сильнішими. Вже зараз Норвегія постачає набагато більше газу до Європейського Союзу, ніж Росія. На початку війни з усього імпортованого газу 40% припадали на російський газ. Це тривало багато років. Сьогодні лише 9% – це російський газ, і це показує, що через шість-сім місяців - ми вже цього досягаємо - ми повністю позбудемося залежності від російських викопних енергоресурсів", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що ЄС уже повністю зупинив імпорт російського вугілля, послідовно зменшує імпорт російської нафти, диверсифікували шляхи постачання газу. Всі ці заходи допоможуть впевнено пройти наступну зиму.

"Це буде жорстким завданням, але ми створили регіональні групи, щоб забезпечити, що потік газу буде йти туди, де він потрібен. Ми маємо надзвичайні плани. Якщо подивитися на це із ширшої перспективи, я глибоко переконана, що ми переможемо. Тому що це не лише війна, яку Росія розв’язала проти України, але це також питання щодо того, чи отримає гору автократія, чи демократія переможе. Я глибоко переконана, що ми маємо довше дихання", - додала президент Єврокомісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія розглядає два варіанти обмеження ціни на російський газ

Вона окремо наголосила що санкції ЄС дедалі більше вражають російську економіку, і вплив цих санкцій посилюється щотижня, саме так вони і були задумані. Протягом тривалого часу Путін був здатним частково компенсувати це зниження російської економіки прибутками від викопних ресурсів, і саме тому позбавлення ЄС від цих ресурсів набуває особливо великого значення.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
9% газа уже импортируют вместо 40%
Раша своим быкованием только помогает быстрее избавится от зависимости
показати весь коментар
08.09.2022 23:10
+9
А з Угорщиною що робити, ці ******-тобікі навмисно все саботують....може угорцям так погано в ЄС так відправте їх в снг ....і буде їм щястя з братішками ...
показати весь коментар
08.09.2022 23:15
+9
Не прогнеться вже... Сховища вже на 85% наповнені та всю зиму будуть скраплений газ постачати. У березні оркам помашуть ручками
показати весь коментар
08.09.2022 23:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто після зими , а до того часу ще дожити потрібно
показати весь коментар
08.09.2022 22:58 Відповісти
9% газа уже импортируют вместо 40%
Раша своим быкованием только помогает быстрее избавится от зависимости
показати весь коментар
08.09.2022 23:10 Відповісти
Оставшиеся 9% кацапы сами отрубят и будут сидеть с умным видом пока на фоне горит Россия
показати весь коментар
09.09.2022 00:34 Відповісти
А кремлівські хвойди верещать про п'ять як мінімум неймовірно важких зим без рашкіного газу.
показати весь коментар
08.09.2022 23:12 Відповісти
хай Верещать. На россии уже как мантру повторяют что Европа без них замерзнет. Сидят и шепчут себе под нос " Мерзни , мерзни вiвчий хвiст" А Европа всё никак не хочет замерзать без российского газа.
показати весь коментар
09.09.2022 00:20 Відповісти
План Російських санкцій було виконано на 70%.
показати весь коментар
08.09.2022 23:14 Відповісти
А з Угорщиною що робити, ці ******-тобікі навмисно все саботують....може угорцям так погано в ЄС так відправте їх в снг ....і буде їм щястя з братішками ...
показати весь коментар
08.09.2022 23:15 Відповісти
Пусть срусский газ по воздуху получают. В Мацкве будут пердеть, а в Будапеште пытаться вдохнуть.
показати весь коментар
08.09.2022 23:23 Відповісти
Нагадаю, що в квітні-травні Європа про 3-4 роки говорила
показати весь коментар
08.09.2022 23:21 Відповісти
а наші експерти, а тому числі Зеркаль, показали їм те, про що вони і не здогадувалися, - деякі шляхи, як позбутися залежності.
показати весь коментар
08.09.2022 23:29 Відповісти
Я знаю одно:если ЕС этой зимой прогнетсяпод российского гопника-после этого ЕСу придется всю жизнь опущенным быть. ЕС у которого ВВП в 10 раз больше чем у Парашки в принципе не может поддаваться ее давлению. Иначе это будет конец обьединенной Европе!
И да :те 300 миллардов евро что решили пустить на альтернативную энергетику-это нужно было делать раньше,еще 3 года назад. смысл кормить своими деньгами чужую страну и чужие рабочие места,чужую экономику-поставщика углеводородов если эти деньги лучше оставить у себя на производство альтернативных видов энергии(Солнечная,Ветер,АЭС)?
показати весь коментар
08.09.2022 23:30 Відповісти
Тем более поставщика который может перекрыть вентиль в любой момент
показати весь коментар
08.09.2022 23:36 Відповісти
Не прогнеться вже... Сховища вже на 85% наповнені та всю зиму будуть скраплений газ постачати. У березні оркам помашуть ручками
показати весь коментар
08.09.2022 23:41 Відповісти
И только у Украины на 28. Кажется Зе команде понравилось ходить клянчить у Запада 🤡
показати весь коментар
09.09.2022 00:37 Відповісти
Альтернативні дорожчі. І не все ними перекриєш. Якщо про нафту, то тут і хім промисловість від шин до поліетилену, косметики, фарми і тд.
показати весь коментар
09.09.2022 00:00 Відповісти
росія лусне тієї історичної миті, коли луснуть і тривало стабілізуються на тому рівні вуглеводневі ціни. ЄС нарешті стає на вірний шлях.
показати весь коментар
08.09.2022 23:34 Відповісти
Россия сейчас сжигает 30% своего газа на границе с Норвегией а будет сжигать 100 % , многоходовочка хутина сработала , опять он всех "переиграл" . хахаха
показати весь коментар
09.09.2022 00:23 Відповісти
Поставщики лишь 9% газа решили заморозить Европу. Ну не идиоты ли?
показати весь коментар
09.09.2022 00:36 Відповісти
Любят кацы немецкую манду нюхать,запах Меркель не забыли,а тут им Де Ляйн колобка на нос навесила.
показати весь коментар
09.09.2022 01:37 Відповісти
меркельші-суці ще двері лайном не обмазують?
показати весь коментар
09.09.2022 01:49 Відповісти
У тебя оплата ещё в рублях или уже в гривнах?
Ольгинский?
показати весь коментар
09.09.2022 04:38 Відповісти
тут тільки ти, руськочєлюстний підр, за рублі пишеш.
показати весь коментар
09.09.2022 21:06 Відповісти
Кацапы меньше зарабатывать не стали, а энергия в Европе стала в 10 раз дороже.
показати весь коментар
09.09.2022 12:15 Відповісти
 
 