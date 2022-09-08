США ввели санкції проти іранських компаній, які виробляють дрони для російської армії
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Сполучені Штати ввели санкції щодо трьох іранських компаній, які виробляють ударні безпілотники на замовлення російської армії й проти компанії, яка координувала доставку дронів в Росію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністерство фінансів США звинуватило Safiran Airport Services, що базується в Тегерані, в доставці іранських безпілотників в РФ.
Також під санкції потрапили Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines і Baharestan Kish Company, які причетні до досліджень, розробки, виробництва і закупівлі іранських безпілотників. Під американські санкції потрапили також менеджери перерахованих компаній.
Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використовувати їх у війні проти України.
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https://twitter.com/i/status/1567960150455238657
Ото помошники