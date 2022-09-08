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безпілотник (2095) Іран (1341) санкції (6850) США (14478)

США ввели санкції проти іранських компаній, які виробляють дрони для російської армії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

іран,безпідотник

Сполучені Штати ввели санкції щодо трьох іранських компаній, які виробляють ударні безпілотники на замовлення російської армії й проти компанії, яка координувала доставку дронів в Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів США звинуватило Safiran Airport Services, що базується в Тегерані, в доставці іранських безпілотників в РФ.

Також під санкції потрапили Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines і Baharestan Kish Company, які причетні до досліджень, розробки, виробництва і закупівлі іранських безпілотників. Під американські санкції потрапили також менеджери перерахованих компаній.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використовувати їх у війні проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іранські безпілотники в РФ - не такі страшні, як їх малюють, - Повітряні сили ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Таке буває, коли при владі бородаті банабаки-фанатики! Бо раціональні політики зрозуміли б, що гроші від безпілотників - МІЗЕР порівняно з прибутками, які можна отримати від нафти, якщо піти на переговори про відновлення ядерної угоди!
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09.09.2022 00:02
+7
Их предупреждали, пусть теперь расхлёбывают. Или им тоже хочется поубивать?
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09.09.2022 00:06
+7
зацените красотищу!
https://twitter.com/i/status/1567960150455238657
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09.09.2022 00:12
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Таке буває, коли при владі бородаті банабаки-фанатики! Бо раціональні політики зрозуміли б, що гроші від безпілотників - МІЗЕР порівняно з прибутками, які можна отримати від нафти, якщо піти на переговори про відновлення ядерної угоди!
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09.09.2022 00:02 Відповісти
Их предупреждали, пусть теперь расхлёбывают. Или им тоже хочется поубивать?
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09.09.2022 00:06 Відповісти
їм, на відміну від паРаші, справді *****. вони під тими санкціями вже десятки років. діти народилися і вже померли під санкціями, уже їх внуки скоро почнуть вмирати все під тими ж санкціями. другого життя ніхто з них не знав і порівняти їм ні з чим.
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09.09.2022 08:58 Відповісти
На картинке видно пульт дистанционного управления - красненький в нижнем правом углу... с катушкой провода )))) беспилотник далеко не летает - катушка с проводом маленькая )))
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09.09.2022 00:09 Відповісти
Він не автономний?
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09.09.2022 00:59 Відповісти
ну насчет пульта то был сарказм. скорее всего это на картинке генератор которым подзаряжают батарейку, не знаю.
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09.09.2022 01:43 Відповісти
будет очень смешно, если это действительно пульт или устройство для программирования
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09.09.2022 01:46 Відповісти
зацените красотищу!
https://twitter.com/i/status/1567960150455238657
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09.09.2022 00:12 Відповісти
Это круто
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09.09.2022 04:38 Відповісти
Осталось только наказать наливные/ перелевные танкеры которые по-тихой барыжат кацапской жижей, и компаниии страхующие их....
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09.09.2022 00:12 Відповісти
Были, но, видимо, мало. Добавили, чтобы мало не казалось
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09.09.2022 01:04 Відповісти
Я тоже думала, что против иранских военных предприятий - тотальные санкции. Удивительно!
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09.09.2022 07:03 Відповісти
Как так они ж предлагали " помочь газомза деньги)+с них снять санкции?
Ото помошники
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09.09.2022 00:30 Відповісти
Іран не виробляє мікрочіпи без яких любий дрон купа брухту а купує він їх у КНР!
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09.09.2022 00:46 Відповісти
Китайский производитель начал выпуск новой модели сверхпрочных удароустойчивых граблей с предостерегающими надписями, выполненными на русском и фарси.
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09.09.2022 01:36 Відповісти
Paravar Pars Company - они параваки выпускают! Представляю какие задроны они сделают!
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09.09.2022 13:59 Відповісти
 
 