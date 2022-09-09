За добу 8 вересня по Сумщині зафіксовано понад 90 "прильотів" з боку Росії, - ОВА

Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів, "Градів" та гранатометів, зафіксовано понад 90 "прильотів".

Як інформує Цензор.НЕТ. про це в телеграмі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, близько 10:00 почалися обстріли Краснопільської громади з території РФ - зафіксовано 29 мінометних "прильотів" та 20 "прильотів" з реактивних систем залпового вогню "Град".

Крім того, у післяобідній час ворог обстріляв околиці Бачівська в Есманській громаді - зафіксовано 20 "прильотів" з міномету.

Також російські військові після 15:00 відкривали вогонь по Зноб-Новгородській громаді - зафіксовано 8 "прильотів" з міномету та 15 пострілів з автоматичних станкових гранатометів.

"Також є інформація про автівку, що підірвалась на міні у Шосткинському районі. Деталі згодом", - додав Живицький.

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