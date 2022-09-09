У Росії залишилося менше 200 "Іскандерів", але є тисячі ракет, яким понад 30 років, - Скібіцький
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Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що в Росії залишилося менше 200 "Іскандерів" і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, котрі треба утилізувати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у подкасті "Української правди" та "Центру оборонних стратегій" "(не)Безпечна країна"
Скібіцький зазначив: "У них дефіцит в "Іскандерах", у них залишилося менше 200 - це реальність. "Іскандер" зараз застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застовували в район Києва, з території Білорусі.
Кількість ракет залежить від того, що зараз застосовує РФ. Ми порахували С-300 - це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Її переробляють. Їх порядка 7 тисяч.
Дуже просто тоді робити утилізацію. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки.
Системи "Калібр", за підрахунками, вони могли виробляти в рік 150-180 ракет. І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комлектуючих не російського виробництва".
Будь ласка, зачекайте...
хотя...., мы и без Скибицкого это знали.....
Важливо те що ми вже можемо їх збивати на 70-80% це дуже непоганий показник.Новітня зброя дасть нам показник 90-95%.
Різниця є між територіями держав.Тим паче коли потрібно війська для охорони і стримання.Для нас з їх сторони ракет дуже багато.Для їх війська і охорони їх території це вже не вистачає.Тому немає сенсу гадати що всі ці ракети будуть лупити.Частина звісно ще накоїть біди.Але інша ні.Бо вони невзмові зараз поповнювати запас.І не факт коли зможуть.На цій війни вони теж багато чого зрозуміли.
Їх не всяке ПРО дістає,навіть *******,системи,які їх дістають,в України нема,літаком можливо збити,а можливо і ні.Росіяни теж хитрі,можуть до кордону підлітати і запускати,раніше здалеку запускали.Але в х 22 хімія заливається перед вильотом.Хімія небезпечна,може росіяни перед вильотом потравляться,у них може і хімзахисту нормального вже нема.
Їх петріоти дістають і ще одна система.У Насамсів швидкість мала,вони їх тільки по прильоту дістають,а хто знає куди їх будуть запускати.Петріоти потрібні проти цих ракет і THAAD.В літаків хвилини для збиття цих ракет.
Но сбить ее почти невозможно при таком использовании
https://twitter.com/i/status/1567967967379607553
Ты гляди ,никому они ничего не должны и по домам собрались.
Абдрыстович,когда закончатся?
Их же не выкинули а использовали по Украине
И каждый прилет с жертвами
Часов Яр, Чаплино и т.п.
и они запоют: "Ой как душевно было до сих пор !"...