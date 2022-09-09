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Новини Війна в Україні
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крилаті ракети (891) Скібіцький (262)

У Росії залишилося менше 200 "Іскандерів", але є тисячі ракет, яким понад 30 років, - Скібіцький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,росія,іскандер

Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що в Росії залишилося менше 200 "Іскандерів" і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, котрі треба утилізувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у подкасті  "Української правди" та "Центру оборонних стратегій" "(не)Безпечна країна"

Скібіцький зазначив: "У них дефіцит в "Іскандерах", у них залишилося менше 200 - це реальність. "Іскандер" зараз застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застовували в район Києва, з території Білорусі.

Кількість ракет залежить від того, що зараз застосовує РФ. Ми порахували С-300 - це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Її переробляють. Їх порядка 7 тисяч.

Дуже просто тоді робити утилізацію. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки.

Системи "Калібр", за підрахунками, вони могли виробляти в рік 150-180 ракет. І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комлектуючих не російського виробництва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом тижня РФ випустила по Україні 34 крилаті ракети та 47 керованих авіаційних ракет, - Генштаб ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
По перше саме ці ракети ми добре збиваємо і дальність їх тільки на прикордонну територію..Це не калібри.По друге процентів 30% з них вже не взлитить нікуди.Інші по факту потрібні їхнім гівно військам.Цей розрахунок не зовсім показує ситуацію.Територія оркостану велика і тим паче прикордонна.Цих ракет вже навіть тисячі їм не вистачає для армії.Ви розумієте що ця цифра загальна кількість.І це на секундочку ракети ПВО.А с ПВО в них вже проблеми навіть для своєї території.Війна з Україною показала що армія рф це лайно. Вони мінімум 20 років готувалися до цієї війни і стягували все включно склади колишнього совка.Ви розумієте рівень?Після цієї війни рашка просто піде в кам'яний вік з таким військом і такою зброєю.Не забувайте яку їм територію тільки охороняти не кажучи про все інше.Вони вже в сраці.А технології і все інше після такого що вони наколи тут і в світі ніхто більше не дасть.І рашкінську армію зведуть на нівець як колись зробили с фашистами німцями.Їх по факту врізали по кількості і якості.Тільки для охорони своєї землі.Те саме буде з рашкою.Згадаєте мої слова цю гидоту з часом ще заставлять позбутися ядерної зброї !
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09.09.2022 01:11
+12
То правда , у них всякого железного старья ещё полно и С-300 и даже С-200. Война ещё не закончилась и подлостей ещё много от росии мы увидим.
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09.09.2022 00:56
+10
якби якраз про масовість я і пишу,бо х-22 якраз дуже масова ракета в рашці,то раз,по друге,орки спокійно клепають ракети на побутових чіпах,точність навіть в 50% їх цілком влаштує,то два,те що ракети в масі своїй древні ще не значить що вони хлам іржавий,плюс є ще тисячі точок-у,яких їм взагалі не шкода.як я ще раз і казав,доки не будуть знищуватись аеродроми,пускові і склади на тереторії рашки,срати тими ракетами вони можуть довго і нудно
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09.09.2022 01:57
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То правда , у них всякого железного старья ещё полно и С-300 и даже С-200. Война ещё не закончилась и подлостей ещё много от росии мы увидим.
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09.09.2022 00:56 Відповісти
На жаль , саме так 😕
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09.09.2022 01:07 Відповісти
Хорошо хоть установок меньше чем ракет.
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09.09.2022 01:14 Відповісти
Скоро царь пушку приволокут
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09.09.2022 04:33 Відповісти
А Ви знаєте - скільки на території Росії кременю? Зокрема - на території Заволжя? Там такі "виходи" в степу! Можна мільйони кремінних сокир наробить!
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09.09.2022 07:00 Відповісти
спасибо, обнадежил......
хотя...., мы и без Скибицкого это знали.....
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09.09.2022 00:59 Відповісти
По перше саме ці ракети ми добре збиваємо і дальність їх тільки на прикордонну територію..Це не калібри.По друге процентів 30% з них вже не взлитить нікуди.Інші по факту потрібні їхнім гівно військам.Цей розрахунок не зовсім показує ситуацію.Територія оркостану велика і тим паче прикордонна.Цих ракет вже навіть тисячі їм не вистачає для армії.Ви розумієте що ця цифра загальна кількість.І це на секундочку ракети ПВО.А с ПВО в них вже проблеми навіть для своєї території.Війна з Україною показала що армія рф це лайно. Вони мінімум 20 років готувалися до цієї війни і стягували все включно склади колишнього совка.Ви розумієте рівень?Після цієї війни рашка просто піде в кам'яний вік з таким військом і такою зброєю.Не забувайте яку їм територію тільки охороняти не кажучи про все інше.Вони вже в сраці.А технології і все інше після такого що вони наколи тут і в світі ніхто більше не дасть.І рашкінську армію зведуть на нівець як колись зробили с фашистами німцями.Їх по факту врізали по кількості і якості.Тільки для охорони своєї землі.Те саме буде з рашкою.Згадаєте мої слова цю гидоту з часом ще заставлять позбутися ядерної зброї !
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09.09.2022 01:11 Відповісти
угу,х-22 добре "збилася" над Віннецею,і ніхрена у неї не дальність в межах фронту,до 600 км,плюс до 4 махів швидкість,а як згадати що споряджена маса до 6 тон,то і боєголовка їй не дуже і потрібна,а вона там є і важить майже тонну,на її фоні калібр то і не дуже крута бабаха.А саме головне цих ракет у них як у дурня фантиків,і з носіями теж не сильно багато проблем,поки що ту-22м3 у них ще є і теж чимало,тому завалити нашу ППО масованим залпом фони все ще можуть,і навіть кудись влучити,а як і не влучать пох,зате нам ракети до зрк витрачати на це залізо все одно прийдеться
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09.09.2022 01:35 Відповісти
Пугу ! Ти читав матеріал? Нащо ти несешь про ракету класу X ?Я про які ракети написав?Тим паче цих ракет вистачає у орків але не тисячі як типу пво с -300 .Ракети класу X теж збиваються не всі але збиваються.Там теж вони різні.Мова йде саме про масовість ракет яких в них як сміття а не x і калібри.Випустити тисячі ракет по нам можуть це факт.Далі що?Чим охороняти небо оркостану і далі наносити удари по нам?Пальцем?Ці ракети в масовості зі складів совка.Їх вже невиробляють а те що зараз кліпає оркостан це одиниці.Тим паче їм урізали технології.В данному випадку вони вже самі не спроможні свою армію оснастити.І це війна в Україні..С такою армією Китай їх розірве.С такою армією. Казахстан їх розірве с такою армією полізуть ще кудись їх порвуть.Вони спроможні тільки в африці с лумумбами воювати.Сміття хватає як на небі так і на землі але незабуваємо що їм самим потрібна зброя для їх армії і захисту.
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09.09.2022 01:46 Відповісти
якби якраз про масовість я і пишу,бо х-22 якраз дуже масова ракета в рашці,то раз,по друге,орки спокійно клепають ракети на побутових чіпах,точність навіть в 50% їх цілком влаштує,то два,те що ракети в масі своїй древні ще не значить що вони хлам іржавий,плюс є ще тисячі точок-у,яких їм взагалі не шкода.як я ще раз і казав,доки не будуть знищуватись аеродроми,пускові і склади на тереторії рашки,срати тими ракетами вони можуть довго і нудно
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09.09.2022 01:57 Відповісти
так, ти повністю правий! поки Україна не почне бити і спалювати москальські військові заводи, доти повної перемоги Україні не бачити.
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09.09.2022 02:02 Відповісти
💯
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09.09.2022 07:06 Відповісти
Ракети класу X є різні.Їм масовість ще нічого не означає. X 22 X 101 X 29 X 38 X 25 X 59 X 55 X 31 та інші.Їх класифікація різна для різних цілей і відстані.Але тільки пару з цих X для нас погані і важко збиваються.І як раз ці X в масовості немає.Те що лупе на сотні і тисячі км не так і багато.Ці ракети дуже примхливі і ті що новіші коштують шалених грошей.Багато їх вже просто хлам.Як я і казав сміття хватає навіть 1 % від них це вже несуть смерть.Але ми теж не на початку війни.І теж не тільки з С 300.Ми теж навчилися збивати воювати і також все більше йде надходжень.
Важливо те що ми вже можемо їх збивати на 70-80% це дуже непоганий показник.Новітня зброя дасть нам показник 90-95%.
Різниця є між територіями держав.Тим паче коли потрібно війська для охорони і стримання.Для нас з їх сторони ракет дуже багато.Для їх війська і охорони їх території це вже не вистачає.Тому немає сенсу гадати що всі ці ракети будуть лупити.Частина звісно ще накоїть біди.Але інша ні.Бо вони невзмові зараз поповнювати запас.І не факт коли зможуть.На цій війни вони теж багато чого зрозуміли.
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09.09.2022 02:19 Відповісти
Факт один 100% що їх заводи і їх логістику потрібно знищувати .Тут питань немає
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09.09.2022 02:21 Відповісти
ну це аксіома.а от факт того що ні Вільху,ні вже тим більше Сапсан ніхто не хоче знов випускати,тільки дай та дай вивчили,значить що нічого кацапським заводам,аеродромам не загрожуватиме...
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09.09.2022 02:26 Відповісти
Гарно було б вивести з ладу три заводи: Муромський і Новосибірський стрілочні та Алтайський шинний комбінат. Перші два виготовляють 100% стрілочних переводів для РЖД, які регулярно треба міняти, а третій - 100% авіаційних шин.
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09.09.2022 07:00 Відповісти
Чем?
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09.09.2022 10:32 Відповісти
Так ,Х 22-це масова ракета СССР,їх багато типів і швидкість у них дуже велика до 4000 км,ніхто не знає скільки їх у РФ,щитальщики.
Їх не всяке ПРО дістає,навіть *******,системи,які їх дістають,в України нема,літаком можливо збити,а можливо і ні.Росіяни теж хитрі,можуть до кордону підлітати і запускати,раніше здалеку запускали.Але в х 22 хімія заливається перед вильотом.Хімія небезпечна,може росіяни перед вильотом потравляться,у них може і хімзахисту нормального вже нема.
Їх петріоти дістають і ще одна система.У Насамсів швидкість мала,вони їх тільки по прильоту дістають,а хто знає куди їх будуть запускати.Петріоти потрібні проти цих ракет і THAAD.В літаків хвилини для збиття цих ракет.
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09.09.2022 05:18 Відповісти
і я про це ж,а всі тут хіхоньки-хахоньки,мовляв у кацапів одне старе дрантя залишилось,ало щось людям у ТРЦ у Вінниці ніфіга не смішно було,від того що на них впала 40 річна ракета
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09.09.2022 14:24 Відповісти
Это только в теории это ракета пво, а по факту посмотри какие они срут ими в Николаеве.
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09.09.2022 02:55 Відповісти
У С300 по наземным дальность всего 30-35км
Но сбить ее почти невозможно при таком использовании
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09.09.2022 06:39 Відповісти
Итак подитожим. Русне - писда и не важно какие у них там ракеты.
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09.09.2022 04:36 Відповісти
30-40 років,це ще не показник,але є різні фактори,щоб озброєння було в належному стані.
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09.09.2022 01:13 Відповісти
Кінжал це також іскандер повітряного базування,про це самі москалі казали.
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09.09.2022 01:14 Відповісти
Спасибо ты очень помог 🙃🤫
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09.09.2022 01:15 Відповісти
дамбасский плебс бунтовать вздумал......
https://twitter.com/i/status/1567967967379607553
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09.09.2022 01:15 Відповісти
Холопы от рук отбились, забыли как носки хозяина пахнут.
Ты гляди ,никому они ничего не должны и по домам собрались.
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09.09.2022 01:33 Відповісти
7 тисяч ..ой як добре...це повинно нас радувати?
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09.09.2022 01:18 Відповісти
Они стреляют на 40 км по наземным целям. Плохо конечно, но не критично
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09.09.2022 01:37 Відповісти
то чому україна ще не розбомбила їхні склади?
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09.09.2022 01:25 Відповісти
чим? асфальтом?
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09.09.2022 01:37 Відповісти
і завод по виробництву калібрів повинен бути знищений
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09.09.2022 01:28 Відповісти
А что по этому поводу думает товарищ
Абдрыстович,когда закончатся?
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09.09.2022 01:31 Відповісти
як там в них було: "нЄ смєШітє мАі ісканДерИ"? то виходить, що іскандери вже не сміються... АХАХАХАХАХ!!!
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09.09.2022 02:01 Відповісти
Ничего смешного

Их же не выкинули а использовали по Украине

И каждый прилет с жертвами
Часов Яр, Чаплино и т.п.
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09.09.2022 07:42 Відповісти
опанувало людство науку, опанувало масове виробництво і що воно почало робити? - ракети, щоб пуляти по іншим людям...
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09.09.2022 03:24 Відповісти
дурдом "Веселка"
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09.09.2022 03:29 Відповісти
Ракети лежать на складах де охоронці ******* курити...
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09.09.2022 03:24 Відповісти
Пару прилётов по хранилищам 30-летних ракет,
и они запоют: "Ой как душевно было до сих пор !"...
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09.09.2022 04:45 Відповісти
Так вони ж і запускають старі з Тушок з Каспію або над Чорним морем . Вони вже Каспій засрали своїми пукалками . І їх є дофіга .
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09.09.2022 08:00 Відповісти
Не згідний з автором. С-300 в більшості теж не літають через термін придатності. Їм їх вистачить до зими або максисмум до січня 2023.
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09.09.2022 08:04 Відповісти
ТАК НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ КТО ТО ЗАКУРИЛ НА ИХ ТЫСЯЧНЫХ СКЛАДАХ !)
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09.09.2022 16:43 Відповісти
 
 