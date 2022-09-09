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Протягом 8 вересня на південному напрямку знищено 59 окупантів, 3 РСЗВ "Ураган", 2 САУ "Піон", 1 танк та 2 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,арміярф,техніка

Оперативне командування "Південь" оприлюднило поточну оперативну обстановку на півдні України за 8 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в операційній зоні південних регіонів залишається складною, але контролюється Силами оборони.Противник і далі зосереджує зусилля на утриманні власних позицій.

Активно здійснює повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. Але влучність наших підрозділів залишила 2 безпілотних шпигуни без перспектив подальшого використання, знищивши і напрацьований фото/відео матеріал.

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Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, організовуючи понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець. Водночас наносить ракетно-артилерійські та авіаційні удари по позиціях наших військ та мирних населених пунктах.

Протягом бойового дня ворогом нанесено 30 авіаційних і 1 ракетний удар по наших позиціях, а також здійснено пуски 4 ракет Р-27 по наших літаках, що наносили удари по противнику.

Нашою авіацією нанесено 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами 265 влучних уражень, зокрема по реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки, понтонним переправам в районі Нової Каховки. Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці минулої доби знищили 2 танки, 1 РСЗВ, 5 гаубиць "Мста-С" та радіолокаційну станцію ЗРК С-400

Втрати ворога за бойовий день складають 59 рашистів, 3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядна машина для них, 2 самохідні гармати артилерії "Піон", самохідна гаубиця "Мста-С", 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки, танк Т-72 та 6 одиниць авто-бронетехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі та поромна переправа в Новій Каховці.

На Миколаївщині затримно коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 7 вересня на південному напрямку знищено 108 окупантів, 5 танків, 3 РСЗВ, 10 гармат та 2 склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

На Одещині викрито місцеву жительку, яка в особистій переписці передавала російським кураторам дані щодо об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, переміщення гуманітарних та сільськогосподарських вантажів. Їй повідомлять про підозру в колабораційній діяльності. Триває кримінальне провадження.

Вороже угруповання сил в Чорному морі наразі складає 19 кораблів та катерів, серед яких 3 надводних ракетоносії, споряджені 24 ракетами "Калібр". Тож загроза ракетного удару актуальна та цілком імовірна.

До того ж штормове море може продовжувати викид зірваних якірних мін до узбережжя".

Також читайте: Бої на Херсонщині відволікають росіян від Миколаєва, кількість обстрілів зменшилась, - Кім. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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До початку агресії в рашки було 20 Піонів. І це вже котре повідомлення про знищених монстрів. Сподіваюсь, незабаром рашка взагалі забуде про цей тип гармати...
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09.09.2022 02:01 Відповісти
Нажаль їх було набагато більше 20 https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A17#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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09.09.2022 02:14 Відповісти
В них танків Т72 теж на папері десятки тисяч, а в реаліях менше, тому вони вже Т62 десь використовують...
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09.09.2022 02:23 Відповісти
Вчора кацапи написали що "казаки растовския атжали у хахлов два танка т-62М" Правда - ЗВІДКИ у нас т-62 взялися - не уточняли (у нас цієї моделі на озброєнні нема!)
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09.09.2022 03:39 Відповісти
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09.09.2022 03:20 Відповісти
Дык так и есть,кацы ж в Украине,заблудились
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09.09.2022 03:47 Відповісти
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09.09.2022 07:01 Відповісти
 
 