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Кислиця на Радбезі ООН: Росія має єдиний правильний шлях - "здатися і відійти"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кислиця,кислица

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради Безпеки, що заради порятунку українців і росіян РФ має єдиний правильний шлях – "здатися і відійти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Кислиці

"Розпочавши агресію проти України в 2014 році, вторгнувшись в Україну в лютому 2022 року, Росія порушила норми і принципи практично всіх основоположних міжнародних документів, у тому числі двосторонніх і багатосторонніх угод, Гельсінського заключного акту і, в першу чергу, Статуту ООН", - йдеться в заяві.

"Жодна держава, присутня в цій залі, окрім Росії, не несе відповідальності за нездатність Ради ефективно виконувати свої функції за Статутом ООН. Тільки присутність Росії на постійному місці Радянського Союзу знерухомила Раду Безпеки щодо забезпечення миру та безпеки України.

Ми захищаємо себе, Європу, світ і Статут ООН, і будемо боротися доти, доки не буде звільнено останній дюйм суверенної території України, включно з Кримом. Наголошую, у суворій відповідності до положень статті 51 Статуту ООН, які ми всі зобов’язалися дотримуватися", - додав Кислиця.

"Ми будемо боротися з окупантами до тих пір, поки не будуть розбиті всі російські солдати, які зайшли в Україну вбивати її народ. Єдине, що Путін може зробити, щоб врятувати життя своїх солдатів, це наказати їм негайно відступити", - підсумував він.

Кислиця нагадав, що завдяки глобальній єдності, завдяки ленд-лізу, завдяки допомозі американського народу та інших союзників вдалося перемогти Гітлера.

"Зло Путіна, як і Гітлера до нього, вимагає глобальної відповіді. Так було під час Другої світової війни. Зараз це так, і Україна та її союзники роблять усе можливе, щоб забезпечити таку відповідь", – сказав постпред.

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Як доказ спільних зусиль Кислиця навів визволення українських територій, яке активно триває в Харківській та Херсонській областях.

"Російська Федерація вже неодноразово зловживала Радою Безпеки, в тому числі цього тижня. Ми закликаємо Росію навчитися поважати цей орган Однак очевидно, що російська делегація має багато марень – хибних переконань, які не базуються на реальності. Галюцинації – бачити або чути речі, яких немає", – зауважив Кислиця.

Він наголосив, що в Росії "є єдиний правильний шлях, щоб врятувати життя тисячам українських і фактично російських громадян" – це "здатися і відійти!"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
- От ми з вами, куме, й дожили до Третьої світової.

- Та яка ж вона світова, коли воюють лише дві країни.

- А отака: Московія воює з усім світом, а Україна - за увесь світ.
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09.09.2022 06:55
+22
Майбутній король Великої Британії Чарльз танцює гопак з українським ансамблем "Говерла" у місті Дербі, 1981.🤩
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09.09.2022 06:48
+14
Настільки відвертий шантаж свідчить якщо не про розпач кремлівськоі шобли ,
то принаймні про те, що там уже усвідомлюють глибину провалу на українському та інших напрямках.
Але нам розслаблятися ще зарано , бо здаватися і відходити ( про що говорить пан Кислиця)
москальня не збирається , поки в кремлі сидить шизанутий вбивця і
терорист 😠
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09.09.2022 06:57
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Майбутній король Великої Британії Чарльз танцює гопак з українським ансамблем "Говерла" у місті Дербі, 1981.🤩
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09.09.2022 06:48 Відповісти
Куди далеко ходити, йому в травні в Оттаві українці подарували марку про Воєнний корабль, так він радів як дитина!
Ось новина була
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3487131-princu-carlzu-podaruvali-ukrainsku-marku-pro-rosijskij-korabel.html
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09.09.2022 06:57 Відповісти
- От ми з вами, куме, й дожили до Третьої світової.

- Та яка ж вона світова, коли воюють лише дві країни.

- А отака: Московія воює з усім світом, а Україна - за увесь світ.
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09.09.2022 06:55 Відповісти
Настільки відвертий шантаж свідчить якщо не про розпач кремлівськоі шобли ,
то принаймні про те, що там уже усвідомлюють глибину провалу на українському та інших напрямках.
Але нам розслаблятися ще зарано , бо здаватися і відходити ( про що говорить пан Кислиця)
москальня не збирається , поки в кремлі сидить шизанутий вбивця і
терорист 😠
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09.09.2022 06:57 Відповісти
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09.09.2022 07:03 Відповісти
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09.09.2022 07:07 Відповісти
Проте, незважаючи на гуттеварища, склад рб оон скоро зазнає змін в ультимативному порядку, імхо.
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09.09.2022 07:22 Відповісти
Ви про виключення росії з Радбезу?
Цього не станеться, бо росія - ядерна країна. Право вето в Радбезі - це своєрідний дипломатичний механізм стримування від застосування ядерної зброї. Тобто вважається, що коли ядерна країна позбудеться права вето в Радбезі ООН, то єдиним аргументом у неї залишається ядерний шантаж.
На мою думку, право вето вже не є дієвим механізмом від ядерного шантажу чи від застосування ЯЗ. Та ж росія вдавалась до ядерного шантажу через погрози застосування тактичної ядерної зброї, а також своїми діями на ЗАЕС.
Тобто, росія продемонструвала, що до ядерного шантажу можна вдатись не володіючи ЯЗ. Крім того, є декілька держав, що володіють ЯЗ і не є членами Радбезу.
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09.09.2022 07:44 Відповісти
...получили пиZ..ьі...(с) змінює розклад
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09.09.2022 08:20 Відповісти
Пам'ятаєте, як колись путлер розповідав про "крису, загнанную в угол". Так от і росія під керівництвом того ж путлера перетворюється на такого щура в безвиході. А в тому випадку, коли той скажений (хворий на сказ) щур має ЯЗ, то в нього завжди залишається шанс взяти в заручники весь світ.

Я до того, що виключення росії з Радбезу ООН не змінить ситуацію, що склалась навколо війни в Україні. Проти нас, вважайте, що проти всього людства воює не мавпа з ядерною гранатою, а отой щур в безвиході. Мавпа не усвідомлює, що граната може вибухнути, а озлоблений щур в безвиході свідомо розраховує на гранату в кишені.

Ми фактично вступили в четверту світову війну. Якщо холодну війну вважати за третю. І щур-путлер не може змиритись з фактом, що третю війну його улюблений совок програв. Цивілізований світ зробив величезну помилку в 90-х, коли не довели росію до розпаду. Тоді тільки "пара починавсяд суверінітетів", але західний світ допоміг росії зберегти цілісність. А тепер маємо скаженого щура.
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09.09.2022 08:47 Відповісти
Все твкрдження спірні. Без врахування цитати вище.
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09.09.2022 09:27 Відповісти
А чому Кислиця каже про "порятунок українців і росіян"? Нащо їх рятувати? Від чого? Чому ні слова про те, щоб парашку виключили з Радбезу?
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09.09.2022 07:27 Відповісти
Ліз Трасс анонсувала розсекречення документів Мі 6 про кремлівську агентуру....😠
Невже цей день настане і для Украіни , та ми все - таки дізнаємось
хто такий Єрмак , ТатаРов і інші , не менш , цікаві особи , які засиділись на Банковій ?😕
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09.09.2022 07:29 Відповісти
Гадаю вони тихенько звалять на ********, хоча думаю що зовнішнє стеження С Б вже давно працює по ним тоді будуть затримані в решті решт
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09.09.2022 07:42 Відповісти
раша все просрала, и чем быстрее она сдасться, тем лучше для нее же в экономическом плане и плане международного сотрудничества, еще эмбарго на нефть со следующего года не началось, а если и дальше будут бомбить Харьков, то сев Корея, привет, хоть бы их быдло население это поняло, но, возможно, у них нет для этого достаточно мозгов 🤷
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09.09.2022 07:30 Відповісти
Їхнє "насєлєніє" нічого не зрозуміє - це доводить приклад тої ж Північної Кореї. Тож кацапи будуть сидіти за Залізною Завісою 2.0, і пишатися своїм "вєлічієм", бо "расєю всє будут бояться".
Їм не дійде, що їх боятимуться, як бояться чумного. Вони по суті вже такими і є.
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09.09.2022 07:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ayDNTDcZok8&list=RDMM&index=2

☀️
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09.09.2022 07:32 Відповісти
Намагання росії анексувати території України не будуть визнані - Ірландія в ООН🙁
Представник Ірландія також закликав рф припинити поширювати брехню під час засідань Ради Безпеки ООН.

"Ми б просили росію припинити спроби використати Раду Безпеки як платформу для власної дезінформаційної кампанії,
покликаної зобразити себе жертвою власної агресії на тлі страхітливих дій, які росія чинить в Україні", - зазначив дипломат.😕
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09.09.2022 07:57 Відповісти
Мають але не скооистаються поки в них є хоч шось для продовження. Бо гопніки так не помтупають.

Росіяне-гопніки не пробачать це своєму пахану-гопніку.
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09.09.2022 08:15 Відповісти
Є ролік де мавпі дали АК,а вона натисла на гачок. Солтати поховалися і ржуть. Вони можуть вбити мавпу,але не хочуть,бо вона їх розважає.
От це і є РФ - мавпа зі зброєю, " всі бояться і поважають".
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09.09.2022 08:26 Відповісти
"відійти" в інший світ. Амінь
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09.09.2022 08:36 Відповісти
 
 