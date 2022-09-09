Кислиця на Радбезі ООН: Росія має єдиний правильний шлях - "здатися і відійти"

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради Безпеки, що заради порятунку українців і росіян РФ має єдиний правильний шлях – "здатися і відійти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Кислиці

"Розпочавши агресію проти України в 2014 році, вторгнувшись в Україну в лютому 2022 року, Росія порушила норми і принципи практично всіх основоположних міжнародних документів, у тому числі двосторонніх і багатосторонніх угод, Гельсінського заключного акту і, в першу чергу, Статуту ООН", - йдеться в заяві.

"Жодна держава, присутня в цій залі, окрім Росії, не несе відповідальності за нездатність Ради ефективно виконувати свої функції за Статутом ООН. Тільки присутність Росії на постійному місці Радянського Союзу знерухомила Раду Безпеки щодо забезпечення миру та безпеки України.

Ми захищаємо себе, Європу, світ і Статут ООН, і будемо боротися доти, доки не буде звільнено останній дюйм суверенної території України, включно з Кримом. Наголошую, у суворій відповідності до положень статті 51 Статуту ООН, які ми всі зобов’язалися дотримуватися", - додав Кислиця.

"Ми будемо боротися з окупантами до тих пір, поки не будуть розбиті всі російські солдати, які зайшли в Україну вбивати її народ. Єдине, що Путін може зробити, щоб врятувати життя своїх солдатів, це наказати їм негайно відступити", - підсумував він.

Кислиця нагадав, що завдяки глобальній єдності, завдяки ленд-лізу, завдяки допомозі американського народу та інших союзників вдалося перемогти Гітлера.

"Зло Путіна, як і Гітлера до нього, вимагає глобальної відповіді. Так було під час Другої світової війни. Зараз це так, і Україна та її союзники роблять усе можливе, щоб забезпечити таку відповідь", – сказав постпред.

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Як доказ спільних зусиль Кислиця навів визволення українських територій, яке активно триває в Харківській та Херсонській областях.

"Російська Федерація вже неодноразово зловживала Радою Безпеки, в тому числі цього тижня. Ми закликаємо Росію навчитися поважати цей орган Однак очевидно, що російська делегація має багато марень – хибних переконань, які не базуються на реальності. Галюцинації – бачити або чути речі, яких немає", – зауважив Кислиця.

Він наголосив, що в Росії "є єдиний правильний шлях, щоб врятувати життя тисячам українських і фактично російських громадян" – це "здатися і відійти!"