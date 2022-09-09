Кислиця на Радбезі ООН: Росія має єдиний правильний шлях - "здатися і відійти"
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Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради Безпеки, що заради порятунку українців і росіян РФ має єдиний правильний шлях – "здатися і відійти".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Кислиці
"Розпочавши агресію проти України в 2014 році, вторгнувшись в Україну в лютому 2022 року, Росія порушила норми і принципи практично всіх основоположних міжнародних документів, у тому числі двосторонніх і багатосторонніх угод, Гельсінського заключного акту і, в першу чергу, Статуту ООН", - йдеться в заяві.
"Жодна держава, присутня в цій залі, окрім Росії, не несе відповідальності за нездатність Ради ефективно виконувати свої функції за Статутом ООН. Тільки присутність Росії на постійному місці Радянського Союзу знерухомила Раду Безпеки щодо забезпечення миру та безпеки України.
Ми захищаємо себе, Європу, світ і Статут ООН, і будемо боротися доти, доки не буде звільнено останній дюйм суверенної території України, включно з Кримом. Наголошую, у суворій відповідності до положень статті 51 Статуту ООН, які ми всі зобов’язалися дотримуватися", - додав Кислиця.
"Ми будемо боротися з окупантами до тих пір, поки не будуть розбиті всі російські солдати, які зайшли в Україну вбивати її народ. Єдине, що Путін може зробити, щоб врятувати життя своїх солдатів, це наказати їм негайно відступити", - підсумував він.
Кислиця нагадав, що завдяки глобальній єдності, завдяки ленд-лізу, завдяки допомозі американського народу та інших союзників вдалося перемогти Гітлера.
"Зло Путіна, як і Гітлера до нього, вимагає глобальної відповіді. Так було під час Другої світової війни. Зараз це так, і Україна та її союзники роблять усе можливе, щоб забезпечити таку відповідь", – сказав постпред.
Як доказ спільних зусиль Кислиця навів визволення українських територій, яке активно триває в Харківській та Херсонській областях.
"Російська Федерація вже неодноразово зловживала Радою Безпеки, в тому числі цього тижня. Ми закликаємо Росію навчитися поважати цей орган Однак очевидно, що російська делегація має багато марень – хибних переконань, які не базуються на реальності. Галюцинації – бачити або чути речі, яких немає", – зауважив Кислиця.
Він наголосив, що в Росії "є єдиний правильний шлях, щоб врятувати життя тисячам українських і фактично російських громадян" – це "здатися і відійти!"
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Ось новина була
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3487131-princu-carlzu-podaruvali-ukrainsku-marku-pro-rosijskij-korabel.html
- Та яка ж вона світова, коли воюють лише дві країни.
- А отака: Московія воює з усім світом, а Україна - за увесь світ.
то принаймні про те, що там уже усвідомлюють глибину провалу на українському та інших напрямках.
Але нам розслаблятися ще зарано , бо здаватися і відходити ( про що говорить пан Кислиця)
москальня не збирається , поки в кремлі сидить шизанутий вбивця і
терорист 😠
Цього не станеться, бо росія - ядерна країна. Право вето в Радбезі - це своєрідний дипломатичний механізм стримування від застосування ядерної зброї. Тобто вважається, що коли ядерна країна позбудеться права вето в Радбезі ООН, то єдиним аргументом у неї залишається ядерний шантаж.
На мою думку, право вето вже не є дієвим механізмом від ядерного шантажу чи від застосування ЯЗ. Та ж росія вдавалась до ядерного шантажу через погрози застосування тактичної ядерної зброї, а також своїми діями на ЗАЕС.
Тобто, росія продемонструвала, що до ядерного шантажу можна вдатись не володіючи ЯЗ. Крім того, є декілька держав, що володіють ЯЗ і не є членами Радбезу.
Я до того, що виключення росії з Радбезу ООН не змінить ситуацію, що склалась навколо війни в Україні. Проти нас, вважайте, що проти всього людства воює не мавпа з ядерною гранатою, а отой щур в безвиході. Мавпа не усвідомлює, що граната може вибухнути, а озлоблений щур в безвиході свідомо розраховує на гранату в кишені.
Ми фактично вступили в четверту світову війну. Якщо холодну війну вважати за третю. І щур-путлер не може змиритись з фактом, що третю війну його улюблений совок програв. Цивілізований світ зробив величезну помилку в 90-х, коли не довели росію до розпаду. Тоді тільки "пара починавсяд суверінітетів", але західний світ допоміг росії зберегти цілісність. А тепер маємо скаженого щура.
Невже цей день настане і для Украіни , та ми все - таки дізнаємось
хто такий Єрмак , ТатаРов і інші , не менш , цікаві особи , які засиділись на Банковій ?😕
Їм не дійде, що їх боятимуться, як бояться чумного. Вони по суті вже такими і є.
☀️
Представник Ірландія також закликав рф припинити поширювати брехню під час засідань Ради Безпеки ООН.
"Ми б просили росію припинити спроби використати Раду Безпеки як платформу для власної дезінформаційної кампанії,
покликаної зобразити себе жертвою власної агресії на тлі страхітливих дій, які росія чинить в Україні", - зазначив дипломат.😕
Росіяне-гопніки не пробачать це своєму пахану-гопніку.
От це і є РФ - мавпа зі зброєю, " всі бояться і поважають".