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Норвегія в ООН закликала міжнародну спільноту сприяти зусиллям України в повоєнній відбудові

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

норвегия

Міжнародна спільнота має усіляко сприяти зусиллям України у повоєнній відбудові. Мільйони біженців повинні повернутися додому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву постійної представниці Норвегії при ООН Мони Юль.

"Розв'язана Росією війна руйнує оселі, школи та лікарні. Нам важливо підтримати зусилля України з відбудови, аби мільйони вимушених переселенців одного дня могли повернутися до своїх домівок", - сказала дипломатка.

Юль наголосила, що до цієї важливої роботи мають бути залучені гуманітарні інституції та організації з розвитку.

Вона також висловила стурбованість з приводу того, що РФ створює фільтраційні табори на тимчасово захоплених територіях України.

"Гуманітарні організації мають отримати безперешкодний доступ до усіх місць утримання людей відповідно до міжнародного гуманітарного права", - додала постпред.

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Автор: Наталя Джума
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Як тільки бубачка припинить війну, так відразу.
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09.09.2022 06:57 Відповісти
бубачка не припине..він ще не весь асфальт поклав..

нашім не можна довіряти відбудову - наглядові ради повинні бути іноземними
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09.09.2022 10:07 Відповісти
 
 