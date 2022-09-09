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Новини За кордоном
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ядерна зброя (927) ядерна безпека (348) Корея (26)

Північна Корея ухвалила закон про ядерну зброю: якщо є загроза нападу з боку ворожих сил, негайно автоматично завдається ядерний удар

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зброя,ядерна

Північна Корея вводить у дію закон, що дозволяє їй завдавати превентивного ядерного удару.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє AFP із посиланням на державні ЗМІ КНДР, АР.

У законі йдеться: "Якщо системі командування та управління національними ядерними силами загрожує напад з боку ворожих сил, негайно автоматично завдається ядерний удар".

Також в ухваленому законі зазначається, що ядерна політика країни є "незворотною".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї та ракет, необхідних для протистояння Сполученим Штатам, які він звинуватив у проведенні кампанії тиску з метою послаблення оборони КНДР і зрештою повалення його уряду.

У п’ятницю державні ЗМІ повідомили, що Кім Чен Чен Ин зробив ці коментарі під час виступу в парламенті Північної Кореї, де члени також ухвалили закон, який дозволяє збройним силам Північної Кореї "автоматично" завдавати ядерних ударів по силах противника, якщо його керівництво зазнає нападу.

Він також розкритикував Південну Корею за її плани розширити свої звичайні ударні можливості та відновити широкомасштабні військові навчання зі Сполученими Штатами для протидії зростаючим загрозам Північної Кореї, назвавши їх "небезпечною" військовою дією, яка підвищує напругу.

АР зазначає, що останніми місяцями Кім Чен Ин висловлює дедалі провокаційніші погрози щодо ядерного конфлікту на адресу Сполучених Штатів та їхніх союзників в Азії, також попереджаючи, що КНДР активно використає свою ядерну зброю в разі загрози.

Як пише видання, його останні коментарі підкреслили зростання ворожнечі в регіоні, оскільки він прискорює розширення застосування своєї ядерної зброї та ракетної програми.

Читайте: Розвиток Північною Кореєю її ядерної програми - це проблема не тільки США. Китай повинен діяти, - постпред США в ООН Хейлі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Не зовсім по темі , але хочеться двзнатися ,
чи хтось бачив Баканова?

В якому СІЗО він по ст.47 Дисциплінарного статуту ЗСУ,через «невиконання (неналежного виконання) службових обов'язків,
яке призвело до людських жертв,або інших тяжких наслідків,або створило загрозу появі таких наслідків»?

Йде розслідування? Його покарають?🤔
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09.09.2022 07:23
+10
******** советского союза . через 3-5 лет вам ***** , потому что уже не будет донора - паРашки.
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09.09.2022 07:24
+6
Нема їбанутим спокою
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09.09.2022 07:22
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09.09.2022 07:10 Відповісти
Ещё одни дебилы, думающие что нищеброды тупые кому-то нужны сильно, все вокруг мечтают поработать этих голодранцев
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09.09.2022 07:55 Відповісти
Це такі аналоговнєтнікі, що можуть випадково нанести превентивний удар самі по себе
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09.09.2022 07:11 Відповісти
Суіцидники (ОЙ)бані...
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09.09.2022 07:18 Відповісти
Одні тут уже "лякали всіх "превентивним ядерним ударом" Але отримали по зубах і тепер у них пропало бажання "потрапить в рай"!
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09.09.2022 07:19 Відповісти
Нема їбанутим спокою
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09.09.2022 07:22 Відповісти
Не зовсім по темі , але хочеться двзнатися ,
чи хтось бачив Баканова?

В якому СІЗО він по ст.47 Дисциплінарного статуту ЗСУ,через «невиконання (неналежного виконання) службових обов'язків,
яке призвело до людських жертв,або інших тяжких наслідків,або створило загрозу появі таких наслідків»?

Йде розслідування? Його покарають?🤔
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09.09.2022 07:23 Відповісти
У Північній Кореї
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09.09.2022 09:56 Відповісти
******** советского союза . через 3-5 лет вам ***** , потому что уже не будет донора - паРашки.
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09.09.2022 07:24 Відповісти
Ну, не совсем так, увы. Китай немного дольше будет небо коптить..
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09.09.2022 08:05 Відповісти
Ну нічого такого, від цих дибілів скільки уже крім такої фігні нічого не очікуєш.
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09.09.2022 07:25 Відповісти
Этот мелкий, примитивный людоед видимо не понимает насколько жалко выглядят все его попытки напугать сильных мира сего.
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09.09.2022 07:28 Відповісти
Пусть сразу по Пхеньяну стрельнут

Пока это другие не сделали
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09.09.2022 07:32 Відповісти
О а в чем новость? После того что произошло с Украиной уже не будет идиотов отказывающихся от яо, наоборот ядерные арсеналы только будут плодиться. А какой удар будет первентивный или защитный или ещё какой-то не имеет никакого значения.
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09.09.2022 07:40 Відповісти
Действительно, а какая разница (с)
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09.09.2022 07:42 Відповісти
Абсолютно верно, причем в любом варианте хоть (с) хоть без (с).
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09.09.2022 08:52 Відповісти
там примитивное, без технологий, голодное население, которое не выпускают, расстреливая всех, кто хочет сбежать
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09.09.2022 07:41 Відповісти
Дякую відміну , я знову з вами
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09.09.2022 07:54 Відповісти
параноидальный шизофреник типа путина у власти...
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09.09.2022 08:01 Відповісти
І до чого тут це? Вінні пух не дозволить бахнути, вирішили з себе покорчити "Царямі всєя азії"
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09.09.2022 08:04 Відповісти
знову їсти хотять... мабуть рис скінчився.... от пухлощокий і бунтує.....
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09.09.2022 08:08 Відповісти
ын клоун ********🤡.одни вяликие уже были
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09.09.2022 08:19 Відповісти
... иш-та, корейский Владимир Керогазович решил припланировать В Строгом Соответствии С Ранее Утверждённым ... . Видать "больненькая" собачка на завтрак попала
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09.09.2022 08:22 Відповісти
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09.09.2022 08:31 Відповісти
ХХІ століття. На Землі зникають кордони, є інтернет, автомобілі вже самі їздять, людство думає про колонізацію інших планет та разом стараються подалати існуючи проблеми на планеті... Но *** твою мати!!! Є "заповідники" дикунів, які набралися штаточків технологій від розвиненої цивілізації і роблять вигляд, що вони саме круте плем'я на острові. Як мавпа з гранатою. І захищають свою купу свяченого лайна, котру усі намагаються вкрасти... Казкові довбоїоби!!!
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09.09.2022 08:39 Відповісти
наша влада віддала нашому головному ворогу наш головний козир - ядерну зброю і спокійно й досі живе на пенсію, яку сплачує кучмі держава.
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09.09.2022 08:50 Відповісти
Ну так следующие президенты её бы про..ли. Обслуживание и хранение стоит дорого, персонал надо не из срочников. Москальские "консервы" были бы на каждом из этих объектов, диверсии в нужное время и.т.д и.т.п. . Или Лох не про..л бы по указанию Ермака? Опять же это первоочередные цели при нападении, чем бы их накрылы кацапы - фиг знает.
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09.09.2022 10:30 Відповісти
горобці з гамериканських біолабораторій це теж загроза нападу на ще одного карліка?
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09.09.2022 09:49 Відповісти
Мені одному здається, що бульбафюрер Лукашенко та Сунь *** Вчай - сіамські близнюки?
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09.09.2022 10:04 Відповісти
Автоматично ******* північним корейцям
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09.09.2022 11:19 Відповісти
 
 