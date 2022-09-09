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За 3 дні ЗСУ просунулися на Харківщині майже на 50 км, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу,воїн,захисник

На Харківському напрямку українські військові ведуть успішний контрнаступ, за 3 дні просунулися майже на 50 км.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення у фейсбук Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 9 вересня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася сто дев’яносто восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Протягом минулої доби ворог завдав 45 авіаційних та 5 ракетних ударів, зокрема по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Радушне, Харків. Є жертви серед цивільного населення.

На Волинському та Поліському напрямках, на території білорусі, розпочалися військові навчання, під час яких планується відпрацювати питання "звільнення захоплених територій". Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку інтенсивність обстрілів з боку противника значно знизилася. На інших напрямках ворог продовжував вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах України, а саме:

на Харківському напрямку, зі ствольної і реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка;

на Слов’янському напрямку – біля Долини, Краснопілля, Слов’янська та Микільського;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого;

на Авдіївському напрямку – в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного;

на Новопавлівському напрямку – біля Мар’їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського;

на Запорізькому напрямку – в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів;

на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське.

Також читайте: ЗСУ відбили атаки російських окупантів поблизу 9 населених пунктів, - Генштаб

У зв’язку з наступом наших військ, в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення як "живий щит". Селище закрите на вʼїзд та виїзд.

Підрозділи Сил оборони героїчно утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші захисники успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка.

Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Завдяки вмілим і злагодженим діям Збройні Сили України, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 км за 3 дні. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Російської Федерації. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків.

Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника.

Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 20 ударів, уражено 2 взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, 3 зенітних ракетних комплекси. Знищено 4 БпЛА та гелікоптер Ка-52. Втрати живої сили противника уточнюються.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
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09.09.2022 07:34
+18
Ту колону вже розхерячили 😠
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09.09.2022 07:36
+17
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09.09.2022 07:32
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09.09.2022 07:30 Відповісти
Героям Слава!
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09.09.2022 07:30 Відповісти
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09.09.2022 07:32 Відповісти
Ну добивать свинособак можно то и тероборону послать,иначе накой они вообще всрались, свои заводики и виллы охранять?
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09.09.2022 07:33 Відповісти
В мене сусід є бійцем тероборони Київської області і зараз є учасникрм звільнення Харківщини від свинособак. Сидячи на дивані, Ви звинувачуєте в тому числі і його в охороні віл можновладців. Якщо у Вас є достовірні дані про випадки зловживавання в незаконного використання тероборони, підніміть дупу та підіть напишіть заяву у прокуратуру. Інакше Ви в кращому випадку простий 3,14здобол в гіршому, московська гнида, що вносить роздор в суспільстві.
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09.09.2022 08:32 Відповісти
Є підрозділи тероборони, які не воюють, бо проходять навчання й будуть кинуті у якості резерва на необхідний напрямок, якщо буде потреба. Знайомий у такому підрозділі. Якщо охороняють, то свою базу у караулі, та проходять злагодження на полігоні. Дачі ніхто не охороняє. Вчаться й чекають наказу.
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09.09.2022 12:58 Відповісти
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09.09.2022 07:34 Відповісти
Що там з Купянськом? Десь була інфа наче кацапи через Вовчанськ заводять туди колону техніки.
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09.09.2022 07:34 Відповісти
Ту колону вже розхерячили 😠
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09.09.2022 07:36 Відповісти
Російська армія не велика, а дуже довга.
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09.09.2022 08:50 Відповісти
Здається Вузлову можна зі ствольної арти гатити, а це значить, що артерію постачання перебито.
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09.09.2022 13:01 Відповісти
красені, так і знав шо анонс контрнаступу на півдні то деза шоб увести русню у оману і відтягнути війська з інших напрямків. а наступ буде на харківщині. ба зєля не лох, зєля умний
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09.09.2022 07:42 Відповісти
Якщо ваші слова є сарказмом -то залік. Якщо по серйозному про "зєля не лох ,зеля умний" розкажіть про це родичам загиблих Героїв.І яку ціну доводиться платити за "пройоби" і "слєпоту" команди квартал зечмонь.
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09.09.2022 08:47 Відповісти
перше, раніше якось був жартував з цього приводу
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09.09.2022 16:22 Відповісти
Зрозуміло. В жартах є тонка межа, яку можна сприймати по-різному.
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09.09.2022 16:32 Відповісти
А я вот думаю, что нет. Кипишь вокруг херсонского наступления привел к переводу на херсонский плацдарм большого количества войск с других направлений. Теперь у них ограниченіе возможности перемещения (без возможности переброски в зад))) )и снабжения. С другой стороні они имеют прослабленніе фронта на других направлениях. Віводі очевидні. Атака на Балаклею самая успешная в моменте, но и на херсонщине их сьедят, только чуть попозже.
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09.09.2022 13:16 Відповісти
⚡️ Взятый в плен "подполковник" оказался генерал-полковником Андреем Сычевым, командующим группировкой "Запад" ВС РФ.

👉 МОЛНИЯ | Прислать новость | YouTube
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09.09.2022 07:55 Відповісти
Важливо закріпитися на позиціях
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09.09.2022 08:05 Відповісти
і з відкіля вони обстрілюють Харків?
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09.09.2022 08:26 Відповісти
З белгородської області. Звідти і реактивна артилерія долітає, і снаряди від сау.
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09.09.2022 09:07 Відповісти
Давайте уявим що Українські війська вийшли на свої кордони, а раша зі своєї території продовжує нищити наші міста. Що далі?.
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09.09.2022 10:05 Відповісти
А що тут уявляти війна повинна перейти на територію ворога бо вихід на кордон ще не означає автоматичного припинення військових дій, наші військові будуть діяти там де їм це потрібно для завдання поразки російським свинособакам!
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09.09.2022 10:28 Відповісти
Ніхто не перейде кордон, наші військові не можуть робити все, що їм заманеться. Ми навіть Білорусь не обстрілюємо.
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09.09.2022 11:29 Відповісти
- контрабатарейна боротьба через державний кордон
- поступовне знелюднення прикордонних територій
- ППО у кожному дворі
- фантастичний варіант: вступ до НАТО
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09.09.2022 11:26 Відповісти
Фронт имеет некоторую глубину. Поэтому выход на границу значит регулярные обстрелы приграничных областей раши.
Я думаю наши зайдут на небольшую глубину и заморозят фронт. Глубина будет зависеть от активности угроз использования ЯО. Скорее всего в этот момент Путин скоропостижно скончается.
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09.09.2022 13:26 Відповісти
дуже приемні новини, але звільнення нашої землі - це лише самий-самий початок того, щоб країна ставала все більш й більш нормальної, схожою на будь яку Європейску країну, а не на Великий Ізраіль.

більшісті українців буже треба засвоїти дуже складний урок, буквально переламати себе повність щоб засвоїти цей дуже важкий та складний урок -

"якщо який небудь гнусавий жид каже що Україна - це шлюха, яка дає йому зпереді та сзаду - ТО не треба того гнусавого жида обирати на посаду презідента України, а треба його просто піздіть."

Звільнення терріторій - це початок війни з внутрішними довбойбами та жидами, не кінець, а лише самий початок. Й лише на кінці тієї майбутньої війни збудуться мрії українців, як у нашой молитві - "запануємо у своєму куточку".
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09.09.2022 09:04 Відповісти
Якщо Мелітополь є вузлом, який з'єдную Крим з Донбасом, Херсон с Донбасом і з рештою рф через них, чому наступ не пішов на нього?
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09.09.2022 09:29 Відповісти
Бо дуже складно наступати на 3 фронтах. Кацапи на початку наступали на 8 і що з ними сталося?
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09.09.2022 12:49 Відповісти
Слава Україні ! ! !
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09.09.2022 09:35 Відповісти
нехилый акт доброй воли выявили рассияне
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09.09.2022 10:18 Відповісти
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09.09.2022 10:18 Відповісти
Честь і шана хлопцям! Нарощуємо темп наступу!
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09.09.2022 10:40 Відповісти
 
 