УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14351 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 733 5
армія РФ (13489) війна (56511) Генштаб ЗС (4515) Херсонщина (4268) ЗСУ (5717)

В одному із сіл Херсонщини окупанти використовують місцеве населення як "живий щит", - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф

На Херсонщині росіяни через контрнаступ українських військових закрили селище на в’їзд і виїзд, а також прикриваються місцевим населенням як "живим щитом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"У зв’язку з наступом українських військ в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення як "живий щит"", - йдеться в повідомленні.

Крім того, загарбники закрили селище на в’їзд і виїзд.

Також читайте: За 3 дні ЗСУ просунулися на Харківщині майже на 50 км, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це не воїни а терористи , полонених не брати !
показати весь коментар
09.09.2022 07:58 Відповісти
Нацисти 21 століття, безграмотні, відсталі із немитими дупами, але вялічіє проопаганди не дає спокійно жити в своїй смердючій норі.
показати весь коментар
09.09.2022 08:00 Відповісти
гірші за фашистів, кацапи то є діти сатани, а пекло то є ********
показати весь коментар
09.09.2022 08:03 Відповісти
Друга армія в світі ховається за цивільними. Позорники.
показати весь коментар
09.09.2022 08:32 Відповісти
пропаганодони сказали б що

«храбриє» дєсантнікі смєло прячутся за спинами жінок і дітей
показати весь коментар
09.09.2022 09:45 Відповісти
 
 