В одному із сіл Херсонщини окупанти використовують місцеве населення як "живий щит", - Генштаб ЗСУ

На Херсонщині росіяни через контрнаступ українських військових закрили селище на в’їзд і виїзд, а також прикриваються місцевим населенням як "живим щитом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"У зв’язку з наступом українських військ в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення як "живий щит"", - йдеться в повідомленні.

Крім того, загарбники закрили селище на в’їзд і виїзд.

Також читайте: За 3 дні ЗСУ просунулися на Харківщині майже на 50 км, - Генштаб