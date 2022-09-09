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війна (56511) дезінформація (272) Ірландія (83) Росія (47229) Радбез ООН (763)

Ірландія заявила, що РФ намагається використати Радбез ООН як платформу для дезінформаційної кампанії, покликаної зобразити її жертвою власної агресії

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

ірландія

Повномасштабне вторгнення Росії жодним чином не змінить міжнародно визнані кордони України.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив постійний представник Ірландії при цій організації Фергал Місен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рішення Росії визнати незалежність не контрольованих урядом регіонів Донецької та Луганської областей України жодним чином не змінило її кордонів. Кордони не змінилися у 2014-му, непорушні вони досі", - сказав Місен.

Він також закликав РФ припинити поширювати брехню під час засідань Ради Безпеки ООН. "Ми б просили Росію припинити спроби використати Раду Безпеки як платформу для власної дезінформаційної кампанії, покликаної зобразити її жертвою власної агресії на тлі страхітливих дій, які Росія чинить в Україні", - зазначив дипломат.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
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09.09.2022 08:02
+12
Если кацап не брешет, то потыкай в него палкой. Может он сдох.
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09.09.2022 08:21
+11
СССР из Лиги Наций через 2 недели за подобное выгнали
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09.09.2022 08:10
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09.09.2022 08:02 Відповісти
кацап завжди бреше, якщо ні то це не кацап......
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09.09.2022 08:06 Відповісти
Если кацап не брешет, то потыкай в него палкой. Может он сдох.
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09.09.2022 08:21 Відповісти
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09.09.2022 08:06 Відповісти
хоть бы один раз выразил соболезнование женам погибших мужей на `со`, но их держит за 10$-шлюх, копирайт
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09.09.2022 08:24 Відповісти
"...получили пиZ@ьі...(с)
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09.09.2022 08:08 Відповісти
СССР из Лиги Наций через 2 недели за подобное выгнали
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09.09.2022 08:10 Відповісти
не вір ні псові ні москальові
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09.09.2022 08:11 Відповісти
Сцяними ганчірками треба їх гнати звідти. Чому цього не зробили досі?
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09.09.2022 08:15 Відповісти
... наш "северный брат", сейчас похож на РуссоТуриста, лихо (мимо контроллера круизного лайнера "Титаник") пробравшийся на борт парохода, приделав пеньковыми верёвками к борту моторчики от "Цирконов", "Кинжалов" и прочих Калибров. Увидел (не засранный) чистый и белый берег и решил его разъе-цировать на полном ходу... бедный Айсберг
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09.09.2022 08:16 Відповісти
жертва власної агресії...це як самому себе згвалтувати
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09.09.2022 08:37 Відповісти
невже це прозріння...
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09.09.2022 09:38 Відповісти
И даже не получится сказать что опять англосаксы (ибо кельты)
Очень хорошо, что есть люди из не-англосаксонских стран, называющие вещи своими именами и мокающие кацапов носом в их же дерьмо.
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09.09.2022 10:30 Відповісти
 
 