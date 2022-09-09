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Окупанти в цивільному одязі вдаються до дезертирства і намагаються повернутися на територію РФ, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,найманці

За добу зафіксовано понад 15 випадків дезертирства особового складу російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат.

Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад і пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське.

Особовий склад окупаційних військ у цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними Генштабу, протягом минулої доби відзначено понад 15 таких випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одному із сіл Херсонщини окупанти використовують місцеве населення як "живий щит", - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
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09.09.2022 08:32
+6
А якби українці розмовляли українською, то і окупанти не змогли би заховатись серед них.
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09.09.2022 08:33
+5
Попутного вітру і трицвєт їм в сраку.
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09.09.2022 08:29
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Попутного вітру і трицвєт їм в сраку.
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09.09.2022 08:29 Відповісти
Треба в жіноче,щоб зброю під спідницю ховати.
Це теж "руський драп,але не мужній!
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09.09.2022 08:32 Відповісти
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09.09.2022 08:32 Відповісти
А якби українці розмовляли українською, то і окупанти не змогли би заховатись серед них.
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09.09.2022 08:33 Відповісти
Хватает там абсолютно свободно разговаривающих на украинском языке ... Особенно ДРГ
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09.09.2022 08:40 Відповісти
только вот выдает привычка срать, стоять на коленях,жрать мивину из умывальника и стиралка в руках
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09.09.2022 08:43 Відповісти
Акцент одразу чутно!
Двомовні українці інакше розмовляють,аніж на расєє,тим більш нацмени.
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09.09.2022 10:49 Відповісти
мона представить, как дерьмак, в платье третьяковой поверх бронежилета, таки натянутого абдристовичем на него, как на глобус, после провала с доносом о наступлении в другом месте, пытается вернуться на территорию такой родной ему и его тяте параши.
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09.09.2022 08:37 Відповісти
Странные фантазии у вас там, в Испании?
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09.09.2022 09:14 Відповісти
посмотрите, как бежит
в жопу раненый джигит
далеко не убежит
глубоко кинжал бутылка торчит
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09.09.2022 08:41 Відповісти
Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад і пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Джерело:
ці села на відстані три кілометри від краю Балаклеї. Тобто ворога далеко ще не відігнали.
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09.09.2022 09:26 Відповісти
Радієш?
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09.09.2022 10:43 Відповісти
...Раз, два, три, чотири, п'ять, Наш козак іде шукать!...
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09.09.2022 16:23 Відповісти
 
 