Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ. У списку Медведєв, Шойгу та Герасимов

Президент України Володимир Зеленський підписав указ 637, який затверджує рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій проти 606 осіб із керівництва Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 вересня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - йдеться у документі.

До санкційного списку потрапили: заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Дмитро Медведєв, директор ФСБ РФ Олександр Бортніков, керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно, представник з питань природоохоронної діяльності, ексглава Адміністрації президента РФ та ексміністр оборони Сергій Іванов, голова МВС Володимир Колокольцев, глава уряду РФ Михайло Мішустін, директор СЗР Сергій Наришкін, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов, губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов, керівник Федеральної митної служби Володимир Булавін, головнокомандувач військами Нацгвардії Віктор Золотов, генпрокурор Ігор Краснов, заступник секретаря Ради безпеки Рашид Нургалієв, міністр фінансів Антон Сілуанов, мер Москви Сергій Собянін, міністр юстиції Костянтин Чуйченко.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) затвердила санкції проти 606 осіб із керівництва Російської Федерації.

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Повний список підсанкційних осіб міститься у додатку до указу глави держави.