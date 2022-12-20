УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14517 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії Війна
1 992 29
війна (56511) Зеленський (17456) Медведєв (1763) Патрушев (63) Росія (47229) санкції (6850) РНБО (1718) Собянін (29) Шойгу (573) Сілуанов (27) Герасимов Валерій (41)

Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ. У списку Медведєв, Шойгу та Герасимов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ 637, який затверджує рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій проти 606 осіб із керівництва Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 вересня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - йдеться у документі.

До санкційного списку потрапили: заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Дмитро Медведєв, директор ФСБ РФ Олександр Бортніков, керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно, представник з питань природоохоронної діяльності, ексглава Адміністрації президента РФ та ексміністр оборони Сергій Іванов, голова МВС Володимир Колокольцев, глава уряду РФ Михайло Мішустін, директор СЗР Сергій Наришкін, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов, губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов, керівник Федеральної митної служби Володимир Булавін, головнокомандувач військами Нацгвардії Віктор Золотов, генпрокурор Ігор Краснов, заступник секретаря Ради безпеки Рашид Нургалієв, міністр фінансів Антон Сілуанов, мер Москви Сергій Собянін, міністр юстиції Костянтин Чуйченко.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) затвердила санкції проти 606 осіб із керівництва Російської Федерації.

Також читайте: Зеленський пропонує ВР затвердити рішення РНБО від 5 серпня про санкції проти РФ

Повний список підсанкційних осіб міститься у додатку до указу глави держави.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
А що там з росіским майном яке знаходиться на території України ?
Слуги вже все на себе оформили ?
показати весь коментар
09.09.2022 08:34
+17
Дуже оперативно ))
показати весь коментар
09.09.2022 08:34
+9
Сам здогадався, чи хтось підказав?
показати весь коментар
09.09.2022 08:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путьки нема отож бо 🤣
показати весь коментар
09.09.2022 08:34 Відповісти
А що там з росіским майном яке знаходиться на території України ?
Слуги вже все на себе оформили ?
показати весь коментар
09.09.2022 08:34 Відповісти
Дуже оперативно ))
показати весь коментар
09.09.2022 08:34 Відповісти
Сам здогадався, чи хтось підказав?
показати весь коментар
09.09.2022 08:35 Відповісти
Накінець роздуплився єрмак, з кремля йому вже сказали що можна.
показати весь коментар
09.09.2022 09:56 Відповісти
тільки зараз? а до цього вони по закону мали право відпочивати в Карпатах та гуляти Хрещатиком? ну ви і тормози
показати весь коментар
09.09.2022 08:35 Відповісти
Ой! Як швидко - не пройшло і півроку війни! В народі подібні повідомлення називають тиць п*издиць...
показати весь коментар
09.09.2022 08:36 Відповісти
А д'єрмака у список чого не вніс? Чи він занадто потужний для цього списку?!!!
показати весь коментар
09.09.2022 08:38 Відповісти
Плюшевий алкаш ерзац-сцарь Мєдвєдєв знову буде кулачками сучити і п'яні шмарклі на клавіатуру мотати.Чекаємо черговий "угрожающий" спітч від жовтої гумової качечки Дімусіка
показати весь коментар
09.09.2022 08:40 Відповісти
А коли буде указ про звільнення єрмаковської банди?
показати весь коментар
09.09.2022 08:45 Відповісти
Через півтора року, ми викинемо їх на смутник і взнаємо купу злочинів, які ця ОЗГ скоїла за 5 років.
показати весь коментар
09.09.2022 08:58 Відповісти
Та ти шо ! Нарешті . Не пройшло і року . Вимагаємо від Заходу , а самі ....
показати весь коментар
09.09.2022 08:50 Відповісти
... а, Зюганов в будёновке надеюсь тоже там
показати весь коментар
09.09.2022 08:56 Відповісти
Щось я ніяк не в'їду в ці санкції від Зеленського - це що? після півроку війни тільки дійшло до влади що найближче оточення рашистського недоросля винне у війні? То як можна вимагати санкції і їх посилення від ЄС??? коли вони (ЕС) УЖЕ ввели сім пакетів, а у нас і дупля не відбили ні Зрада, ні офіс президента на чолі із Зеленським??? Просто капець уже повний якийсь...
показати весь коментар
09.09.2022 09:05 Відповісти
Пішов сьомий місяць повномаштабної війни рф проти України ,ну нарешті дійшло що то ворог, який цинізм ,а разом з тим президент три місяці не підписує закон "про заборону ввозу книг з рф і білорусі" тим самим підтримуючи "русский мир" який ВР прийняла в червні ,ось таке від когось вимагають ,а самі нічого не роблять.
показати весь коментар
09.09.2022 09:13 Відповісти
это хорошо... зеленский, а что с зимней одеждой для военнослужащих? или это не твоя парафия? пусть военнослужащие будут голые, а ты будешь дороги строить? пора это прекращать...
показати весь коментар
09.09.2022 09:16 Відповісти
Це відповідальність МО та Резнікова.
показати весь коментар
09.09.2022 09:31 Відповісти
так.А рєзніков чия людина?І все таки зе-верховний головнокомандувач.
показати весь коментар
09.09.2022 10:31 Відповісти
это другое. не мешайте воровать гуманитарку.
показати весь коментар
09.09.2022 09:59 Відповісти
каже - всім забезпечені, на складах тисяча комплектів

дурник з комік шоу
показати весь коментар
09.09.2022 10:14 Відповісти
занадто швидко
показати весь коментар
09.09.2022 10:12 Відповісти
Альфа банк!!!!Про альфа банк хтось згадає?!
показати весь коментар
09.09.2022 10:28 Відповісти
Война идет почти 200 дней и так неожиданно ввели санкции ... Я думал , что где-то к годовщине вторжения введут. Горжусь! Оперативно работает Офис Президента!
показати весь коментар
09.09.2022 11:07 Відповісти
Єрмак надав наказ ЗНИЩУВАТИ волонтерів, які допомагають ЗСУ / ФЕДИНА
https://youtu.be/OVFWbASSVPI
показати весь коментар
09.09.2022 11:07 Відповісти
Куди ж ти квапишся? Ще й сьомий місяць не минув.
показати весь коментар
09.09.2022 11:15 Відповісти
Тут ось що шокує: чого ця публіка досі була поза санкціями? І скільки поза ними ще російських топів?
показати весь коментар
09.09.2022 11:24 Відповісти
Ого, який клоун оперативний. Закінчувався сьомий місяць війни, а він тільки тепер ввів санкції. З такими темпами може і оушен плазу в Києві через пару років забере у кацапів, одна це не точно.
показати весь коментар
09.09.2022 11:56 Відповісти
Не може бути! Мабуть єрмак порадив!
показати весь коментар
09.09.2022 14:26 Відповісти
 
 