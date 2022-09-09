За минулу добу військові РФ обстріляли 23 населені пункти на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу 23 населені пункти. Зруйнована цивільна інфраструктура.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Темирівка, Щербаки, Зарічне, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Новояковлівка, Рівнопілля, Гуляйполе, Червоне, Магдалинівка, Степногірськ, Лугівське, Полтавка, Новоданилівка, Новоандріївка, Червоне, Ольгівське, Чарівне, Дорожнянка, Загірне, Малі Щербаки, Степове. Надійшло 28 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.



Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1137 людей, з них 235 – діти.

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