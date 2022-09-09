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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 51,9 тис. осіб, 239 літаків, 211 гелікоптерів, 2 122 танки, 1 237 артсистем та 4 575 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 51 900 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 51 900 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 2122 (+10) од,

бойових броньованих машин - 4575 (+18) од,

артилерійських систем - 1237 (+11) од,

РСЗВ -306 (+1) од,

засоби ППО - 159 (+0) од,

літаків  - 239 (+0) од,

гелікоптерів - 211 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 888 (+4),

крилаті ракети - 214 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3399 (+55) од,

спеціальна техніка - 114 (+4).

Також читайте: Армія РФ втратила в Україні 80 тис. вбитими, пораненими і полоненими, - Воллес

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 51,9 тис. осіб, 239 літаків, 211 гелікоптерів, 2 122 танки, 1 237 артсистем та 4 575 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Якщо та інформація, яку вже виклали в Інтернет - правда, то з кацапів буде весь світ реготать сьогодні: того "підполковника", якого наші вчора в полон взяли і тут фото викладене було, впізнали! Він виявився генерал-полковником Сичовим, командувачем угрупування "Запад" ЗС РФ!!! Оце ганьба для кацапів! Вважай - українці одну з ключових фігур полонили Командуючого фронтом!
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09.09.2022 09:18
+13
Владимир Путин долго выступал на пленарном заседании Восточного экономического форума. По словам президента России, в результате таких действий "... - в Украине Россия ничего не потеряла".
___________________________________________________________________________________

Ну, если вымирающая страна, где он уже третье десятилетие руководит и в которой демографии летит в бездну, за полгода потеряла 52 тысячи молодых самцов детородного возраста и 52 тысячи молодых самок осталась без пары, для него значит "ничего не потеряла", то интересно представить сколь же там этого стада надо положить, чтобы ОНО наконец озаботилось положением...
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09.09.2022 09:11
+12
Путину чтобы сохранить лицо можно уже застрелится через сраку.
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09.09.2022 09:09
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"Інші причини" в дії...
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09.09.2022 09:01 Відповісти
Якщо та інформація, яку вже виклали в Інтернет - правда, то з кацапів буде весь світ реготать сьогодні: того "підполковника", якого наші вчора в полон взяли і тут фото викладене було, впізнали! Він виявився генерал-полковником Сичовим, командувачем угрупування "Запад" ЗС РФ!!! Оце ганьба для кацапів! Вважай - українці одну з ключових фігур полонили Командуючого фронтом!
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09.09.2022 09:18 Відповісти
Все може бути. Я роздивлявся ті фото. Якась схожість є але в генерала морда видається тупішою.
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09.09.2022 09:26 Відповісти
А коли кацап наляканий, то у нього "розум прорізається" і від того лице "розумнішим" виглядать починає!
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09.09.2022 09:30 Відповісти
При порівнянні акцент робиться на родимку зліва від рота.
Але, взагалі, є ціла наука порівняння обличч, у якої свої методи - вушна раковина, вилиці, форма очей та ін., що не піддається зміні ні за якої пластики
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09.09.2022 09:31 Відповісти
Офіційно поки що не підтверджено
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09.09.2022 09:27 Відповісти
5 сентября: Журналист подчеркнул, что с должности командующего Западного военного округа (ЗВО) "слетел" генерал-лейтенант Андрей Сычевой.
Вот это слетел так слетел. В пике вошёл.
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09.09.2022 10:20 Відповісти
Я порівняв малюнок вушної раковини того полоненого й генерала Сичового (це унікальна ознака, як і відбитки пальців) - начебто, одна людина.
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09.09.2022 09:30 Відповісти
Та й "родимка" зліва від рота про це саме говорить!
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09.09.2022 09:32 Відповісти
Поки я писав комент, Ви мене випередили
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09.09.2022 09:34 Відповісти
Ну, "звиняйте, дядьку!"
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09.09.2022 09:35 Відповісти
Моя ти лапочка!
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09.09.2022 10:56 Відповісти
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09.09.2022 11:06 Відповісти
Х/З..., не відслідковував, ніколи...
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09.09.2022 09:30 Відповісти
Випукла родинка на лівій щоці - теж на обох фото.
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09.09.2022 09:33 Відповісти
якщо це руSSкій хінірал...то єрмачки з арахаміями можуть "обміняти" його на якогось луганського таксиста..як це зробили з цемахом...
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09.09.2022 09:45 Відповісти
Супер темп!
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09.09.2022 09:07 Відповісти
Автомобільна техніка 55. Б'ють по конвоям з пвдкріпленням і по доставці пального і ***********.
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09.09.2022 09:09 Відповісти
Путину чтобы сохранить лицо можно уже застрелится через сраку.
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09.09.2022 09:09 Відповісти
через резиновую?)
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09.09.2022 10:29 Відповісти
Владимир Путин долго выступал на пленарном заседании Восточного экономического форума. По словам президента России, в результате таких действий "... - в Украине Россия ничего не потеряла".
___________________________________________________________________________________

Ну, если вымирающая страна, где он уже третье десятилетие руководит и в которой демографии летит в бездну, за полгода потеряла 52 тысячи молодых самцов детородного возраста и 52 тысячи молодых самок осталась без пары, для него значит "ничего не потеряла", то интересно представить сколь же там этого стада надо положить, чтобы ОНО наконец озаботилось положением...
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09.09.2022 09:11 Відповісти
Хай пан не переживє за самок-ординок.З джмшутами і резванами вони "єщо нарожают". Та блий жигуль в придачу єлі повєзьот.
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09.09.2022 09:31 Відповісти
52 это очень скромный подсчёт. от 80 000
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09.09.2022 10:40 Відповісти
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09.09.2022 09:12 Відповісти
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09.09.2022 09:15 Відповісти
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09.09.2022 09:17 Відповісти
Прочитай мій коментар вище!
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09.09.2022 09:20 Відповісти
Судячи з матеріалів в інтернеті, наші зараз у Харківській трофеять більше техніки, ніж знищують. І це дуже добре!
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09.09.2022 09:26 Відповісти
Хоч села не знищені і люди живі. Дві тактики ведення війни. Одна несе смерть і руїни, друга Волю і Життя. Бережіть людей і Україну
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09.09.2022 09:32 Відповісти
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09.09.2022 10:24 Відповісти
Ото ж! Буде "поліський варіант" - у квітні підрозділи ЗСУ на Північному фронті трохи не наполовину були укомплектовані трофейними танками та іншою бойовою технікою!
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09.09.2022 09:41 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію можуть промити мозки рашистів-путіністів....
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09.09.2022 09:49 Відповісти
Нє, там все безнадійно.
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09.09.2022 10:21 Відповісти
Пішов розгром тила.
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09.09.2022 09:53 Відповісти
Закінчиться війна, а вона закінчиться нашою перемогою, і ми з вами навіть не дізнаємося про втрати «другої армії світу», засекретять, збрешуть. Питання не тільки в тратах москалів, а в їхньому пох?їзмі.
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09.09.2022 09:57 Відповісти
То не пох..зм.Т виваний роеами дебілізм і алкоголізм.
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09.09.2022 10:28 Відповісти
Такого разгрома 2 армия мира не помнит. Мало того, что она несет громадные потери, так еще вооруженные силы Украины захватили генерал-полковника Сичового, командующего группировки "Запад" ЗС РФ. На сегодня ВСУ это самая сильная, хорошо вооруженная современным оружием европейская армия, которая будет стоять на защите цивилизованного мира, Европы и будет в составе НАТО. Европа будет надежно защищена от всяких посягательств.
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09.09.2022 10:07 Відповісти
99% Это Сычевой А.И. Навіть Бог не дає 100%.
Оце бляха улов....
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09.09.2022 10:22 Відповісти
+650
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09.09.2022 11:39 Відповісти
450 летунов уже!
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09.09.2022 12:26 Відповісти
+55 автівок та автоцистерн - пішла жара по тиловому забезпеченню. А з цим в них ще гірше, ніж з танками та особовим складом... Ну а без тилового забезпечення - "жести доброї волі" стають невідворотними. Проти ЗСУ з саперними лопатками (кому пощастило таку отримати) - не попреш.
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09.09.2022 13:04 Відповісти
 
 