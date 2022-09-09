Петицію за повернення громадянства Корбану вже підписало понад 24,5 тис. громадян із необхідних 25 тис.

Наразі триває збір підписів за петицію про повернення громадянства голові штабу оборони Дніпра Геннадію Корбану. Станом на сьогоднішній ранок її підписали вже понад 24,5 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розділ "Петиції" на сайті Офісу Президента.

Збір підписів триватиме ще 65 днів. Наразі зібрано 24 582 голоси із 25 000 необхідних.

"Дніпряни, співгромадяни, українці, подивіться, як мало місць залишилося для порядних людей, яких в Україні - мільйони. Для тих, хто зможе потім з гордістю сказати: і я повернув паспорт Геннадію Корбану - і я повернула - і я, і я, і я. А хтось скаже: я не встигла, а я не встиг, а мене так і не пропустив сайт петицій. Поспішайте. Вам сюди", - пише у фейсбуці мешканка Дніпра Марія Москальова.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства.

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Автор петиції Андрій Магера у тексті наголосив, що припинення Геннадія Корбана громадянства України "завдає істотного удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни – по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору російській агресії", адже його внесок "у справу захисту України зараз, як й у 2014 році, – вагомий та беззаперечний".

Зокрема автор посилається на Конвенцію про статус апатридів 1954 року, Конвенцію про скорочення безгромадянства 1961 року, Європейську конвенцію про громадянство 1997 року, що стали частиною національного законодавства України та апелює до того, що Україна як держава взяла на себе жорсткі міжнародні зобов’язання щодо уникнення випадків безгромадянства.