Петицію за повернення громадянства Корбану вже підписало понад 24,5 тис. громадян із необхідних 25 тис.
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Наразі триває збір підписів за петицію про повернення громадянства голові штабу оборони Дніпра Геннадію Корбану. Станом на сьогоднішній ранок її підписали вже понад 24,5 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розділ "Петиції" на сайті Офісу Президента.
Збір підписів триватиме ще 65 днів. Наразі зібрано 24 582 голоси із 25 000 необхідних.
"Дніпряни, співгромадяни, українці, подивіться, як мало місць залишилося для порядних людей, яких в Україні - мільйони. Для тих, хто зможе потім з гордістю сказати: і я повернув паспорт Геннадію Корбану - і я повернула - і я, і я, і я. А хтось скаже: я не встигла, а я не встиг, а мене так і не пропустив сайт петицій. Поспішайте. Вам сюди", - пише у фейсбуці мешканка Дніпра Марія Москальова.
Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.
22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.
Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства.
Автор петиції Андрій Магера у тексті наголосив, що припинення Геннадія Корбана громадянства України "завдає істотного удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни – по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору російській агресії", адже його внесок "у справу захисту України зараз, як й у 2014 році, – вагомий та беззаперечний".
Зокрема автор посилається на Конвенцію про статус апатридів 1954 року, Конвенцію про скорочення безгромадянства 1961 року, Європейську конвенцію про громадянство 1997 року, що стали частиною національного законодавства України та апелює до того, що Україна як держава взяла на себе жорсткі міжнародні зобов’язання щодо уникнення випадків безгромадянства.
Будь ласка, зачекайте...
национальностьнеимеетзначениялишьбычеловекбылхорошим - над такими українськими дебілами сміється весь Ізраїль
квест тобі - знайди бодай одного етнічного украінця в керівництві Ізраїлю
Крім того, їх сила не стільки в розумі, як в організованості. 40 мільйонам українців би так організуватись. Ото була б сила. Що цьому заважає це окреме питання.
петиція за повернення громадянства
Давайте починати з того, що воно відібране в незаконний спосіб і за це треба декого прихопити, а не петиції писати
Вони все сподіваються, що статус переможця відмиє їхні брудні руки.
Якщо хтось пам'ятає я писав тут, що Дніпропетровська область піддається тотальній русифікації Корбаном, Філатовим і всім їхнім гуртком.
Перед самою війною я в машині не міг зловити радіо українською - одна русьня була
Пытались наверное назвать его "антикризисный менеджер", но он именно "кризис-менеджер", все верно
Вангую, що на наступних виборах в другому турі, будуть Зеленський і Корбан. Як вам така перспектива?
Так ось, якщо ми українці, промовчимо, не дивлячись на те, якою суперечливою була репресована особа, то завтра в його "шкірі" може опинитися будь хто. Пробний крок почався з Корбана, а далі члени опозиції, незалежні журналісти і т. д.
Факт порушення Конституції ЗЄрмаками є!!! Це головне.
В борьбе за Днепровский центральный рынок "Озёрка"
Так что не приплетайте немецких пасторов, тут речь про местного гитлерёнка
притягуйте цю людину до суду!
А позбавляти громадянства , людину , яка тут народилась , ніхто немає права , якоі б національності ця людина не була і який би злочин
вона не согрішила !
можете отдельно рассказать что ИМЕННО сделала "влада" Днепра в 2014 для защиты города?
Беня продал армии солярку по цене вдвое выше рыночной - оно? Купил аккумуляторы для военной техники - и опять получил за них от армии ВДВОЕ больше чем они стоили.
Вы об этой "защите Днепра" пишете?
На тих виборах він отримав звання "Маршал Гречка", тому що дуже потужно засівав виборців гречкою.
Как рейдер Корбан превращался в маршала Гречку и проиграл выборы
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/08/5/7076781/
Командир батальона "Шахтерск" Андрей Филоненко заявил, что планированием операции по взятию Иловайская занимался заместитель днепропетровского губернатора Геннадий Корбан.
Корбан получил свой паспорт по праву рождения в Украине
этой продажной жидовни!!! Чем меньше жидов будет в Украине тем свободнее будет жить украинский народ!! продажные еврейские шлюхи!!...Посмотрите сколько жидовни в числе олигархов-- поголовно все!! Порошенки, коломойские, Ахметовы, Фирташи, Пинчуки, Новинские, Живаги, и прочая еврейская сволочь!!! Одни жиды и продажные еврейские ворюги!!!.... Если они все такие патриоты Украины ,, то почему ,находясь практически у руля ВР И кабмина уничтожили Украину и украинский народ и позволили пуйлу =-***** захватить часть территории Украины!! Да потому что им похер кому платить дань!!..А лучше и точнее вообще не платить ... Что они успешно делала все 30 лет у власти !!!... назовите мне хоть одно видного жида Украины , который бы не продал бы Украину и я им всем принесу свои извинения!!!!.. Увы !!такого нет ни одного ... Одни жиды-спекулянты и продажные -торгаши.... Все жиды наворуют В Украине и бегом в свой сраный Израиль.......