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Новини Політика України
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громадянство (912) Зеленський (17456) Корбан (178) петиція (262)

Петицію за повернення громадянства Корбану вже підписало понад 24,5 тис. громадян із необхідних 25 тис.

Новини Цензор.НЕТ Політика України

корбан

Наразі триває збір підписів за петицію про повернення громадянства голові штабу оборони Дніпра Геннадію Корбану. Станом на сьогоднішній ранок її підписали вже понад 24,5 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розділ "Петиції" на сайті Офісу Президента. 

Збір підписів триватиме ще 65 днів. Наразі зібрано 24 582 голоси із 25 000 необхідних.

"Дніпряни, співгромадяни, українці, подивіться, як мало місць залишилося для порядних людей, яких в Україні - мільйони. Для тих, хто зможе потім з гордістю сказати: і я повернув паспорт Геннадію Корбану - і я повернула - і я, і я, і я. А хтось скаже: я не встигла, а я не встиг, а мене так і не пропустив сайт петицій. Поспішайте. Вам сюди", - пише у фейсбуці мешканка Дніпра Марія Москальова.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства.

Читайте також: Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Чому для реалізації замовних справ будь-яка влада обов’язково обирає найзавзятіших покидьків?

Автор петиції Андрій Магера у тексті наголосив, що припинення Геннадія Корбана громадянства України "завдає істотного удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни – по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору російській агресії", адже його внесок "у справу захисту України зараз, як й у 2014 році, – вагомий та беззаперечний".

Зокрема автор посилається на Конвенцію про статус апатридів 1954 року, Конвенцію про скорочення безгромадянства 1961 року, Європейську конвенцію про громадянство 1997 року, що стали частиною національного законодавства України та апелює до того, що Україна як держава взяла на себе жорсткі міжнародні зобов’язання щодо уникнення випадків безгромадянства.

Петицію за повернення громадянства Корбану вже підписало понад 24,5 тис. громадян із необхідних 25 тис. 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
цирк якийсь
петиція за повернення громадянства
Давайте починати з того, що воно відібране в незаконний спосіб і за це треба декого прихопити, а не петиції писати
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09.09.2022 09:25
+20
Я згодна з вами. Корбан людина не є позитивною. Тільки діяти Україні потрібно по закону,а не по заскоку оп. В Україні усі рівні,а як подивитися,то не так
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09.09.2022 09:27
+16
Як блискавично позбавили громадянства Корбана - опонента правлячої кліки-шашличної компанії, а ще швидше "Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ. У списку Медведєв, Шойгу та Герасимов? Ще півроку не минуло з початку війни, вже " Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ. У списку Медведєв, Шойгу та Герасимов.." А ми кажемо, що умовний Захід повільно... з допомогами...
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09.09.2022 09:25
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Але зелені клали на ті петиції так само, як членограй свій відросток на фортепіано... А ось прийняти якусь петицію про травку - це без питань
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09.09.2022 09:21 Відповісти
я не антисемит, но меня поражает то, что подняли такой вой в защиту этого мяхко говоря "защитника"... а может надо сначала разобраться с его подноготной? а она ох какая неблагоухающая...
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09.09.2022 09:23 Відповісти
Я згодна з вами. Корбан людина не є позитивною. Тільки діяти Україні потрібно по закону,а не по заскоку оп. В Україні усі рівні,а як подивитися,то не так
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09.09.2022 09:27 Відповісти
Щоб було по закону, то нехай в суд подає, а не петиції організовувати. Скажуть, що в нас погані суди. А хто винен в цих садах, як не такі ж як Корбан.
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11.09.2022 00:43 Відповісти
До чого тут його національність взагалі? Якщо б один такий Корбан був у Донецьку у 2014 році, то зараз би Донецьк був українським.
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09.09.2022 09:29 Відповісти
Вы правы... Наверное, так оно и есть... и тогда бы не было в Украине лугандонского геморроя...
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09.09.2022 09:33 Відповісти
"До чого тут його національність взагалі?"

национальностьнеимеетзначениялишьбычеловекбылхорошим - над такими українськими дебілами сміється весь Ізраїль

квест тобі - знайди бодай одного етнічного украінця в керівництві Ізраїлю
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09.09.2022 09:39 Відповісти
Як цікаво виявляється, що евреї у 2014 році відстояли українське місто Дніпро. Доречі у Харкові теж був мер еврей, котрий теж зробив чимало, щоб узький мір оминув Харківщину. Це я так підсумовую які в нас є факти. Можливо треба трошки поваги да евреїв, котрі у більшості справді розумні люди?
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09.09.2022 09:46 Відповісти
Як цікаво виявляється, що евреї у 2014 році відстояли українське місто Дніпро. Доречі у Харкові теж був мер еврей, котрий теж зробив чимало, щоб узький мір оминув Харківщину. 👇
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09.09.2022 09:49 Відповісти
До чого ці заклики. Українці поважають євреїв і не трошки. Навіть вибрали президентом.

Крім того, їх сила не стільки в розумі, як в організованості. 40 мільйонам українців би так організуватись. Ото була б сила. Що цьому заважає це окреме питання.
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09.09.2022 10:01 Відповісти
А в 2014 году на Днепр кто-то нападал? Хотя бы км на 50 подошли? Что за бред? Какие евреи какой Днепр отстояли?
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09.09.2022 11:05 Відповісти
Свое имущество они отстояли
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09.09.2022 11:50 Відповісти
Думаю, що Корбан в Донецьку був би іншим.
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09.09.2022 09:51 Відповісти
Ой да ішьо ві гаварітє! Так кто же їму нє давал атжять в Данєцкє чівота?
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09.09.2022 12:47 Відповісти
це питання ...
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09.09.2022 13:32 Відповісти
🤖🤢💩- ты ботяра дешевый, спрута каламойши
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09.09.2022 10:06 Відповісти
Узнаю слог пескова, зелебот закрыл бы ты пасть
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09.09.2022 10:32 Відповісти
цирк якийсь
петиція за повернення громадянства
Давайте починати з того, що воно відібране в незаконний спосіб і за це треба декого прихопити, а не петиції писати
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09.09.2022 09:25 Відповісти
Если в незаконный то зачем цирк с петицией а не суд, в том числе ЕСПЧ?
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09.09.2022 09:56 Відповісти
Ксеню, ви звісно праві. Але петиція - це доступний зараз спосіб нагадати плісняві, що ми бачимо їхню суть, ми не згодні. Хай вивертаються знову і знову, як хробаки. А коли прийде час, неодмінно, треба розчавити цих зелених слизняків.
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09.09.2022 10:08 Відповісти
Це не найбільший злочин цієї влади.
Вони все сподіваються, що статус переможця відмиє їхні брудні руки.
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09.09.2022 10:09 Відповісти
Це буде обставина, яка пом'якшує вину.
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09.09.2022 10:19 Відповісти
Это был -Зеленский ‼️Его может притянуть только Майдан № 3 ‼️Из-за ВОЙНЫ ОН СЕЙЧАС НЕВОЗМОЖЕН ‼️ЗЕДЕРЬМАЧЬЕ ПОЛЬЗУЯСЬ ЭТОЙ СИТУАЦИЕЙ ПОСТРОИЛИ ДИКТАТУРУ-. ОТКЛИЧИЛИ 3 проукраински телеканала, прекратили трансляцию из Рады, ПРОВОДЯТ ОПРОСЫ О "ЖЕЛЕЗНой РУКЕ", делают все сделал ***** ПРИЙДЯ К ВЛАСТИ ‼️ЗеИУДУ под трибунал‼️‼️
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09.09.2022 10:24 Відповісти
Корбан не бідна людина , хай судиться
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09.09.2022 11:52 Відповісти
Як блискавично позбавили громадянства Корбана - опонента правлячої кліки-шашличної компанії, а ще швидше "Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ. У списку Медведєв, Шойгу та Герасимов? Ще півроку не минуло з початку війни, вже " Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ. У списку Медведєв, Шойгу та Герасимов.." А ми кажемо, що умовний Захід повільно... з допомогами...
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09.09.2022 09:25 Відповісти
хм, а навіщо нам Корбан із подвійним громадянством?

Якщо хтось пам'ятає я писав тут, що Дніпропетровська область піддається тотальній русифікації Корбаном, Філатовим і всім їхнім гуртком.

Перед самою війною я в машині не міг зловити радіо українською - одна русьня була
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09.09.2022 09:27 Відповісти
мери не мають відношення до видачі ліцензій на мовлення, якщо не помиляюся.
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09.09.2022 09:42 Відповісти
Може він і нах..н нам не впав, як свого часу Карлсон. Але ж за "Дєржаву обідно".
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09.09.2022 10:11 Відповісти
ще би петицію, щоб обидва, кожен здали ізраїльський паспорт.
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09.09.2022 09:32 Відповісти
Не минуло і пів року)))
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09.09.2022 09:34 Відповісти
В Днепре, при почти в миллион жителей, за два месяца не нашлось 25 тыс. в поддержку, может днепряне что то больше знают, чем вся Украина
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09.09.2022 09:40 Відповісти
Это при том что бюджетников напрягали подписывать. Такие дела.
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09.09.2022 09:43 Відповісти
докази сюди, троль Подоляцький.
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09.09.2022 09:46 Відповісти
запитай у дніпрян
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09.09.2022 13:34 Відповісти
цікаво, скільки людей з Дніпра прочитає це повідомлення? лайкніть цей комент, тільки якщо ви з Дніпра.
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09.09.2022 09:45 Відповісти
Не всі хто прочитає зможуть лайкнути. Більшість незареєстровані.
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09.09.2022 10:11 Відповісти
Наверняка знают.
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09.09.2022 09:50 Відповісти
То что Корбан и Филатов хамы и рейдеры, знает каждая собака в Днипре. А в последнее время вообще поверили в собственное личное княжество. Гнать таких надо, и петицию за приостановку гражданства создать.
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09.09.2022 10:13 Відповісти
Вот именно, потому что в Днепре и области прекрасно знают о делах этой криминальной шатии-братии на протяжении десятилетий, некоторые из которых очень оперативно превратились в записных патриотов, не забывая о бюджетных потоках и себя в них. Поэтому и с голосами в поддержку так туговато
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09.09.2022 10:49 Відповісти
Дайте ему гражданство Нагорного Карабабаха, там тоже тяжело и такой хороший, трудолюбивый иврей лишним не будет !
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09.09.2022 09:56 Відповісти
Так ведь такого государства нед...Это же непризнанная квазигосударственная калька.
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09.09.2022 10:16 Відповісти
Корбан мразота повна, але це наша мразота. Петицію підписав.
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09.09.2022 09:59 Відповісти
Логіки зовсім нема. Нащо в захист мразоти підписувати петицію.
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09.09.2022 10:09 Відповісти
тому що дії влади у цьому випадку не конституційні і не законні
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09.09.2022 10:11 Відповісти
Захищати мразоту від іншої мразоти це значить включитись в розбірки між мразотами і підтримати одну із мразот. Свою мразоту можна підтримувати тільки від зовнішнього ворога.
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09.09.2022 10:22 Відповісти
якщо скотимось до беззаконня і диктатури місця всім мало буде
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09.09.2022 10:43 Відповісти
Ти вже скотився до вибору між двома беззаконними мразотами, кожна з диктаторськими замашками
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09.09.2022 11:07 Відповісти
я не обираю між ними, я обираю верховенство права
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09.09.2022 11:19 Відповісти
а подвійне громадянство?
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09.09.2022 13:35 Відповісти
Нехай верховеннство права відстоює в суді. В тому числі і європейському. У нього грошей достатньо.
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11.09.2022 00:52 Відповісти
обоснуйте
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09.09.2022 10:25 Відповісти
Мова може бути лише про те, що позбавлення людини українського громадянства є НЕ ЗАКОННИМ. Не важливо яке її прізвище, яке віроспвідання, яка національнісь. Навіть та обставина, що вона підозрюється в протиправній діяльності, не може бути підставою для позбавлення громадянства. Якщо влада начхала на законодавство, на Основний Закон- Конституцію, то це дуже серйозна ознака повзучого путінізму в нашій державі.
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09.09.2022 10:13 Відповісти
його ніхто не позбавляв громадянства. Йому заборонили їм користуватися, як би ви сіли за руль напідпитку, вас спочатку авто не відбирають, а забороняють їм управляти.
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09.09.2022 10:18 Відповісти
Взагалі-то все зроблено відносно законно, хоча і не зовсім в прозорий спосіб, бо так і не зрозуміло за добровільне отримання громадянства якої країни чи країн Корбана і Коломойського позбавлено українського. Але проблема полягає не в самому застосуванні Закону, а у вибірковості його застосування. Чому позбавляють громадянства двох осіб, які ніби-то добровільно набули інше громадянство, але не позбавляють громадянства близько 500 тис. осіб, які на території ОРДЛО беззаперечно отримали громадянство країни-агресорки? Закон має діяти однаково для всіх, а не в залежності від політичних чи особистих примхів його застосовувача.
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09.09.2022 11:25 Відповісти
ты с дуба рухнул? Там паспорта заставляют получать, для выевления особ руха спротиву.
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09.09.2022 12:58 Відповісти
Чув дзвін та не знаєш де він? Який рух спротиву? Більше 500 тис. мешканців т.з. ДНР і ЛНР добровільно побігли отримувати окупаційні аусвайси Пуйлостану ще в 2021 році.
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09.09.2022 13:26 Відповісти
Во время войны все равно какой патриот, мне кажется - зеленый, оранжевый или малиновый в полоску. Корбан при всей его неравнозначной репутации немало сделал, что бы и в 2014 и в 2022 русня не добралась до Днепра. Он классный кризис-менеджер, не говоря уже о нарушении законов Украины о гражданстве в его отношении.
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09.09.2022 10:16 Відповісти
Товарищ филатовский бот, при появлении у вас в голове словосочетаний "много сделал" советую вам идти за поребрик, там вас поймут и в частности вашу однообразную технологию создания ореола у солнцеликих людишек с нахлобученным культом личности.
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09.09.2022 10:23 Відповісти
Товарищ-нетоварищ не рассказывайте куда людям следуют идти и вас не будут насылать о направлению русского военного корабля
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09.09.2022 10:31 Відповісти
так тебя уже послали, каментом выше, поздно хвалить мошенников.
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09.09.2022 12:59 Відповісти
у всіх є право і на перше,і на друге
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09.09.2022 13:38 Відповісти
Он классный вор и рейдер. Больше ничего
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09.09.2022 11:08 Відповісти
"Он классный кризис-менеджер" - вот тут вы правы! Прямо оговорка по Фрейду! Кризисы он создаёт прекрасные! Называется "кошмарить". После чего наступает отжим имущества предприятия.

Пытались наверное назвать его "антикризисный менеджер", но он именно "кризис-менеджер", все верно
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09.09.2022 11:12 Відповісти
В общем то это такая профессия - специалист приходит на предприятие во время кризиса и все делает для того, что бы спасти предприятие от банкротства.
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09.09.2022 11:21 Відповісти
а кризис создал он же.
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09.09.2022 13:00 Відповісти
я ж и говорю - типичная бандитская схэма
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09.09.2022 16:46 Відповісти
Зеленський запустив цей процес для розкрутки рейтинга Корбана. Відомо, що для розкрутки рейтинга треба щоб про людину говорили. А ще петиція... Розраховано на лохів.

Вангую, що на наступних виборах в другому турі, будуть Зеленський і Корбан. Як вам така перспектива?
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09.09.2022 10:31 Відповісти
До речі, в такому випадку, не виключаю, що Зеленський відмовиться від другого туру й автоматично президент Корбан.
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09.09.2022 10:40 Відповісти
На наступних виборах буде Притула і Зе , або Люся аДрестович !
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09.09.2022 11:15 Відповісти
Завдяки цій цитаті німецького пастора Мартіна Німеллера знає весь світ: "Спочатку вони прийшли за комуністами, але я промовчав тому, що я не комуніст. Потім вони прийшли за членами профспілок, але я промовчав тому, що я не член профспілок. Потім вони прийшли за євреями, але я промовчав тому, що я не єврей. Потім вони прийшли за католиками, але я промовчав тому, що я - протестант. Потім вони прийшли за мною, але до цього часу вже не залишилося нікого, хто б міг захистити мене."
Так ось, якщо ми українці, промовчимо, не дивлячись на те, якою суперечливою була репресована особа, то завтра в його "шкірі" може опинитися будь хто. Пробний крок почався з Корбана, а далі члени опозиції, незалежні журналісти і т. д.
Факт порушення Конституції ЗЄрмаками є!!! Це головне.
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09.09.2022 10:38 Відповісти
У Гены достаточно бабла чтобы заказать Ермака например в отместку! В далеком 200х году он прекрасно грохнул Макса Бешеного на выходе из здания суда в Киеве заказным снайпером!

В борьбе за Днепровский центральный рынок "Озёрка"

Так что не приплетайте немецких пасторов, тут речь про местного гитлерёнка
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09.09.2022 16:44 Відповісти
Надо создать петицию за возвращение гражданства Бене! Чем он хуже Корбана? Тоже классный кризис-менеджер! Тоже в 2014 Днепр спас! Почему Корбану требуют вернуть гражданство, а Каломойскому нет? Надо же чтобы все по закону!
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09.09.2022 11:10 Відповісти
Коломойський сам не хоче повертати украінське громадянство !
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09.09.2022 11:13 Відповісти
Да мало ли что он там хочет?! У нас закон один для всех, или нет? Что это за выборочные петиции? Тому вернуть - а тому не вернуть, бо он "сам не хочет"?!
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09.09.2022 16:42 Відповісти
Якщо будь- яка людина в нашій краіні порушила закон , то будь ласка
притягуйте цю людину до суду!
А позбавляти громадянства , людину , яка тут народилась , ніхто немає права , якоі б національності ця людина не була і який би злочин
вона не согрішила !
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09.09.2022 11:12 Відповісти
Тут хоч хтось конкретно написав. чому це Геннадій Корбан не позитивна людина \ це ще м"яко кажучи \ . а ви себе \ Валентина Саюн \ якою вважаєте ? А скільки ненависті до Корбана. скільки бруду ллють. але НІХТО і НІЧОГО не наводить ніяких фактів ! Так . він був під слідством через сфабриковану справу. змушений був піти на угоду з прокурором. адже на його сім"ю і . звичайно. на нього самого був шалений тиск з боку влади Порошенка . якраз перед виборами. Корбан був змушений зняти свою кандидатуру. адже вже не мав права брати участь у виборах. Але те. що зробила в 2014 р. влада Дніпропетровська щодо оборони міста Дніпра та області заслуговує на пошану. І Корбан вніс свій значний внесок в цю оборону завдяки своїм організаційним здібностям. як кризис- менеджер. А громадянство забирати у такий РЕЙДЕРСЬКИЙ спосіб. . це просто ГАНЬБА для ДЕМОКРАТІЇ УКРАЇНИ !
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09.09.2022 11:24 Відповісти
во первых, читайте конституцию, гражданам Украины не разрешено иметь 2 гражданства.по друге, в нього не відбирали громадянства.Йому припинили можливість ним користуватися.
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09.09.2022 13:10 Відповісти
чесноти не виправдовують злочинів. Не хвилюйтесь: Корбана немає,але його справи щодо приватизації набережної Дніпра живе й процвітає
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09.09.2022 13:42 Відповісти
опачки, опять "кризис-менеджер", т.е. менеджер по устраиванию кризисов! это про Гену, да

можете отдельно рассказать что ИМЕННО сделала "влада" Днепра в 2014 для защиты города?

Беня продал армии солярку по цене вдвое выше рыночной - оно? Купил аккумуляторы для военной техники - и опять получил за них от армии ВДВОЕ больше чем они стоили.

Вы об этой "защите Днепра" пишете?
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09.09.2022 16:41 Відповісти
А навіщо Корбан йшов на вибори в Чернігові, якщо він такий знатний дніпропетровець ? Тому що дніпропетровці за нього б не голосували?

На тих виборах він отримав звання "Маршал Гречка", тому що дуже потужно засівав виборців гречкою.

Как рейдер Корбан превращался в маршала Гречку и проиграл выборы
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/08/5/7076781/
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09.09.2022 12:02 Відповісти
Причастность Корбана к Иловайскому котлу?

Командир батальона "Шахтерск" Андрей Филоненко заявил, что планированием операции по взятию Иловайская занимался заместитель днепропетровского губернатора Геннадий Корбан.
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09.09.2022 12:05 Відповісти
В общем то петиция уже набрала свои 25. тыс голосов, пока мы спорим и это нормально.
Корбан получил свой паспорт по праву рождения в Украине
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09.09.2022 12:38 Відповісти
Нашли тоже патриота Украины, ворюгу -еврея Корбана!!! ... Где патриотизм и где ворюги евреи!!!Какая на х...й петиция о возвращении гражданства Корбану!!! долой на х....й всех жидов из Украины !!Все беды в Украине от
этой продажной жидовни!!! Чем меньше жидов будет в Украине тем свободнее будет жить украинский народ!! продажные еврейские шлюхи!!...Посмотрите сколько жидовни в числе олигархов-- поголовно все!! Порошенки, коломойские, Ахметовы, Фирташи, Пинчуки, Новинские, Живаги, и прочая еврейская сволочь!!! Одни жиды и продажные еврейские ворюги!!!.... Если они все такие патриоты Украины ,, то почему ,находясь практически у руля ВР И кабмина уничтожили Украину и украинский народ и позволили пуйлу =-***** захватить часть территории Украины!! Да потому что им похер кому платить дань!!..А лучше и точнее вообще не платить ... Что они успешно делала все 30 лет у власти !!!... назовите мне хоть одно видного жида Украины , который бы не продал бы Украину и я им всем принесу свои извинения!!!!.. Увы !!такого нет ни одного ... Одни жиды-спекулянты и продажные -торгаши.... Все жиды наворуют В Украине и бегом в свой сраный Израиль.......
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09.09.2022 12:45 Відповісти
Марк, а ты сам кто судя по имени?
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10.09.2022 00:52 Відповісти
Це сепаратюга який хоче відбілитись та вимитись.
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09.09.2022 12:57 Відповісти
На мою думку без цього барончика Україна буде тільки кращою.
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09.09.2022 13:22 Відповісти
На Банковій таких барончиків , хоть греблю гати , тільки чомусь їх ніхто не бачить 😠
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09.09.2022 14:05 Відповісти
Та бачать всі, дійде і їх черга. В кожному разі одним меньше.
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09.09.2022 19:07 Відповісти
Всех" подписантов"--у такий же спосiб з України.
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09.09.2022 13:38 Відповісти
Корбан, а ты сначала израильский паспорт аннулируй, а потом будешь украинский получать. Во -вторых как не крути а ты дружбан, соратник и коллега каломыйского по жизни и по бизнесу
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09.09.2022 13:47 Відповісти
чем меньше бандитов, тем чище страна!
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09.09.2022 14:04 Відповісти
так корбан робив усе що б зе-шнир бени сів на трон, які можуть бути проблеми, за все треба платити
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09.09.2022 14:05 Відповісти
 
 