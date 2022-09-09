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Уночі ворог інтенсивно обстрілював Харків та область. Частина ракет "самоліквідувалася" на території РФ, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Уночі ворог інтенсивно завдавав ракетних ударів та обстрілював із РСЗВ Харків і область. Частина ракет "самоліквідувалася" на території РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Харкові внаслідок російського терору сталася пожежа та руйнація триповерхової адмінбудівлі у Салтівському районі, є влучання у Київському районі - постраждала одна жінка 53 років.

Також зазначається, що протягом доби зазнавали ударів з боку окупантів Ізюмський, Харківський, Чугуївський та Богодухівській райони.

"Вночі ворог завдавав інтенсивних ударів по Харківському району - одна ракета влучила в землю поблизу приватних будинків, пошкоджено вікна. Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді, де також окупанти продовжують чинити терор проти мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов додає, що Чугуївський район також піддавався активним обстрілам росіян. У Чугуєві, на жаль, загинула жінка 60 років. Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди.

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Загалом за добу медики госпіталізували 10 людей: 8 - у Харкові, 1 - в Лозівському районі, 1 - в Чугуївському районі. 4 людини за добу - загинули (2 - Харків, 1 - Чугуївщина, 1 - Ізюмський район).

"Наші військові відбивають наступи російської окупаційної армії, зокрема у районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске та Кам'янка. Російська армія деморалізована, відступаючи, намагається евакуювати поранених та пошкоджену техніку", - резюмує очільник регіону.

Автор: Ірина Дашківська
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Кожна смерть цивільних відлуння болі і скорботи...Тримайтесь, ви на порозі Перемоги, а вона не буває легкою.
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09.09.2022 09:34 Відповісти
Славне місто Харків, ми тебе відбудуємо, зробимо квітучим, найтехнологічнишим містом світу, щоб про тебе знав весь світ. Я там був, ходив вулицями, бував на найбільшому майдані Європи, їздив в метро, а трамваї там унікальні.
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09.09.2022 09:47 Відповісти
Менше треба палити.Самоліквідатори хренові
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09.09.2022 10:52 Відповісти
Треба вести якусь статистику 'ефективності' рашистських снарядів. Бо дійсно їх металобрухт далеко не завжди спрацьовує. Корисно для контрпропаганди '2армії' світу і для повної ліквідації рф як гравця на ринку зброї!
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09.09.2022 19:49 Відповісти
У відповідь треба гатити по їхнім позиціям. Орки і так зроблять вигляд, що нічого не відбувається.
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10.09.2022 11:29 Відповісти
 
 