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Вночі на Сумщині зафіксовано 8 "прильотів", зараз неспокійно у Краснопільській та Великописарівській громадах

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Вночі росіяни здійснили обстріл Сумщини з мінометів.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це в телеграмі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Вночі, близько 2 години, росіяни вели обстріл з мінометів, 8 прильотів.

Без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що зараз неспокійно у Краснопільській та Великописарівській громадах. Мешканців закликають перебувати в укриттях.

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Автор: Наталя Джума
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