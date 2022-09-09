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Викрито рецидивіста-агента РФ, який намагався вчинити диверсію з підриву боєприпасів ЗСУ на півдні, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

На Херсонщині нейтралізовано російського агента, який отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначається, за вчинення диверсії окупанти обіцяли своєму поплічнику "винагороду" у розмірі 30 тис. грн.

Встановлено, що зрадником виявився рецидивіст, який неодноразово був засуджений за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивство.

"У поле зору агресора чоловік потрапив через свої проросійські погляди, які висловлював серед оточуючих, зокрема у кримінальних колах. Під час затримання у зловмисника виявлено мобільний телефон, який містить контакт встановленого співробітника спецслужб РФ", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: За час війни у Києві затримано 313 потенційних учасників 23 ДРГ, - Вигівський

Автор: Анастасія Потіха
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на розмінування виб*лядка..... в чисте поле вивезти і показати напрямок де "братішки" стоять......
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09.09.2022 10:05 Відповісти
Чи можна спростувати чи підтвердити інформацію про підполковника, взятого в полон декілька днів тому? Стверджують, що це не підполковник, а "ряжений" генерал-лейтенант, бувший начальник ЗВО Сичовой.
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09.09.2022 10:11 Відповісти
А в "росход" пустити що забороняє?!
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09.09.2022 10:16 Відповісти
надо было его оскопить...
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09.09.2022 10:19 Відповісти
Встановлено, що зрадником виявився рецидивіст, який неодноразово був засуджений за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивство. -- такие должны быть по жизненно изолированы от общества.
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09.09.2022 10:21 Відповісти
Випустять під заставу?
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09.09.2022 10:49 Відповісти
В кримінальному середовищі багато стукачів ось рашисти їх і розконсервовують.
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09.09.2022 10:50 Відповісти
 
 