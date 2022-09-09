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боєприпаси (1700) вибух (3754) війна (56511) Київська область (3133) розмінування (758)

Сьогодні у Вишгородському районі Київщини заплановано роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів, мешканців закликають зберігати спокій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розмінування

Сьогодні, 9 вересня, на Київщині заплановано роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів, можливо чути вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА.

"Сьогодні, 9 вересня, на території Димерської громади Вишгородського району заплановані роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів.

У зв'язку з цим у громадах області можливо чути вибухи. Зберігайте спокій та довіряйте виключно офіційним джерелам", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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роботи з утилізації орків проводились весною..
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09.09.2022 14:15 Відповісти
 
 