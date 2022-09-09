Сьогодні у Вишгородському районі Київщини заплановано роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів, мешканців закликають зберігати спокій
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Сьогодні, 9 вересня, на Київщині заплановано роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів, можливо чути вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА.
"Сьогодні, 9 вересня, на території Димерської громади Вишгородського району заплановані роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів.
У зв'язку з цим у громадах області можливо чути вибухи. Зберігайте спокій та довіряйте виключно офіційним джерелам", - йдеться в повідомленні.
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Bob Fayn
показати весь коментар09.09.2022 14:15 Відповісти Мені подобається 0
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