Сьогодні у Вишгородському районі Київщини заплановано роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів, мешканців закликають зберігати спокій

Сьогодні, 9 вересня, на Київщині заплановано роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів, можливо чути вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА.

"Сьогодні, 9 вересня, на території Димерської громади Вишгородського району заплановані роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів.

У зв'язку з цим у громадах області можливо чути вибухи. Зберігайте спокій та довіряйте виключно офіційним джерелам", - йдеться в повідомленні.

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