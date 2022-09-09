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В Україні створили унікальну систему протиповітряної оборони, якої немає ніде у світі, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Українська система протиповітряної оборони - унікальна, такої немає ніде у світі.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми фактично створили унікальну систему протиповітряної оборони, якої немає ніде у світі. Ми воюємо старими радянськими засобами, використовуючи різноманітні тактичні прийоми. Розробили систему оповіщень. Протидіємо ракетам завдяки ЗРК, винищувачам і плюс ПЗРК - по всій країні розставлені люди з переносними зенітно-ракетними комплексами, які теж мають реагувати та перехоплювати ракети. Є візуальні пости спостереження", - повідомив він.

Речник додав, що українську ППО необхідно укріплювати сучасним озброєнням. Найближчим часом Україна отримає важкі комплекси від західних партнерів, та цього поки що замало, сказав Ігнат.

"Що треба робити? Посилювати нашу систему ППО новими сучасними засобами, які йдуть нам на озброєння. Це, зокрема, NASAMS та IRIS-T. Але, на жаль, тієї кількості, яку нам поки планують передати, буде мало. Хоча це буде перший крок, коли партнери передадуть нам важкі комплекси ППО західного зразка", - підкреслив Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невдовзі ЗСУ зможуть збивати "Іскандери", - Повітряні сили

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
Якщо не будемо виробляти власне озброєння, то перетворимося на бананову республіку.
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09.09.2022 10:49
+33
Українці - неперевершені!
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09.09.2022 10:45
+30
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09.09.2022 10:48
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Українці - неперевершені!
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09.09.2022 10:45 Відповісти
Особливо тей юнак,що настріляв літаків, як горобців
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09.09.2022 11:58 Відповісти
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09.09.2022 10:48 Відповісти
Якщо не будемо виробляти власне озброєння, то перетворимося на бананову республіку.
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09.09.2022 10:49 Відповісти
Если бы не прекращение финансирования и все шло по плану - мы бы уже в 2020 году имели свою ПВО среднего радиуса.
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09.09.2022 10:53 Відповісти
треба починати з навчення своїх інженерів та розвитку освіти взагалі. Та багато чого ще треба розвивати
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09.09.2022 11:00 Відповісти
освіта же спіткнулась, студенти і діти з мамами вже виїхали
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09.09.2022 11:09 Відповісти
Інженери є і розробки ******** зброї є, політичної волі нема у теперішньої влади.
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09.09.2022 11:20 Відповісти
в тому і справа що кваліфікованих інжинерів майже немає. Це як усі думали що в РФ бездонна прірва ***********, а по факту вони їх у Північній Кореї замовляють. Так і з кваліфікованими конструкторами, всі думають що вони є, а насправді здебільшого залишилось кілька дідів
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09.09.2022 11:26 Відповісти
Це неправда, бо я сам інженер) і знаю про це більше, ніж ви. Є талановиті інженери і далеко не діди.
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09.09.2022 11:33 Відповісти
а у мене батько інженер (не буду уточнювати). Він казав що є хороша молодь, але це виняток. Частіше згадував кричуще невігластво
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09.09.2022 12:39 Відповісти
Делать надо все последовательно.
1. Победить
2. Убрать от власти всю зеленую сволочь.
3. Реформировать суды, начать настоящую борьбу с коррупцией.
4. .......
5. .....
И.т.д.
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09.09.2022 14:05 Відповісти
яка глибока думка. Дякую, кеп!
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09.09.2022 11:05 Відповісти
Ти вважаєш, що перетворення України на бананову республіку не може бути державною політикою?
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09.09.2022 11:11 Відповісти
Ні. Я вважаю, що на прикладі россії всі розумні люди побачили, що ніякої суверенної промисловості немає в глобальному світі. І ті, хто теревенять, про власні "літаки", "танки" та "криголами", - банальні ідіоти. Наш єдиний шлях, - бути інтегрованими у західний ВПК. Це означає, наприклад, виробляти центроплан для умвоного Ф-35. Але, все одно, усі бананові республіки оголошують про самодостатній цикл виробництва літаків 5+.
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09.09.2022 11:17 Відповісти
А теревенять про якусь власну державність України...
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09.09.2022 11:26 Відповісти
...і якусь власну державність США, Норвегії, Британії, Франціїї...
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09.09.2022 11:28 Відповісти
Переконав...для виробництва українських "Нептунів" будемо використовувати дешеву ізраїльську робочу силу.
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09.09.2022 11:41 Відповісти
ні, ти нічого не зрозумів. При виробництві українських нептунів використовується тайванська електроніка, південно-корейські станки, чешське шасі. Так зрозуміло?
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09.09.2022 12:02 Відповісти
Та ти мабуть жартуєш...
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09.09.2022 12:06 Відповісти
Щоб все своє було, треба Зесрань убрать від влади !
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09.09.2022 12:02 Відповісти
Воно то так. Але дуже не багато країн можуть собі дозволити власне виробництво власним коштом. Ми потребуємо інвестиції, і досить великі. Ми маємо дуже крутих інженерів, розробників, які за сприятливих умов можуть і атомну бомбу в підвалі зібрати. Але це все коштує дорого, якщо мова йде про серійне виробництво, а не для показухи на параді.
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09.09.2022 13:38 Відповісти
Українська система протиповітряної оборони - одна з найкращих! Превірено ЗСУ!
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09.09.2022 10:49 Відповісти
Харьков с Вами не согласен.
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09.09.2022 10:56 Відповісти
а с чем Харьков сравнивает ?

где ещё в мире по какому-нибудь городу выпускают столько ракет ?
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09.09.2022 11:11 Відповісти
Підтрмую.Якби в Харкові були ті С-300 які зечмоні вивели з ладу в 20-му році, вилучивши клістрони, то й справи в місті були б набагато кращі.
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09.09.2022 11:33 Відповісти
Харкову потрібен Залізний купол

Але харківські жиди в Ізраїлі жмотяться - краще хай кацапи бьють по місту та єврейському кладовищу
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09.09.2022 11:59 Відповісти
Та то він мабуть про Київ пише. Ой, так по Києву і не стріляють!!!
Яка нахєр найкраща???? Ти у Миколаєва спитав? А у Нікополя, Кременчука, Кривого Рогу, Марганця , Харкова, Сумщини , Чернігівщини тощо?? І як вишенка на торті- Маріуполь!!!!!
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09.09.2022 19:34 Відповісти
Как говорили в поговорке "Голь на выдумку хитра"
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09.09.2022 10:51 Відповісти
Україна в змозі сама виготовляти системи ППО лиш потрібна патріотична влада
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09.09.2022 10:51 Відповісти
а асХфальт?! З ракет відкатів ніхто не дасть, а на аХсфальті ого-го! Хатинка папі-мамі в Ізраїлі знаєш скільки коштує А то ж не одна хатинка...
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09.09.2022 10:56 Відповісти
А свої виробляти? Хусіти збивають саудовські літаки українською ракетою Р-27 запускаючи її з землі.
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09.09.2022 10:51 Відповісти
Українська зброя воює проти саудитів? Якщо це так,то це дуже погано.
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09.09.2022 11:00 Відповісти
А Порошенко ж говорив, що треба розро***ти та втілювати свою ППО, та ПРО. Так ніж, ***, зеленим та 73% відсоткам їже з ними, треба були дороги дорогІ.
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09.09.2022 11:04 Відповісти
"по всій країні розставлені люди з переносними зенітно-ракетними комплексами"

Гадав, зробили це чи ні. Виявляється, зробили.
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09.09.2022 11:04 Відповісти
зебіл вклався в ******* ППО, - набудував доріг, по яким оператори ПЗРК їздять
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09.09.2022 11:06 Відповісти
Слава ЗСУ! І на землі, і у повітрі
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09.09.2022 11:15 Відповісти
А я ще півтора роки тому попереджав, що Україні невідкладно необхідно модернізувати ППО:
https://petition.president.gov.ua/petition/113832

Ніхто не підтримав
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09.09.2022 11:17 Відповісти
До тих пір поки жарений півень не клюнув в задницю- 30 років Незалежності продавалося все, і всіма ,що могло б боронити Україну і її народ від тих багатотисячних смертей, вбивст, каліцтв і розрухи,котрі пожинає Україна в нинішній війні з рашистом.
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09.09.2022 11:29 Відповісти
аналогов нет напоминает что то
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09.09.2022 11:40 Відповісти
А де є аналог?
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09.09.2022 11:47 Відповісти
На безрибьї і аналогом станеш

З тим хламом що є, наші ППО працюють на 200%!
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09.09.2022 12:02 Відповісти
Там Дєрмак з Шараповим вже думають як технології цих комплексів передати кацапам.
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09.09.2022 12:21 Відповісти
то-то я и гляжу, что ракеты, в Харькове, с самого начала войны, на голову как сыпались пачками, так и до сих пор сыплются......
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09.09.2022 13:43 Відповісти
А в них там в Києві все на мазі, війною і не пахне! Хіба їм там не насрати, що там сиплеться на голову решті країни вже 7 місяців?! То хіба їхні квартири і бізнеси руйнуються?
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09.09.2022 19:38 Відповісти
они туда все пво стянули, какое у них было..... ОПа ермака окружена плотным кольцом......
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09.09.2022 19:42 Відповісти
 
 