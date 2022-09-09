Результати вторгнення РФ в Україну важко розглядати інакше, ніж провал, - директор ЦРУ Бернс
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Вільям Бернс зазначив, що розпочата Росією війна проти України не лише показала слабкість армії агресора, а й завдала шкоди економіці та наступним поколінням росіян.
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що повномасштабне вторгнення РФ до України можна розглядати лише як провал.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.
Бернс зазначив, що через пів року дуже жорстокої війни Україна почала контрнаступ.
Говорячи, про контрнаступальні атаки на Півдні України та в Харківські області, директор ЦРУ зазначив, що російський президент Володимир Путін сильно недооцінив мужність та здатність українців боротися. За словами Бернса, хоч останній розділ у цій війні ще не написаний, однак "важко сприймати результати Путіна у війні якось інакше, ніж провал".
Директор ЦРУ певен, що російський президент був оточений радниками, які не бажають кидати йому виклик. Також на думку Бернса, Путін помилково вважає, що європейська рішучість похитнеться, а американська увага до російсько-української війни зникне, якщо бойові дії затягнуться надовго.
"Зараз Путін робить ставку на те, що він буде жорсткішим, ніж українці, європейці, американці. Я вважаю, і мої колеги з ЦРУ вважають, що Путін помиляється щодо цієї ставки, так само як він глибоко помилявся у своїх припущеннях минулого лютого щодо волі України до опору", – сказав Бернс під час виступу на конференції Billington CyberSecurity у Вашингтоні.
Він додав, що така позиція Путіна мала серйозні наслідки. Зокрема, була не лише виявлена слабкість армії РФ, також розв’язана Росією війна завдала довгострокової шкоди російській економіці та поколінням росіян.
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Дорогие подписчики и гости канала! Вчера произошло знаменательное событие, возможно даже эпохальное, а сам человек, виновник произошедшего и его слова, произнесенные вчера, имеют все шансы войти в учебники истории. Мы сообщали, что президент России Владимир Путин готовится провести совещание с руководством силового и военного блока при участии директора СВР Сергея Нарышкина. Поводом стал доклад президенту по линии СВР, в котором говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения России в Украине.
Вчера в режиме видеосвязи Путин провел это совещание, в котором приняли участие секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель одной из служб ФСБ, заместитель директора ФСБ, по два представителя министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных сил РФ и директор СВР Сергей Нарышкин. В начале совещания Путин зачитал полученный доклад и предложил участникам совещания высказать свои мысли о перспективах развития событий в свете изложенной информации, принимая в расчёт, что она верна.
Первому Путин предоставил слово Николаю Патрушеву, но тот предложил передать слово представителям Генерального штаба, чтобы они высказали свои позиции из расчёта ситуации на фронте, сложившейся на данный момент времени. Путин передал слово представителю руководства Генштаба, который буквально в нескольких словах выразил уверенность в том, что информация изложенная в докладе соответствует планам США, после чего сказал, что у наших войск нет больше возможностей для наступления, а скоро не будет возможности для обороны и дальше резюмировал фразой: "Вы проиграли Владимир Владимирович!" После чего замолчал, а из-за шока участников совещания, которые были искренне поражены дерзостью генерала, повисла долгая пауза, которую прервал Патрушев, задав вопрос "Как вы разговариваете с верховным главнокомандующим?" На что генерал начал было отвечать потоком новых не менее резких высказываний и его поторопились отключить от эфира.
Путин поинтересовался является ли это позицией Генерального штаба и министерства обороны и сразу получил заверения, что это ни в коем случае не является позицией руководства ни Генштаба ни министерства обороны, а просто вероятно срыв человека который не хочет брать на себя ответственность за провальные действия на фронте. После совещание продолжалось не более получаса, в течение которых президент угрюмо молчал, а остальные выдавливали из себя слова сдержанного оптимизма.
Когда Патрушев перешел к обсуждению ситуации в приграничных с Украиной областях, доложив проблемы в Белгородской области, где, по словам Патрушева, в результате диверсии часть города осталась без электричества и водоснабжения, Путин прервал доклад сказав "На х...й вы мне про Белгород сейчас рассказываете? Там вообще практически одни украинцы живут. Они там своих мочат. У нас проблем и без этого выше головы. Хватит. " После чего завершил совещание.
Это уже второй инцидент за последние несколько дней с представителями военного командования, которые высказывают недовольство президенту в глаза и если первый случай можно было списать на пьяную выходку, то вчера это было явное желание высказать претензию президенту в глаза. Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне которую развязал Путин и по этому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать "козлами отпущения".
Це фейк
З нами Господь Ісус. З нами віра.
Ми переможемо !!! Але ще треба позбавитись своїх бісів в Україні.
Слава, Господу всемогутньому!!!
с рашкой, которая залила кровью Чечню Сирию Украину , ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ
Разоружить кацапскую армию и запрет иметь армию на 100 лет
людиниістоти.
ПОЧЕМУ РУССКАЯ АРМИЯ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО УБЕГАЕТ?! Лекция историка Александра Палия
https://youtu.be/2yuazZ35lfY
Alexander Wim
Очень нужный отрезвляющий труд. Пожалуйста, продолжайте Вашу работу по восстановлению правды.
09.09.2022 09:01
Я залишив йому коментар:
"Проведіть реконструкцію тих подій. І з особливою ретельністю другу частину, що відбулась відразу після бородинської битви. Ну ви в курсі... Оте "... нєдаром москва спальоная пожаром".
Поки що без відповіді...
А саме головне вірю в Бога, який дає нам сили перемагати!!!