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Результати вторгнення РФ в Україну важко розглядати інакше, ніж провал, - директор ЦРУ Бернс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

цру,бернс

Вільям Бернс зазначив, що розпочата Росією війна проти України не лише показала слабкість армії агресора, а й завдала шкоди економіці та наступним поколінням росіян.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що повномасштабне вторгнення РФ до України можна розглядати лише як провал.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Бернс зазначив, що через пів року дуже жорстокої війни Україна почала контрнаступ.

Говорячи, про контрнаступальні атаки на Півдні України та в Харківські області, директор ЦРУ зазначив, що російський президент Володимир Путін сильно недооцінив мужність та здатність українців боротися. За словами Бернса, хоч останній розділ у цій війні ще не написаний, однак "важко сприймати результати Путіна у війні якось інакше, ніж провал".

Директор ЦРУ певен, що російський президент був оточений радниками, які не бажають кидати йому виклик. Також на думку Бернса, Путін помилково вважає, що європейська рішучість похитнеться, а американська увага до російсько-української війни зникне, якщо бойові дії затягнуться надовго.

"Зараз Путін робить ставку на те, що він буде жорсткішим, ніж українці, європейці, американці. Я вважаю, і мої колеги з ЦРУ вважають, що Путін помиляється щодо цієї ставки, так само як він глибоко помилявся у своїх припущеннях минулого лютого щодо волі України до опору", – сказав Бернс під час виступу на конференції Billington CyberSecurity у Вашингтоні.

Він додав, що така позиція Путіна мала серйозні наслідки. Зокрема, була не лише виявлена слабкість армії РФ, також розв’язана Росією війна завдала довгострокової шкоди російській економіці та поколінням росіян.

Також читайте: Путін помиляється, якщо думає, що зможе виграти в Україні війну на виснаження, - директор ЦРУ Бернс

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Операція "Провал" йде по плану, "вы не понимаете, это совсем другое"! Слава ЗСУ!
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09.09.2022 10:50
+15
Чесно кажучи, схоже на файну казочку, ніж на правду - навряд чи хтось на такому сходняку сказав би щосі інше, ніж "все іде по плану - виконуємо маневри по негативному наступу".
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09.09.2022 10:59
+13
Генерал СВР

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера произошло знаменательное событие, возможно даже эпохальное, а сам человек, виновник произошедшего и его слова, произнесенные вчера, имеют все шансы войти в учебники истории. Мы сообщали, что президент России Владимир Путин готовится провести совещание с руководством силового и военного блока при участии директора СВР Сергея Нарышкина. Поводом стал доклад президенту по линии СВР, в котором говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения России в Украине.
Вчера в режиме видеосвязи Путин провел это совещание, в котором приняли участие секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель одной из служб ФСБ, заместитель директора ФСБ, по два представителя министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных сил РФ и директор СВР Сергей Нарышкин. В начале совещания Путин зачитал полученный доклад и предложил участникам совещания высказать свои мысли о перспективах развития событий в свете изложенной информации, принимая в расчёт, что она верна.
Первому Путин предоставил слово Николаю Патрушеву, но тот предложил передать слово представителям Генерального штаба, чтобы они высказали свои позиции из расчёта ситуации на фронте, сложившейся на данный момент времени. Путин передал слово представителю руководства Генштаба, который буквально в нескольких словах выразил уверенность в том, что информация изложенная в докладе соответствует планам США, после чего сказал, что у наших войск нет больше возможностей для наступления, а скоро не будет возможности для обороны и дальше резюмировал фразой: "Вы проиграли Владимир Владимирович!" После чего замолчал, а из-за шока участников совещания, которые были искренне поражены дерзостью генерала, повисла долгая пауза, которую прервал Патрушев, задав вопрос "Как вы разговариваете с верховным главнокомандующим?" На что генерал начал было отвечать потоком новых не менее резких высказываний и его поторопились отключить от эфира.
Путин поинтересовался является ли это позицией Генерального штаба и министерства обороны и сразу получил заверения, что это ни в коем случае не является позицией руководства ни Генштаба ни министерства обороны, а просто вероятно срыв человека который не хочет брать на себя ответственность за провальные действия на фронте. После совещание продолжалось не более получаса, в течение которых президент угрюмо молчал, а остальные выдавливали из себя слова сдержанного оптимизма.
Когда Патрушев перешел к обсуждению ситуации в приграничных с Украиной областях, доложив проблемы в Белгородской области, где, по словам Патрушева, в результате диверсии часть города осталась без электричества и водоснабжения, Путин прервал доклад сказав "На х...й вы мне про Белгород сейчас рассказываете? Там вообще практически одни украинцы живут. Они там своих мочат. У нас проблем и без этого выше головы. Хватит. " После чего завершил совещание.
Это уже второй инцидент за последние несколько дней с представителями военного командования, которые высказывают недовольство президенту в глаза и если первый случай можно было списать на пьяную выходку, то вчера это было явное желание высказать претензию президенту в глаза. Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне которую развязал Путин и по этому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать "козлами отпущения".
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09.09.2022 10:51
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Операція "Провал" йде по плану, "вы не понимаете, это совсем другое"! Слава ЗСУ!
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09.09.2022 10:50 Відповісти
)))
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09.09.2022 12:02 Відповісти
Генерал СВР

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера произошло знаменательное событие, возможно даже эпохальное, а сам человек, виновник произошедшего и его слова, произнесенные вчера, имеют все шансы войти в учебники истории. Мы сообщали, что президент России Владимир Путин готовится провести совещание с руководством силового и военного блока при участии директора СВР Сергея Нарышкина. Поводом стал доклад президенту по линии СВР, в котором говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости нанесения военного поражения России в Украине.
Вчера в режиме видеосвязи Путин провел это совещание, в котором приняли участие секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель одной из служб ФСБ, заместитель директора ФСБ, по два представителя министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных сил РФ и директор СВР Сергей Нарышкин. В начале совещания Путин зачитал полученный доклад и предложил участникам совещания высказать свои мысли о перспективах развития событий в свете изложенной информации, принимая в расчёт, что она верна.
Первому Путин предоставил слово Николаю Патрушеву, но тот предложил передать слово представителям Генерального штаба, чтобы они высказали свои позиции из расчёта ситуации на фронте, сложившейся на данный момент времени. Путин передал слово представителю руководства Генштаба, который буквально в нескольких словах выразил уверенность в том, что информация изложенная в докладе соответствует планам США, после чего сказал, что у наших войск нет больше возможностей для наступления, а скоро не будет возможности для обороны и дальше резюмировал фразой: "Вы проиграли Владимир Владимирович!" После чего замолчал, а из-за шока участников совещания, которые были искренне поражены дерзостью генерала, повисла долгая пауза, которую прервал Патрушев, задав вопрос "Как вы разговариваете с верховным главнокомандующим?" На что генерал начал было отвечать потоком новых не менее резких высказываний и его поторопились отключить от эфира.
Путин поинтересовался является ли это позицией Генерального штаба и министерства обороны и сразу получил заверения, что это ни в коем случае не является позицией руководства ни Генштаба ни министерства обороны, а просто вероятно срыв человека который не хочет брать на себя ответственность за провальные действия на фронте. После совещание продолжалось не более получаса, в течение которых президент угрюмо молчал, а остальные выдавливали из себя слова сдержанного оптимизма.
Когда Патрушев перешел к обсуждению ситуации в приграничных с Украиной областях, доложив проблемы в Белгородской области, где, по словам Патрушева, в результате диверсии часть города осталась без электричества и водоснабжения, Путин прервал доклад сказав "На х...й вы мне про Белгород сейчас рассказываете? Там вообще практически одни украинцы живут. Они там своих мочат. У нас проблем и без этого выше головы. Хватит. " После чего завершил совещание.
Это уже второй инцидент за последние несколько дней с представителями военного командования, которые высказывают недовольство президенту в глаза и если первый случай можно было списать на пьяную выходку, то вчера это было явное желание высказать претензию президенту в глаза. Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне которую развязал Путин и по этому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать "козлами отпущения".
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09.09.2022 10:51 Відповісти
Чесно кажучи, схоже на файну казочку, ніж на правду - навряд чи хтось на такому сходняку сказав би щосі інше, ніж "все іде по плану - виконуємо маневри по негативному наступу".
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09.09.2022 10:59 Відповісти
Сумнівайся, кацапе Пірожков, сумнівайся
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09.09.2022 11:10 Відповісти
Ну, якщо тобі, не-кацапе, приємно втішатися казочками накштал бунту генералів прямо на нараді з путеним - втішайся. Аби не забивав свою голівку поганими думками.
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09.09.2022 11:44 Відповісти
я не кацап, 100%. але теж читаю це як казку. в реальності навряд подібне може статися.
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09.09.2022 11:55 Відповісти
Может военные возьмут в раше власть и повесят на столбах ВСЮ КГБЭШНУЮ СВОРУ
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09.09.2022 11:03 Відповісти
представник генштабу? і що це герой такий. Немає там таких.Там суцільний адабрямс.
Це фейк
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09.09.2022 11:59 Відповісти
Генерал СВР - це кацапський Аферистович. Піздьож без будь яких фактів, який ніколи не справджується. Казочки про спідорак ***** і його вмирання - звідти.
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09.09.2022 13:17 Відповісти
"ето фіаско братан"....
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09.09.2022 10:52 Відповісти
міф, який створили кацапсини про другу армію, змито українською кров'ю.
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09.09.2022 10:53 Відповісти
Хорошо сказано
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09.09.2022 10:58 Відповісти
Как это развидеть?

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09.09.2022 10:59 Відповісти
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09.09.2022 11:12 Відповісти
жополиз за бабки иначе пригрозили в жопу к бабке...
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09.09.2022 13:02 Відповісти
Де вони всі стільки дурі беруть? Таке відчуття, що вся їхня недонація під вічним приходом.
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09.09.2022 13:19 Відповісти
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09.09.2022 15:09 Відповісти
Тому ми і повинні молитися.Бо Росія і всі які живуть там, це є обособленя сатани, якого ми повинні перемогти.
З нами Господь Ісус. З нами віра.
Ми переможемо !!! Але ще треба позбавитись своїх бісів в Україні.
Слава, Господу всемогутньому!!!
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09.09.2022 14:45 Відповісти
Не плохо бы , чтобы следом за армией Украины двигались специалисты по разминированию ИЗ ВСЕХ СТРАН. И также прокуроры Гааги по фиксированию военных преступлений

с рашкой, которая залила кровью Чечню Сирию Украину , ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ
Разоружить кацапскую армию и запрет иметь армию на 100 лет
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09.09.2022 11:00 Відповісти
Так і відбувається. А потім ще підтягуються потенційні меценати для відновлення регіону.
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09.09.2022 12:28 Відповісти
але орк розглядає війну, як утримання власної влади, тому у нього все ок, і воювати він буде до кінця свого життя
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09.09.2022 11:03 Відповісти
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09.09.2022 11:03 Відповісти
В сталининградском котле Паульс при задержании имел более приглядный вид. Он был побрит, подтянут, был в сопровождении своих офицеров. Здесь трудно представить, что этот бомж, который валятся на земле, генерал-полковник Сычевой, командующий группировки "Запад" ЗС РФ. Сильно его ЗСУ потрепало. Слава СЗУ!
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09.09.2022 11:19 Відповісти
Я считаю нельзя сравнивать Вермахт и армию педирации, это оскорбительно для Вермахта.
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09.09.2022 11:22 Відповісти
як на мене, то на цих фото дві різних людини істоти.
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09.09.2022 11:58 Відповісти
Щось не дуже схожі. Обидва пикаті - вся схожість. Нехай спеціалісти оцінюють.
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09.09.2022 12:30 Відповісти
вже який день висерів какашенкова нема. чи то хаймарси вже всі порубав на охапки дров для пенсіанєров, чи то супергіпєрточноє аружіє економить, чи вжрався як свиня до котячого візга, од успехов та унітаз лякає, то мордой, до жопой? ))
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09.09.2022 11:07 Відповісти
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09.09.2022 11:07 Відповісти
🔸🔸🔸интресная историческая аналитика
ПОЧЕМУ РУССКАЯ АРМИЯ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО УБЕГАЕТ?! Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/2yuazZ35lfY



Alexander Wim

Очень нужный отрезвляющий труд. Пожалуйста, продолжайте Вашу работу по восстановлению правды.

09.09.2022 09:01
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09.09.2022 11:08 Відповісти
Вчора у Facebook якийсь "Глеб Жеглов" опублікував новину: "Сегодня отмечается День воинской славы России - День Бородинского сражения" (с)

Я залишив йому коментар:
"Проведіть реконструкцію тих подій. І з особливою ретельністю другу частину, що відбулась відразу після бородинської битви. Ну ви в курсі... Оте "... нєдаром москва спальоная пожаром".

Поки що без відповіді...
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09.09.2022 11:14 Відповісти
Если вы 8 год что-то планировали и у вас нету результата, то ваши дальнейшие действия в этом направлении тоже будут не результативными.
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09.09.2022 11:20 Відповісти
Тоді, на жаль, не тільки плєшивий фюрер помилявся щодо опору українців. Але добре, що українці змусили змінити погляди Заходу в цьому.
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09.09.2022 11:25 Відповісти
Найважче буде українцям впоратися самим із собою. Бо ж темні. За опитуваннями 2019-го 57% дорослих українців не прочитали за рік жодної книжки. Саме тому вони так голосують на виборах у найвищу владу. Хто виведе цей народ до світла?!
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09.09.2022 11:40 Відповісти
От наступними поколіннями "росіян" навряд чи варто перейматися. Мова має іти про надійний мур на східному кордоні Европи. А на географічних мапах позначити ту земля як "Морок".
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09.09.2022 11:36 Відповісти
Новая методичка Кремля: "За 7 месяцев Украина не смогла захватить ни одного российского населённого пункта". Через какое-то время она может поменяться на "За 7 месяцев Украина не смогла захватить ни одного КРУПНОГО российского населённого пункта"
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09.09.2022 12:37 Відповісти
Вірю ЗСУ! Вірю в наш народ! Вірю в вільну Україну!!!
А саме головне вірю в Бога, який дає нам сили перемагати!!!
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09.09.2022 14:34 Відповісти
 
 