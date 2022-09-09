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Західна зброя не відіграє вирішальної ролі на полі бою в Україні, - постпред РФ в ООН Небензя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

himars

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що західна військова допомога нібито не відіграє вирішальної ролі на полі бою в Україні.

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Відразу хочу сказати, що вирішальної ролі на полі бою західна зброя не відіграє, скільки б наші колишні партнери та їхні українські васали не стверджували протилежне", - твердить Небензя.

За його словами, лише за останній місяць західні партнери витратили на військову підтримку України близько $20 млрд.

Читайте: Пентагон оприлюднив список зброї, яка увійде до нового пакета безпекової допомоги Україні. ПЕРЕЛІК

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+56
Ну конечно, ничего не меняет. Так не меняет, что так свинособак бегут, что аж тапки теряют.
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09.09.2022 11:04
+51
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09.09.2022 11:07
+34
Ну, якщо "Західна зброя не відіграє вирішальної ролі на полі бою в Україні", тоді чого ж ви виєте, шо воюєте з НАТО? Дебіли бл...
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09.09.2022 11:08
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Ну конечно, ничего не меняет. Так не меняет, что так свинособак бегут, что аж тапки теряют.
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09.09.2022 11:04 Відповісти
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09.09.2022 11:05 Відповісти
- Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом ©
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09.09.2022 11:17 Відповісти
Звісно, що нічого не вирішує, як казало ботоксне чмо - всьо ідєт по плану
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09.09.2022 11:19 Відповісти
У мене питання. Цей "************* представитель россии" щось колись сказав не брехливе?
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09.09.2022 12:51 Відповісти
Особенно, когда все Украинское вооружение "уничтожили" четыре раза по кругу...
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09.09.2022 12:53 Відповісти
небезя - всаднік алкоапокаліпсіса нарісовался......
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09.09.2022 11:05 Відповісти
Интересно ******** ****** если оружие НАТО ЗАПАДА чепуха то почему Рашка через ********* инициировала на Совбезе ООН вопрос поставка оружия Западом Украине....
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09.09.2022 11:16 Відповісти
шукати логіку в заявах росіян це як козла доїти......
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09.09.2022 11:19 Відповісти
Увася ***********
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09.09.2022 12:36 Відповісти
невбезьян с гранатой...
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09.09.2022 12:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0kozBUUSegw не правда
вона супер
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09.09.2022 11:06 Відповісти
Поскольку кацапов надо понимать наоборот, то это утверждение опредённо означает, что западное вооружение играет решающую роль
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09.09.2022 11:07 Відповісти
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09.09.2022 11:07 Відповісти
Шостка -Москва-510 км, Дружба-Москва-477км. Есть ж/д и шоссейные
дороги.
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09.09.2022 11:18 Відповісти
Mda , Himars nedoletit , nada Pershing 🤔
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09.09.2022 11:37 Відповісти
Коростильов казав,що вiн завжди може,якщо це буде потрiбно,"десь викруткою пiдкрутити"..
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09.09.2022 12:47 Відповісти
«Грім-2» (експортна назва[1]) або ОТРК «Сапсан» - український оперативно-тактичний ракетний комплекс, що перебуває на стадії розробки конструкторським бюро «Південне».

Комплекс побудований на базі твердопаливної балістичної ракети. Радіус дії заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 км.

Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.
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09.09.2022 13:20 Відповісти
Ну, якщо "Західна зброя не відіграє вирішальної ролі на полі бою в Україні", тоді чого ж ви виєте, шо воюєте з НАТО? Дебіли бл...
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09.09.2022 11:08 Відповісти
Він тим хоче сказати, що українські "Рембо" крошать русню, тобто їхню другу армію, самотужки
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09.09.2022 11:09 Відповісти
ну ось і добре))) Ми значили що основний чинник перемоги наші люди!
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09.09.2022 11:10 Відповісти
09 сентября 2022



Небензя убежден, что ни о каком «прорыве» украинских войск не может быть речи Ни о каком «прорыве» украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. В этом уверен Василий Небензя.
«Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевым и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень. Ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи», - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.
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09.09.2022 11:10 Відповісти
ПОРА ХОРОНИТЬ РАШКУ ( и Небензю)
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09.09.2022 11:13 Відповісти
Балаклія - периферійна "дєрєвня"? Ну-ну)
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09.09.2022 11:15 Відповісти
Хєра до нього білочка прийшла. То вже не білочка, а мутант, який катує залишки його мозку.
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09.09.2022 11:52 Відповісти
В Украине нет деревень, деревни только в России. В Украине сёла. Небендзя не в курсе?
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09.09.2022 13:22 Відповісти
Не, ну отрицать очевидное и передвигать акценты на малосущественные вещи они там умеют, это известно.
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09.09.2022 13:30 Відповісти
Касапский высер в никуда. Чистый ДБЛ.
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09.09.2022 11:11 Відповісти
А фамилия с польского --" не был" .
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09.09.2022 11:44 Відповісти
По польски " не был"-'' nie był" (не быв). Так что ... знает от чего она и кто оно
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09.09.2022 12:06 Відповісти
Швидше "не буде" -- "nie będzie"
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09.09.2022 15:30 Відповісти
Ха-ха, чого б тоді він заверещав? Ще й на такому рівні. Спасибі за зізнання та визнання.
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09.09.2022 11:12 Відповісти
Західна зброя не відіграє вирішальної ролі на полі бою в Україні

Дійсно..

А всі втрати військ\техніки\складів -результат порушення техніки безпеки...
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09.09.2022 11:13 Відповісти
так зачем тогда этот кипешь..., г. небензя..., не играет никакой роли, так не играет..., что поставляют оружие, что не поставляют, какая разница... вам...
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09.09.2022 11:13 Відповісти
Словесный понос.
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09.09.2022 11:13 Відповісти
Канєшна! Сама зброя нічого не варта. Без бійців це металобрухт. Кацап визнав, що яирішальними є майстерність і дух українських воїнів.
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09.09.2022 11:14 Відповісти
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09.09.2022 11:14 Відповісти
Той лисий рашист недомовляє, що важливу роль, крім зброї, відіграє й те, що українці боронять свій дім, а отже правда за ними. Як казав великий Кобзар: "В своїй хаті своя правда, і сила, і воля"
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09.09.2022 11:14 Відповісти
Вже і кацапи тролять макарона і шольца! Це добре...
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09.09.2022 11:16 Відповісти
Видно справи в кацапів йдуть так собі…
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09.09.2022 11:16 Відповісти
"... західна зброя не відіграє ..."

"... за останній місяць ... $20 млрд"

Цікава логіка
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09.09.2022 11:16 Відповісти
дана новина повинна йти в рубриці "свинособаче скавулохрюкання в процесі виконання кроків жопної болі"....
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09.09.2022 11:16 Відповісти
Це добре. Значить це просто українці ********** свинособак самі. Це дуже добре
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09.09.2022 11:17 Відповісти
непрямое признание превосходства Украинцев воюющих "за нашу и мира свободу", от варварской орды, мечтающей разжиться унитазом или на крайняк - белой ладой тяте ))
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09.09.2022 11:19 Відповісти
Якщо не відіграє, то тоді й не переймайтесь...
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09.09.2022 11:19 Відповісти
Тількі небензітє кацапе.
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09.09.2022 11:19 Відповісти
Как и полезные санкции!
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09.09.2022 11:21 Відповісти
- Не_бензи, - ответила ему украинская делегация...
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09.09.2022 11:21 Відповісти
Прикольно.
Кацапи: якщо захід передасть Україні зброю, ми відповімо самим рєшитєльним образом.
Захід: <передає Україні зброю>
Кацапи: "вирішальної ролі на полі бою західна зброя не відіграє"
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09.09.2022 11:22 Відповісти
Собака (небензя) гавкает, а караван (оружие) идет.
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09.09.2022 11:22 Відповісти
За його словами, лише за останній місяць західні партнери витратили на військову підтримку України близько $20 млрд. Джерело: https://censor.net/ua/n3366040.
Ооооооо!

А я і не знав, що вони перед ним звітують
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09.09.2022 11:22 Відповісти
Там видно день і ніч ціла бригада кацапів з рахівницями(імпортозаміщення) цю допомогу підрахувують.)))
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09.09.2022 12:56 Відповісти
"Сразу хочу сказать, что решающую роль на поле боя западное оружие не играет, Джерело: https://censor.net/ua/n3366040

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Зачем тогда такая повестка дня в ООН?
На нет и суда нет.
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09.09.2022 11:22 Відповісти
Одже ЗСУ аналоговнетних соссиян голими руками так душить?
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09.09.2022 11:23 Відповісти
США, чули? Давайте ATACMS! ******** не проти.
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09.09.2022 11:24 Відповісти
небензя заявило щось там,та й хрін з тобою небензя,заявляй далі..
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09.09.2022 11:24 Відповісти
МИД Параши это сборище отборных пошлецов и негодяев
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09.09.2022 11:24 Відповісти
Блин, а Вы знаете что кацапы были людоедами ? Историк Палий обосновал это исходя исторических записей .

Кацапы не были землепашцами и скотоводами . Жили в лесах собирательством и охотой . Потому белка не хватало . Могли спокойно съесть из соседского племени кого-то ,
Именно эту историю прятала Екатерина и потому они прикрылись историей Руси.

рекомендую всем послушать и обязательно почитать комменты под материалом

ІСТОРІЯКТО ОНИ - "АНДРОФАГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ?

Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/qOWbGCtcChQ

07.09.2022 23:59
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09.09.2022 11:32 Відповісти
звучить як похвала
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09.09.2022 11:26 Відповісти
Много раз печатал, не трогайте этого дятла, пусть пнёт буру, нам на руку такие вбросы. Конечно не в оружии западном дело. Пусть дают и побольше, про запас будет. потом отдадим. Если не где хранить, у нас пусть хранится. Поливай дуркецало сильнее!
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09.09.2022 11:26 Відповісти
в того небензі таке *бало противне так і хочеться в*издячити йому
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09.09.2022 11:29 Відповісти
Автомобиль "Спутник Лада".
Убираем первые буквы и все становится понятно)
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09.09.2022 11:29 Відповісти
Ага!
Санкції нам на користь! Поки ви їх не відміните газу не отримаєте
Західна зброя нічого не вирішує, перестаньте її поставлять
у свинособак підгорає знатно!
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09.09.2022 11:31 Відповісти
Так если не играет роль, то в чём тогда проблема ? Чего тогда так ноем, что "Запад продлевает конфликт своим оружием" ?
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09.09.2022 11:35 Відповісти
Верно. Получается претензий к НАТО у них нет, а разгром случился исключительно от украинцев, украинским же оружием. Небензя пиарщиком ВСУ обнаружился.
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09.09.2022 12:12 Відповісти
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09.09.2022 11:47 Відповісти
Фигасе)) Вчера читал, что это рыло из СОБРа. Если так, то ставки растут Уже и генералов в бой отправляют. Вообще даже не верится.
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09.09.2022 12:00 Відповісти
Кабанчика поселить с пленными даунбасятами - он им честь будет отдавать каждому по несколько раз в день!
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09.09.2022 12:42 Відповісти
чем ниже айкью, тем больше шансов быть в РФ политиком...
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09.09.2022 11:49 Відповісти
"вирішальної ролі на полі бою західна зброя не відіграє "

Тут ти правий, рашиський покидьок. Вирішальну роль відіграє мужність українців, воля до перемоги і ненависть до вас. Зброя - то вишенька на торті, щоб остаточно забити цвях в труну вашої дутої величі.
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09.09.2022 11:49 Відповісти
Мы вас тварюк голыми руками давить будем, но с помощью Свободного мира это будет быстрее. Так что надо больше оружия, чтобы быстрее наступил мир и спокойствие для стран демократического Мира.
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09.09.2022 11:50 Відповісти
Небензя - лысое, брехливое существо , с плебейской , отвратительной рожей. С его заточкой можно роли маньяков-педофилов играть без грима. Но пердак у него подгорает знатно, значит осведомлен о реальных потерях русни.
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09.09.2022 11:53 Відповісти
Тоді якого чорта ********* виє з приводу поставок цієї зброї?
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09.09.2022 11:53 Відповісти
Вообще он прав. Решающую роль играет целеустремлённость и воля к победе над врагом украинских бойцов. Дай это же оружие кацапам - они и с ним сядут в лужу, как и со своим.
Похоже, что он тут невольно сделал комплимент боевым качествам ВСУ, за что ему вполне могут дать по шапке, когда сообразят
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09.09.2022 11:55 Відповісти
Ну, припустимо. Тоді її треба подвоїти, так небензя?
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09.09.2022 11:58 Відповісти
Я б на місці заходу, трохи, зробив би так і заявив наступне:
"Наша мета в озброєнні України -це надати Українцям змогу захистити свою державу. Ми не хотіли і не поставляли деякі види озброєння, щоб зберегти життя росіян. Зараз представник Росії в ООН заявив, що поставки цієї зброї не відіграє ніякого рішення, а отже и змушені збільшити поставки зброї в рази, щоб відігравала. США та союзники поставлять Україні: ракети ATACMS з радіусом дії 300 км, 50 додаткових установок HIMARS, 350 танків M1 Abrams, 150 винищувачів F16, 100 ударних гелікоптерів AH-64 Apace, 30 ударних беспілотників MQ-1C Gray Eagle, 20 зенітно ракетних комплексів Patriot, 500 БМП M2 Bradley, ми домовились, що наші союзники поставлять 100 САУ ************** 2000, 150 САУ Krab, 50 - французьких САУ CAESAR, 50 САУ ARCHER, 20 ЗРК NASAMS, 30 б/п Байрактар,, 20 антираданих комплексів COBRA, 1 000 ракет Hellfire, 2 000 високоточних ракет Excalibur, 2 500 000 снарядів калібру 155. Ми прорахувались ми дуали, що та зброя яка вже поставлена та поставляється в Україну, може відіграти рішення, але як нам повідомив представник Росії, ті об'єми, що и поставляли не відіграють ніякої ролі. Сподіваємось, що того що, було перераховано вище, буде достатньо, щоб відіграти якусь роль на фронті, а через 2-3 місяця ми знову зустрінемось на ООН, та послухаємо представника Росії. Відіграла якусь ключеву роль поставка цієї зброї, чи ні. Якщо знову ні, то будемо приймати рішення про збільшення об'ємів поставки.
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09.09.2022 12:12 Відповісти
Ну ні так ні.
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09.09.2022 12:26 Відповісти
а чого ж москалі скрізь так жаліються що захід дає зброю Україні?

накачівают оружиєм,
так вона ж ніяк не впливає, чого соплі пускати
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09.09.2022 12:28 Відповісти
Так **** тоді русо-під*расо ниють?
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09.09.2022 12:29 Відповісти
В Україні підтримка Залужного - 102%
- Звідки взялися 2%?
- Полонені
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09.09.2022 12:31 Відповісти
Брехливе кацапське недорозуміння.
Воно інтернетом не користується,не бачить,як наші захисники мочать орків.
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09.09.2022 12:45 Відповісти
якщо не відіграє, то накуя ви скликали оон?
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09.09.2022 13:37 Відповісти
не пойму..., ему какое дело? они же их "как орехи щелкают"?
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09.09.2022 13:48 Відповісти
"Генерал СВР", в плане доверия, еще та помойка, но все же, такая вот интересная озвучка.....
https://www.youtube.com/watch?v=HYIl9UdPBtM
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09.09.2022 13:53 Відповісти
Ну нет, так нет. Важен конечный результат. Если бы можно было всех парашинцев топорами завалить то и это было бы хорошо.
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09.09.2022 14:08 Відповісти
То шо визжим тогда, сруцьнявое?
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09.09.2022 14:20 Відповісти
Дайте йому сельодкою по харі!
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09.09.2022 14:57 Відповісти
Нє, то нє.
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09.09.2022 15:47 Відповісти
Не играет, да? Получается, ВСУ пистят вас ссаными тряпками и савецким металобрухтом? Ну нехай так.
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09.09.2022 15:55 Відповісти
Бачив їх на полі бою.в Іракі.5+++дійсно танки бье Тай тікае
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06.01.2023 19:04 Відповісти
 
 