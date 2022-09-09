19 144 91
Західна зброя не відіграє вирішальної ролі на полі бою в Україні, - постпред РФ в ООН Небензя
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що західна військова допомога нібито не відіграє вирішальної ролі на полі бою в Україні.
Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"Відразу хочу сказати, що вирішальної ролі на полі бою західна зброя не відіграє, скільки б наші колишні партнери та їхні українські васали не стверджували протилежне", - твердить Небензя.
За його словами, лише за останній місяць західні партнери витратили на військову підтримку України близько $20 млрд.
Топ коментарі
+56 Vadim Zertin
показати весь коментар09.09.2022 11:04
+51 Чайка Київ
показати весь коментар09.09.2022 11:07
+34 Сергей Кушнир 8b3077c9
показати весь коментар09.09.2022 11:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
вона супер
дороги.
Комплекс побудований на базі твердопаливної балістичної ракети. Радіус дії заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 км.
Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.
Небензя убежден, что ни о каком «прорыве» украинских войск не может быть речи Ни о каком «прорыве» украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. В этом уверен Василий Небензя.
«Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевым и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень. Ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи», - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.
Дійсно..
А всі втрати військ\техніки\складів -результат порушення техніки безпеки...
"... за останній місяць ... $20 млрд"
Цікава логіка
Кацапи: якщо захід передасть Україні зброю, ми відповімо самим рєшитєльним образом.
Захід: <передає Україні зброю>
Кацапи: "вирішальної ролі на полі бою західна зброя не відіграє"
Ооооооо!
А я і не знав, що вони перед ним звітують
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Зачем тогда такая повестка дня в ООН?
На нет и суда нет.
Кацапы не были землепашцами и скотоводами . Жили в лесах собирательством и охотой . Потому белка не хватало . Могли спокойно съесть из соседского племени кого-то ,
Именно эту историю прятала Екатерина и потому они прикрылись историей Руси.
рекомендую всем послушать и обязательно почитать комменты под материалом
ІСТОРІЯКТО ОНИ - "АНДРОФАГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ?
Лекция историка Александра Палия
https://youtu.be/qOWbGCtcChQ
07.09.2022 23:59
Убираем первые буквы и все становится понятно)
Санкції нам на користь! Поки ви їх не відміните газу не отримаєте
Західна зброя нічого не вирішує, перестаньте її поставлять
у свинособак підгорає знатно!
Тут ти правий, рашиський покидьок. Вирішальну роль відіграє мужність українців, воля до перемоги і ненависть до вас. Зброя - то вишенька на торті, щоб остаточно забити цвях в труну вашої дутої величі.
Похоже, что он тут невольно сделал комплимент боевым качествам ВСУ, за что ему вполне могут дать по шапке, когда сообразят
"Наша мета в озброєнні України -це надати Українцям змогу захистити свою державу. Ми не хотіли і не поставляли деякі види озброєння, щоб зберегти життя росіян. Зараз представник Росії в ООН заявив, що поставки цієї зброї не відіграє ніякого рішення, а отже и змушені збільшити поставки зброї в рази, щоб відігравала. США та союзники поставлять Україні: ракети ATACMS з радіусом дії 300 км, 50 додаткових установок HIMARS, 350 танків M1 Abrams, 150 винищувачів F16, 100 ударних гелікоптерів AH-64 Apace, 30 ударних беспілотників MQ-1C Gray Eagle, 20 зенітно ракетних комплексів Patriot, 500 БМП M2 Bradley, ми домовились, що наші союзники поставлять 100 САУ ************** 2000, 150 САУ Krab, 50 - французьких САУ CAESAR, 50 САУ ARCHER, 20 ЗРК NASAMS, 30 б/п Байрактар,, 20 антираданих комплексів COBRA, 1 000 ракет Hellfire, 2 000 високоточних ракет Excalibur, 2 500 000 снарядів калібру 155. Ми прорахувались ми дуали, що та зброя яка вже поставлена та поставляється в Україну, може відіграти рішення, але як нам повідомив представник Росії, ті об'єми, що и поставляли не відіграють ніякої ролі. Сподіваємось, що того що, було перераховано вище, буде достатньо, щоб відіграти якусь роль на фронті, а через 2-3 місяця ми знову зустрінемось на ООН, та послухаємо представника Росії. Відіграла якусь ключеву роль поставка цієї зброї, чи ні. Якщо знову ні, то будемо приймати рішення про збільшення об'ємів поставки.
накачівают оружиєм,
так вона ж ніяк не впливає, чого соплі пускати
- Звідки взялися 2%?
- Полонені
Воно інтернетом не користується,не бачить,як наші захисники мочать орків.
https://www.youtube.com/watch?v=HYIl9UdPBtM