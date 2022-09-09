Західна зброя не відіграє вирішальної ролі на полі бою в Україні, - постпред РФ в ООН Небензя

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що західна військова допомога нібито не відіграє вирішальної ролі на полі бою в Україні.

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Відразу хочу сказати, що вирішальної ролі на полі бою західна зброя не відіграє, скільки б наші колишні партнери та їхні українські васали не стверджували протилежне", - твердить Небензя.

За його словами, лише за останній місяць західні партнери витратили на військову підтримку України близько $20 млрд.

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