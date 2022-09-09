УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15382 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 144 17
війна (56511) Мелітополь (737) окупація (5838) референдум (590) Федоров Іван (561)

Окупанти перенесли запланований на 11 вересня псевдореферендум на кілька місяців, - мер Мелітополя Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Окупанти побачили, що у псевдореферендумі згодні брати участь менш як 10% населення тимчасово окупованого Мелітополя, тому його проведення перенесено на кілька місяців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Весь світ чув, що 11 вересня в "єдиний день голосування" рашисти будуть проводити фейковий референдум на території Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Цього не вдалося. Референдуму не буде", - сказав Федоров.

Він нагадав, що окупанти намагалися провести його наприкінці серпня. Для цього було організовано поквартирне опитування, аби зрозуміти, яка підтримка Російської Федерації є з боку цивільного населення.

"Сьогодні вони чітко побачили, що є менше ніж 10%, які взагалі погодилися брати участь у цьому фейковому референдумі... Сьогодні вони перенесли цей фейк (псевдореферендум. - Ред.) на кілька місяців", - додав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти хочуть переформатувати "референдум" на "соціологічне опитування", - мер Мелітополя Федоров

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Кстати, "референдум" неплохая такая отмазка дать "жест доброй воли". Мол, по результатам "референдума" жители Украины хотят жить в Украине, поэтому хло выводит войска.
показати весь коментар
09.09.2022 12:06
+5
Через несколько месяцев будут уже референдумы в Кенигсберге и на Курилах.
показати весь коментар
09.09.2022 12:20
+4
«Всё идёт по пла́ну»
показати весь коментар
09.09.2022 12:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
складывается впечатление что орки лично информируют мера-беглеца федорова
показати весь коментар
09.09.2022 12:03 Відповісти
«Всё идёт по пла́ну»
показати весь коментар
09.09.2022 12:04 Відповісти
На мільйон місяців.
показати весь коментар
09.09.2022 12:04 Відповісти
В сенсі на ніколи.
показати весь коментар
09.09.2022 12:05 Відповісти
Через кiлька мiсяцiв , цi референдуми можна буд проводили в кацапських йЭбiнях...
показати весь коментар
09.09.2022 13:15 Відповісти
Кстати, "референдум" неплохая такая отмазка дать "жест доброй воли". Мол, по результатам "референдума" жители Украины хотят жить в Украине, поэтому хло выводит войска.
показати весь коментар
09.09.2022 12:06 Відповісти
Мутний цей мер.....
показати весь коментар
09.09.2022 12:06 Відповісти
годі вже про цей референдум. Москалі чомусь думають що це нас бентежить.
Буде чи ні - байдуже, нам своє робить.
показати весь коментар
09.09.2022 12:07 Відповісти
чекають на ЗСУ, без ЗСУ то не референдум.
показати весь коментар
09.09.2022 12:16 Відповісти
Через несколько месяцев будут уже референдумы в Кенигсберге и на Курилах.
показати весь коментар
09.09.2022 12:20 Відповісти
Где- то за Уралом, самое место.
показати весь коментар
09.09.2022 12:26 Відповісти
рехверендум проведемо у Ростові)
показати весь коментар
09.09.2022 12:30 Відповісти
Референдум перенесли на Кубань.Гіркін каже що ЗСУ буде у жовтні у Криму .Ну Новий рік буемо святкувати на землі наших кубанських пращурів.А у весні відспіваємо росію.
показати весь коментар
09.09.2022 12:35 Відповісти
Збираються застосувати перевірену тактику - "заміщення населення". Сподіваюсь, що через "кілька місяців" їм для референдума залишиться лише Керч.
показати весь коментар
09.09.2022 12:36 Відповісти
До освобождения?
показати весь коментар
09.09.2022 13:43 Відповісти
Так они уже давно поняли, что с референдумами хана. Но всё тянет чтобы выделёные средства схозяйничать.
показати весь коментар
09.09.2022 14:36 Відповісти
Свои говнопсевдореферендуми будете в ****** устраивать ваших🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
показати весь коментар
09.09.2022 14:42 Відповісти
 
 