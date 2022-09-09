Окупанти перенесли запланований на 11 вересня псевдореферендум на кілька місяців, - мер Мелітополя Федоров

Окупанти побачили, що у псевдореферендумі згодні брати участь менш як 10% населення тимчасово окупованого Мелітополя, тому його проведення перенесено на кілька місяців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Весь світ чув, що 11 вересня в "єдиний день голосування" рашисти будуть проводити фейковий референдум на території Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Цього не вдалося. Референдуму не буде", - сказав Федоров.

Він нагадав, що окупанти намагалися провести його наприкінці серпня. Для цього було організовано поквартирне опитування, аби зрозуміти, яка підтримка Російської Федерації є з боку цивільного населення.

"Сьогодні вони чітко побачили, що є менше ніж 10%, які взагалі погодилися брати участь у цьому фейковому референдумі... Сьогодні вони перенесли цей фейк (псевдореферендум. - Ред.) на кілька місяців", - додав Федоров.

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