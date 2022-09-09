Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ
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Сьогодні, 9 вересня, Рада ЄС ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Отже, до громадян Росії будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
"Це призведе до збільшення візового збору з 35 до 80 євро, необхідність надання додаткових документальних доказів, збільшення термінів оформлення віз і більш суворі правила видачі багаторазових віз", - ідеться в повідомленні.
Рішення почне діяти з 12 вересня 2022 року.
"Своєю неспровокованою і невиправданою агресивною війною, включаючи невибіркові напади на цивільне населення, Росія порушила цю довіру і зневажила фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій Росії і ще одним доказом нашої непохитної прихильності Україні та її народу", - заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.
Нагадаємо, раніше глави МЗС країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією на тлі війни проти України.
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Под видом преследуемых режимом, попасть в Европу может огромное количество кацапской, гбшной агентуры.
72% відвідували окупований Крим, Абхазію, отримали або орендували житло в Криму після окупації, тобто користувалися перевагами окупації
94% у соц.мережах підтримують війну РФ проти окупації, тобто агітують за війну
83% є держслужбовцями, працівниками оборонного комплексу, силовиками, тобто безпосередньо виконують роботу з вбивств
86% є членами або прихильниками партій (ЄР, КП, Русіч, etc), що формують команди для вбивств в Україні.
Візи для громадян РФ є атавізмом, бо не можна уявити віз до Англії/Сша для парт.функціонерів націстів в 1944.
- Звідки взялися 2%?
- Полонені