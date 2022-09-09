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Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

росія,віза

Сьогодні, 9 вересня, Рада ЄС ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Отже, до громадян Росії будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

"Це призведе до збільшення візового збору з 35 до 80 євро, необхідність надання додаткових документальних доказів, збільшення термінів оформлення віз і більш суворі правила видачі багаторазових віз", - ідеться в повідомленні.

Рішення почне діяти з 12 вересня 2022 року.

"Своєю неспровокованою і невиправданою агресивною війною, включаючи невибіркові напади на цивільне населення, Росія порушила цю довіру і зневажила фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій Росії і ще одним доказом нашої непохитної прихильності Україні та її народу", - заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Також читайте: Єврокомісія пропонує повністю призупинити Угоду про спрощення візового режиму з РФ

Нагадаємо, раніше глави МЗС країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією на тлі війни проти України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
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09.09.2022 12:08
+10
А ще немає чого шастать оркам по Європам.
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09.09.2022 12:13
+7
В Україні підтримка Залужного - 102%
- Звідки взялися 2%?
- Полонені
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09.09.2022 12:30
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09.09.2022 12:08 Відповісти
Астольф де Кюстін: «У Росії з усього роблять таємницю». «Всі займаються тут шпигунством з любові до мистецтва, навіть не розраховуючи на винагороду». «При спогляданні зусиль, з якими тут намагаються знищити пам'ять про минуле, я дивуюся, що ще зберігають дещо». Основа цього - брехня, а разом з нею і боязнь правди. «До цього часу я думав, що істина потрібна людині як повітря, як сонце. Подорож по Росії мене переконала в протилежному. Брехати тут - означає охороняти престол, говорити правду - означає руйнувати основи». «Вся Росія - один суцільний обман». «Тут є все, не вистачає тільки свободи».
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09.09.2022 12:30 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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09.09.2022 12:11 Відповісти
Дивно що він узалі був, закрити скотиняк і паділом
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09.09.2022 12:11 Відповісти
А ще немає чого шастать оркам по Європам.
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09.09.2022 12:13 Відповісти
Есть здесь пост о Законе 4142 - О вакцинации?
Хочу почитать. Но не могу найти поисковиком.
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09.09.2022 12:17 Відповісти
Отмена упрощенного визового режима - это конечно же хорошо, но гораздо лучше было бы построить огромную стену, как в ИП.
Под видом преследуемых режимом, попасть в Европу может огромное количество кацапской, гбшной агентуры.
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09.09.2022 12:18 Відповісти
Астольф де Кюстін: «Блукаючи по Кремлю, ви починаєте вірити в надприродне. ... Кремль - зовсім не те, чим його зазвичай вважають. Це зовсім не національна святиня, де зібрані історичні скарби імперії. Це не твердиня, не благоговійно шанований притулок, де спочинуть святі, захисники батьківщини. Кремль менше і більше цього. Він просто житло привидів ... У всьому вигляді і безлад і свавілля, все видає ту постійну тривогу за свою безпеку, яку відчувають страшні люди, що прирекли себе на життя в цьому фантастичному світі. Всі ці незліченні пам'ятники гордині, ласолюбства, благочестя і слави висловлюють, не дивлячись на начебто різноманіття, одну-єдину ідею, яка панує тут над усім, - це війна, що живиться вічним страхом. Кремль, безперечно, є творіння істоти надлюдської. Слава, що виникла з рабства, - алегорія вираження цим сатанинським пам'ятників зодчества. Хоча кожна вежа, кожна окрема деталь має свою індивідуальність, вони всі говорить про одне й те ж: про страх, озброєний до зубів. Жити в Кремлі - це, значить, не жити, а оборонятися. Гніт породжує обурення, обурення породжує запобіжні заходи, останні, в свою чергу, збільшують небезпеку повстання. З цього довгого ланцюга причин і наслідків, дій і протидій виникло чудовисько - деспотизм, який побудував для себе в центрі Москви лігво - Кремль».
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09.09.2022 12:21 Відповісти
Кацап пришёл за визой:
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09.09.2022 12:23 Відповісти
Соц.дослідження по РФ: з громадян РФ, що мають закорд.паспорт та живуть в РФ, станом на 01.04.2022:
72% відвідували окупований Крим, Абхазію, отримали або орендували житло в Криму після окупації, тобто користувалися перевагами окупації
94% у соц.мережах підтримують війну РФ проти окупації, тобто агітують за війну
83% є держслужбовцями, працівниками оборонного комплексу, силовиками, тобто безпосередньо виконують роботу з вбивств
86% є членами або прихильниками партій (ЄР, КП, Русіч, etc), що формують команди для вбивств в Україні.
Візи для громадян РФ є атавізмом, бо не можна уявити віз до Англії/Сша для парт.функціонерів націстів в 1944.
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09.09.2022 12:27 Відповісти
Кацапи настільки жалюгідні, що тепер пишуть в стилі ''нє очєнь то і надо бьіло''))
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09.09.2022 12:29 Відповісти
В Україні підтримка Залужного - 102%
- Звідки взялися 2%?
- Полонені
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09.09.2022 12:30 Відповісти
Це вже якраз зачепить так звану "еліту " з москви і пітера ,так як з російської глибинки мало хто бував за кордоном.
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09.09.2022 13:07 Відповісти
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09.09.2022 14:06 Відповісти
 
 