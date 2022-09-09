Путін не бажає здаватися, мета РФ усе ще полягає в тому, щоб знищити Україну, - МЗС Австрії

Австрія готова підтримувати мирні переговори для припинення війни в Україні. Але цього зараз ми не бачимо, глава Кремля Володимир Путін не відмовився від своїх намірів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу МЗС Австрії Александера Шалленберга в інтерв'ю Wiener Zeitung.

"Звичайно, якщо дипломатія стане домінуючою силою, ми були б готові прийняти переговорників. Але ми дуже далекі від цього. Навіть після виступу Путіна у Владивостоці можна побачити, що у нього немає ні найменшого бажання здатися. Зовсім навпаки. Мета Росії, схоже, все ще полягає в тому, щоб знищити Україну", - заявив Шалленберг.

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