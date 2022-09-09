Путін не бажає здаватися, мета РФ усе ще полягає в тому, щоб знищити Україну, - МЗС Австрії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Австрія готова підтримувати мирні переговори для припинення війни в Україні. Але цього зараз ми не бачимо, глава Кремля Володимир Путін не відмовився від своїх намірів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу МЗС Австрії Александера Шалленберга в інтерв'ю Wiener Zeitung.
"Звичайно, якщо дипломатія стане домінуючою силою, ми були б готові прийняти переговорників. Але ми дуже далекі від цього. Навіть після виступу Путіна у Владивостоці можна побачити, що у нього немає ні найменшого бажання здатися. Зовсім навпаки. Мета Росії, схоже, все ще полягає в тому, щоб знищити Україну", - заявив Шалленберг.
Топ коментарі
+12 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар09.09.2022 12:36
+10 Алекс Скела
показати весь коментар09.09.2022 12:37
+8 Гуренко Игорь
показати весь коментар09.09.2022 12:51
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Потом сядет в подлодку и поплывет в Аргентину.
Тому буде воно тут своїх під*расів тримати до останього.
Астольф Луї Леонор, маркіз де Кюстін (фр. Astolphe-Louis-Léonor, Marquis de Custine, *18 березня 1790, Нідервіллер - †25 вересня 1857, Париж) - французький аристократ (маркіз), мандрівник, письменник. Автор цікавих оповідань про свої подорожі Англією, Італією, Росією, Шотландією та Швейцарією. Найвідоміший твір - «Росія у 1839 році»[2]
боїться порівняно маленької України
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2 год
А вы почитайте комменты в ватных пабликах. Они шиздец как пуесосят минобороны. И пшиздец как ненавидят украинцев.
К вопрос что тут "нород то против войны, а воюет только армия которую туда пригнали".
Більшість коцапів увірувала у вялікую разію і непереможну армію.
І вони чекають трофеїв. Що хтось на блюдечці принесе. Дохнути за ідеї вони самі не надто прагнуть, тут правда, але вбивати сусідів їм ой як кортить.
Я сама жила на роіськє і знаю їхнє ставлення до українців.
Тим більше, з історії давно відомо як вони залюбки вбивали і катували. Кацапи вдосталь напились нашої крові.
ТОМУ НЕ СМІЙТЕ ВИПРАВДОВУВАТИ НІКОГО