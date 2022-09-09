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Путін не бажає здаватися, мета РФ усе ще полягає в тому, щоб знищити Україну, - МЗС Австрії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

австрія

Австрія готова підтримувати мирні переговори для припинення війни в Україні. Але цього зараз ми не бачимо, глава Кремля Володимир Путін не відмовився від своїх намірів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу МЗС Австрії Александера Шалленберга в інтерв'ю Wiener Zeitung.

"Звичайно, якщо дипломатія стане домінуючою силою, ми були б готові прийняти переговорників. Але ми дуже далекі від цього. Навіть після виступу Путіна у Владивостоці можна побачити, що у нього немає ні найменшого бажання здатися. Зовсім навпаки. Мета Росії, схоже, все ще полягає в тому, щоб знищити Україну", - заявив Шалленберг.

Також читайте: Австрія погодилася допомогти з відбудовою Київщини, - Ніколенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Вот именно, поэтому посреднические услуги Австрии в данном случае абсолютно не нужны. А вот оружие и боеприпасы да
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09.09.2022 12:36
+10
Любопытно: питуна грохнут ближники или он с собой покончит?
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09.09.2022 12:37
+8
Мета Росії, схоже, полягає в тому, щоб знищити Росію...
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09.09.2022 12:51
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Вот именно, поэтому посреднические услуги Австрии в данном случае абсолютно не нужны. А вот оружие и боеприпасы да
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09.09.2022 12:36 Відповісти
Любопытно: питуна грохнут ближники или он с собой покончит?
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09.09.2022 12:37 Відповісти
Скорее всего как сталина найдут в луже мочи и блевотине
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09.09.2022 12:46 Відповісти
Покончит себя и кабаеву...
Потом сядет в подлодку и поплывет в Аргентину.
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09.09.2022 12:46 Відповісти
Ссыклиа зело, не покончат, а какой писиц ему будет, нам байдуже
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09.09.2022 12:59 Відповісти
Дуло ему в форточку!
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09.09.2022 13:23 Відповісти
Ни каких не может быть переговоров, только капитуляция России на условиях Украины. Иначе Россия перестанет существовать как государство.
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09.09.2022 12:38 Відповісти
коцапи не пробачать ***** якщо він складе зброю
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09.09.2022 12:39 Відповісти
ну путлер же не сам сидить в окопах.. от якби сам...
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09.09.2022 12:39 Відповісти
Маю стриманий оптимізм, та вже схоже час підару заряджати люгер.
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09.09.2022 12:41 Відповісти
Сцыкуны которые грабят под себя миллиарды, сидят за длинным столом даже со своимигенералами и прячутся в бункере, никогда не стреляются. Придется его удавить.
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09.09.2022 12:48 Відповісти
Вже заряжений.

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09.09.2022 17:22 Відповісти
Воно саме ніколи не віддасть наказ "здаватись", бо знає - через 5ть хвилин йому 3,14зда така прийде, що "лом каддафі" йому за "Милість Божу" стане...
Тому буде воно тут своїх під*расів тримати до останього.
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09.09.2022 12:42 Відповісти
Астольф де Кюстін: «У Росії з усього роблять таємницю». «Всі займаються тут шпигунством з любові до мистецтва, навіть не розраховуючи на винагороду». «При спогляданні зусиль, з якими тут намагаються знищити пам'ять про минуле, я дивуюся, що ще зберігають дещо». Основа цього - брехня, а разом з нею і боязнь правди. «До цього часу я думав, що істина потрібна людині як повітря, як сонце. Подорож по Росії мене переконала в протилежному. Брехати тут - означає охороняти престол, говорити правду - означає руйнувати основи». «Вся Росія - один суцільний обман». «Тут є все, не вистачає тільки свободи».

Астольф Луї Леонор, маркіз де Кюстін (фр. Astolphe-Louis-Léonor, Marquis de Custine, *18 березня 1790, Нідервіллер - †25 вересня 1857, Париж) - французький аристократ (маркіз), мандрівник, письменник. Автор цікавих оповідань про свої подорожі Англією, Італією, Росією, Шотландією та Швейцарією. Найвідоміший твір - «Росія у 1839 році»[2]
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09.09.2022 12:43 Відповісти
є простий рецепт знищити тупіна... одна людина не повинна диктувати усьому світу свої хворобливі умови.....
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09.09.2022 12:44 Відповісти
сциклива «вєлікая» расєя,
боїться порівняно маленької України
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09.09.2022 12:44 Відповісти
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09.09.2022 12:44 Відповісти
Подарите уже наконец и патроны!
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09.09.2022 13:26 Відповісти
А кому це цікаво, збирається ***** здаватися чи ні? Просто повбиваємо кацапів. А ***** вб'ють самі кацапи, бо моль сама себе не знищить, бо боягуз. Є інший варіант-міжнародний трибунал .
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09.09.2022 12:45 Відповісти
да и пофигу, что там х=ло плешивое старое себе хочет, может вечной жизни хотеть или чтобы хрен стоял как в молодости, кого это волнует... нам своё дело делать надо
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09.09.2022 12:49 Відповісти
восхищённый болгарин™
@*********
·
2 год
А вы почитайте комменты в ватных пабликах. Они шиздец как пуесосят минобороны. И пшиздец как ненавидят украинцев.
К вопрос что тут "нород то против войны, а воюет только армия которую туда пригнали".
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09.09.2022 12:51 Відповісти
Был бы народ за войну - у военкоматов очереди стояли бы . А те , кто в "пабликах" только клавиатурами воевать желают , в добровольцы, небось , не записываются . А голосят потому , как " в тренде" и подписчиков набирать надо ." Хуже всё : народ просто терпит . Никакого мнения у него нет . Сказали :"спецоперация" и "денацификация" - значит , так оно и есть , начальству виднее . Сменится начальство , скажут "агрессия" и "военные преступления" - тоже согласятся . А отвечать за это кому ? "А мы чё ? Мы ничё...". Это , полагаю , симптом скорой смерти , вроде "дыхания Чейнстока"
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09.09.2022 13:30 Відповісти
Дивовижна логіка..
Більшість коцапів увірувала у вялікую разію і непереможну армію.
І вони чекають трофеїв. Що хтось на блюдечці принесе. Дохнути за ідеї вони самі не надто прагнуть, тут правда, але вбивати сусідів їм ой як кортить.
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09.09.2022 13:36 Відповісти
Большинству эти "трофеи" - до фонаря . В больших городах они мало кому интересны , а в провинциях , откуда эти самые "добровольцы" и "контрактники" в армию записываются , главное - как концы с концами свести . Обещают "хорошие деньги" - значит , есть шанс, а "трофеи" - это уж как повезёт . А за что там война - это по телевизору рассказывают . "За освобождение Донбасса " , "против нацистов " и т. п. - годно для самооправдания всего лишь. "Идейных"-то немного . Вон , гиркин - идейный , и что ? На войне ? Ему не боевые действия , а трындёж и писанину гораздо лучше оплачивают , чем "боевые" какому-нибудь буряту, который ежеминутно может быть на куски разорван. Это не война русских и украинцев , а , как в советское время говорили , "противостояние двух систем" - тоталитарной и демократической . Только большинству россиян это невдомёк . Спроси кого : "за что воюете ? " , он какую-нибудь скабееву и процитирует . А так - ему важнее , чтобы картошка на дачном участке нормально уродила .
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09.09.2022 15:34 Відповісти
Не смійте виправдовувати рашистів.
Я сама жила на роіськє і знаю їхнє ставлення до українців.
Тим більше, з історії давно відомо як вони залюбки вбивали і катували. Кацапи вдосталь напились нашої крові.
ТОМУ НЕ СМІЙТЕ ВИПРАВДОВУВАТИ НІКОГО
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09.09.2022 15:38 Відповісти
Це куди більш розважлива позиція, ніж в Ердогана (за Берлусконі взагалі мовчу)
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09.09.2022 12:51 Відповісти
Мета Росії, схоже, полягає в тому, щоб знищити Росію...
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09.09.2022 12:51 Відповісти
Дефіциту в ресурсах на провадження воєнних дій в Україні у нього нема, території РФ ніщо не загрожує, то чому х#йло має здатися?
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09.09.2022 12:53 Відповісти
Уже здувся.
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09.09.2022 12:55 Відповісти
Які "мирні переговори", якщо ***** збирається знищити Україну? Армія паРаші повинна бути знищена, тільки після цього можливі якісь переговори - на тему репарацій.
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09.09.2022 13:01 Відповісти
Вони ще беруть до уваги те, що винперде то лайно? Його вже час поховати, як скаженого.
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09.09.2022 13:02 Відповісти
Ни какие переговоры с Путиным в принципе не возможны. Это война и Украина как победитель вместе с ее союзниками будет решать судьбу России и будут судить военного преступника Путина. Будет капитуляция России, запретят российскую армию, возможно Россию разделят на сферы влиянии (как Германию в 1945г.). Эти части будут контролировать Украина, США, Англия, Германия, Польша и т.д. Будет пересмотрена территория России. Кубань отойдет Украине, Дальний Восток Японии и т.д. То есть в нынешних границах Россия уже не будет.
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09.09.2022 13:46 Відповісти
Реальность такова, что пуйло знает настроение самих россиян и постоянно им подыгрывает. Сами россияне создали себе такого монстра, чтобы потом сказать: а мы тут при чем? это всё он, диктатор. Именно они стимулируют пуйла продолжать разрушать Украину. Поэтому пока их не клюнет жареный петух в виде прилетов, разрушений и смертей на их территории, война не закончится.
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09.09.2022 13:56 Відповісти
Пока Путин не будет убит, он будет насиловать Украину.
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09.09.2022 14:06 Відповісти
Запам'ятайте, на копростані десь 60 мільйонів "пу#инів"! ***** каже - 146 млн. ...
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09.09.2022 14:36 Відповісти
***** ни коли не зникне! А ***** "пу#ина", мабуть і попіл згнив. То воно було, очі як ******, а зараз очі як у свині! А ***** на касабстані, постійно з'являються більше ніж п'яти століть. Зайвехромосомні раби, матка для ******!
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09.09.2022 14:08 Відповісти
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09.09.2022 15:23 Відповісти
 
 