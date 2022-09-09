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Концерн Veolia закликають піти з України, поки компанія не припинить бізнес у РФ

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

веолія

Французько-німецький концерн "Веолія", який в Україні представляє компанія "Альтфатер Київ", продовжує працювати в Росії попри запроваджені західні санкції проти країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Союзу споживачів комунальних послуг Олега Попенка в Facebook.

"Більшість світових компаній вже давно пішли з російського ринку, але не "Веолія", яка працює навіть у Криму, маючи там відокремлений підрозділ "Альтфатер Крим". І ось уявіть собі ситуацію, коли одна і та ж компанія працює в Криму, а також в Києві, Тернополі і Чернівцях", - повідомив експерт.

На його переконання, компанія має негайно покинути ринок РФ, або піти з України.

Нагадаємо, "Веолія" позиціонує себе як світовий лідер, який надає широкий спектр рішень, пов'язаних з управлінням відходами, водою та енергетикою.

В Україні та Росії співпрацює з комунальними підприємствами. В Україні договори на обслуговування з "Веолією" підписали мери Києва, Хмельницького, Тернополя та Чернівців.

У травні керівництво "Веолії" заявило, що попри санкції, запроваджені більшістю західних урядів, не планує покидати російський ринок. Однак, тимчасово припиняє нові інвестиції.

Автор: Анастасія Потіха
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не розумію навіщо в рашці вирішувать якісь питання з відходами...для країни-помийки це нормально середовище
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09.09.2022 12:49 Відповісти
Я офіційно поставила до відома парфюмерну фірму Рошер, що відмовляюся бути їх клієнтом за спонсорство війни проти України. Вони писали,що красота поза політикою. Прийшлося нагадати скільки коштує красота і смерть. Більше не турбують. Клієнтом була з 2000 року
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09.09.2022 12:50 Відповісти
сначала создайте альтернативного мусорщика...."Веолія" нехило отслюнявила педалику и другим мерам чтобы их машины мусор вывозили
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09.09.2022 13:36 Відповісти
Альтернативы есть? Ну так шоб и неотслюнявливать "педалику", но и техника у них была? Не, я понимаю, Коля Каклета, куратор Киева от зебуинов может предложить вариант и получше, но вы уверены шо оно опять не сдрыснет при первой опасности?
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09.09.2022 15:18 Відповісти
Кстати, Веолия работает в Крыму? В Украинском Крыму? Так нет проблем, пусть заплатит все налоги, и работает дальше
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09.09.2022 15:20 Відповісти
В Чернівцях договір розірвано пару днів назад.
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10.09.2022 11:28 Відповісти
 
 