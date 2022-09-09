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Майже 4 місяці авіація ворога не залітає в наш повітряний простір, - речник Повітряних сил Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак,авіація,російська,підбитий

Майже чотири місяці авіація Російської Федерації не залітає в повітряний простір України, бо відчуває загрозу.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже майже чотири місяці ворог не залітає в наш повітряний простір - він змінив тактику. Вони зрозуміли, що несуть серйозні втрати на території нашої держави. Як би вони не розповідали в своїх пропагандистських сюжетах, ППО в Україні є. А ППО - це не лише зенітні ракетні комплекси, а й, зокрема, бойова авіація, винищувачі", - сказав Ігнат.

Речник підкреслив, що ворог відчуває загрозу з боку української ППО. Проте щодня застосовує безпілотники для ведення розвідки.

"Україну посилено засобами протиповітряної оборони малого радіусу дії, мова йде про ПЗРК різних типів як радянського, так і закордонного виробництва. Ці засоби ППО мають дальністю від 4,5-7 кілометрів. Тому ворог відчув загрозу для своєї авіації і вирішив не залітати на територію, підконтрольну нашим силам ППО. Ворог застосовує безпілотники, які можуть залітати навіть вглиб нашої країни і проводити розвідку. Їх чимало збивають щодня. Ворожа авіація працює ближче до переднього краю, де завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях військ, техніки", - сказав він.

Також речник Повітряних сил з посиланням на інформацію ГУР повідомив, що у Росії лишилося 40% крилатих ракет та до 25% "Іскандерів".

"За даними нашого Головного управління розвідки, у росіян лишилося 40% крилатих ракет, а "Іскандерів" - 20-25%. У будь-якому випадку ця зброя в них залишається. Адже не може держава-агресор, якій нібито загрожують з усіх сторін, залишитися без цих ракет. До того ж, "Калібри" та "Іскандери" можуть нести тактичну ядерну зброю. Вони не можуть все випустити по Україні і залишитися ні з чим", - сказав речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні створили унікальну систему протиповітряної оборони, якої немає ніде у світі, - Повітряні сили

Він додав, що Росія неодноразово застосовувала проти України ракети "Кинджал". Але скільки саме разів - невідомо, бо інформація відрізняється. За одними джерелами - тричі, за іншими - 10-15 разів.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Шевченково сьогодні...
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09.09.2022 12:51
+5
Шевченково вчора....
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09.09.2022 12:50
+2
Ватольоти вже долітались.
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09.09.2022 12:51
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Шевченково вчора....
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09.09.2022 12:50 Відповісти
Шевченково сьогодні...
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09.09.2022 12:51 Відповісти
І на руїнах рашизма напишуть хлопців імена
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09.09.2022 12:54 Відповісти
Ватольоти вже долітались.
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09.09.2022 12:51 Відповісти
Вони там усі пи#дуни у ЗЕкоМанді?
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09.09.2022 13:01 Відповісти
Дайте цим ує#ням з ЗЕкоМанди хочь новини почитати.....
https://censor.net/ua/photo_news/3366063/************************************************************************************************
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09.09.2022 13:05 Відповісти
Ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, вдарила по лікарні після 9 ранку
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09.09.2022 13:13 Відповісти
Сам уважно почитай...Не заходячи за кордон вдарили
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09.09.2022 13:25 Відповісти
А когда недавно был случай с применением ФАБ - просто ветром занесло ?
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09.09.2022 13:37 Відповісти
на юге и дамбасе летают су-25 нефиг делать
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09.09.2022 15:54 Відповісти
браво.
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10.09.2022 03:59 Відповісти
 
 