Зрадник Царьов закликає розстрілювати російських командувачів за контрнаступ ЗСУ: "Я бы расстреливал в исподнем"
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Колишній нардеп ВР Олег Царьов закликає відповісти на контрнаступ ЗСУ розстрілами російських воєначальників та відповідальних за погане забезпечення армії РФ.
Про це Царьов пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Причём я бы расстреливал в исподнем, как расстреливали во время Гражданской войны. Одежду берегли. Вывели к Кремлевской стене и расстреляли в исподнем хоть кого-нибудь. Мне кажется, что в исподнем — это очень важная деталь", - міркує він.
"Поставити до стінки" Царьов мріє тих, хто ставить у російську зброю дешеві китайські мікросхеми, краде гроші на закупівлях або не здатен запобігти контрнаступу ЗСУ.
"И если кто-нибудь скажет мне, что сейчас не те времена, чтобы использовать такие методы, то тоже позвольте с этим не согласиться. Сейчас как раз те времена", - вважає екснардеп ВР.
Будь ласка, зачекайте...
Саму ідею пропоную х*йловським під*расам "обкатати" на царьові й пропагандонах, у прямому, *****, ефірі...
Припоминаю Вилли Токарева :
" Ах, белая горячка, прости , мой дорогой!
Как я безумцу съездил по кумполу ногой!
И тут же Петр первый знакомым стал Петром,
Который объяснился, хоть и с большим трудом.")))