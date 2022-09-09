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Зрадник Царьов закликає розстрілювати російських командувачів за контрнаступ ЗСУ: "Я бы расстреливал в исподнем"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

царев,олег,царьов

Колишній нардеп ВР Олег Царьов закликає відповісти на контрнаступ ЗСУ розстрілами російських воєначальників та відповідальних за погане забезпечення армії РФ.

Про це Царьов пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Причём я бы расстреливал в исподнем, как расстреливали во время Гражданской войны. Одежду берегли. Вывели к Кремлевской стене и расстреляли в исподнем хоть кого-нибудь. Мне кажется, что в исподнем — это очень важная деталь", - міркує він.

"Поставити до стінки" Царьов мріє тих, хто ставить у російську зброю дешеві китайські мікросхеми, краде гроші на закупівлях або не здатен запобігти контрнаступу ЗСУ.

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"И если кто-нибудь скажет мне, что сейчас не те времена, чтобы использовать такие методы, то тоже позвольте с этим не согласиться. Сейчас как раз те времена", - вважає екснардеп ВР.

Зрадник Царьов закликає розстрілювати російських командувачів за контрнаступ ЗСУ: Я бы расстреливал в исподнем 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+56
ВСУ работают над региональной политикой На фото - 👹глава оккупационной администрации села Ивановка (Чугуевский район, Харьковщина).
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09.09.2022 12:53
+53
Хороший флешмоб! Поддерживаю! Только Шойгу не меняйте,пожалуйста
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09.09.2022 12:52
+38
Я бы расстрелял Царева лично, из рогатки убил.
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09.09.2022 12:52
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Соромно визнавати, але у словах цього згустка біологічних відходів "обласного абортарію", ***** - є сенс!
Саму ідею пропоную х*йловським під*расам "обкатати" на царьові й пропагандонах, у прямому, *****, ефірі...
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09.09.2022 16:21 Відповісти
Так это! В первую очередь Володю Путлера надо ипануть, потом коняку и тд.
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09.09.2022 16:36 Відповісти
Этот дебил, хоть знает где курок.
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09.09.2022 16:48 Відповісти
Царева на царство!!! Да здравствует х@йло второй! Только таких правителей на раху и нужно!

Припоминаю Вилли Токарева :
" Ах, белая горячка, прости , мой дорогой!
Как я безумцу съездил по кумполу ногой!
И тут же Петр первый знакомым стал Петром,
Который объяснился, хоть и с большим трудом.")))
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09.09.2022 16:58 Відповісти
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