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Понад 1000 кв км української території звільнено від окупанта в останні кілька днів, - Залужний. ВIДЕО
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Понад 1000 кв км української території звільнено від окупанта в останні кілька днів.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають на нас", - зазначає він.
Топ коментарі
+37 Перехватчик
показати весь коментар09.09.2022 13:10
+33 Panda Freeav
показати весь коментар09.09.2022 13:01
+26 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар09.09.2022 13:58
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Будь ласка, зачекайте...
Кого "резіновая попа" захопити хотів? оцих людей, які і через півроку під окупацією, зустрічають ВСУ зі сльозами радості?
Слава воїнам.
Повертайтесь живими, та з перемогою
Это когда людям накануне зимы просто негде жить.
Тем более, что эти дороги завтра опять могут разбомбить!
Так и скажи, все разборки, наезды с уголовными делами на боевых генералов и волонтеров, строительства дорог и пиар - после войны, после победы Украины!
Так нет. Что-то у тебя нет таких слов...
Героям слава !!!
я тоже не вірив в нього а тепер бачу як я
сильно помилявся
Слава Залужному і ЗСУ!!!
Слава Україні!!
@KeepPeaceNoWar
·
2 ч
- Изя, как ВСУ удалось достичь такого успеха в Балаклее? - Сёма, перед наступлением они ничего не сказали, ни Зеленскому, ни Ермаку.
Отдали от нехер делать... а теперь патриоты поливают кровью, отбивая это расп3.14-во обратно