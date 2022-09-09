Понад 1000 кв км української території звільнено від окупанта в останні кілька днів, - Залужний. ВIДЕО

Понад 1000 кв км української території звільнено від окупанта в останні кілька днів.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

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"Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають на нас", - зазначає він.

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