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Понад 1000 кв км української території звільнено від окупанта в останні кілька днів, - Залужний. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад 1000 кв км української території звільнено від окупанта в останні кілька днів.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають на нас", - зазначає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківщині, - Генштаб. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
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09.09.2022 13:10
+33
дуже мотивуюче відео.
Кого "резіновая попа" захопити хотів? оцих людей, які і через півроку під окупацією, зустрічають ВСУ зі сльозами радості?
Слава воїнам.
Повертайтесь живими, та з перемогою
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09.09.2022 13:01
+26
РУZZКИЙ ОККУПАНТ ИДИ *****! 󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿+25%

@KeepPeaceNoWar

·

2 ч

- Изя, как ВСУ удалось достичь такого успеха в Балаклее? - Сёма, перед наступлением они ничего не сказали, ни Зеленскому, ни Ермаку.
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09.09.2022 13:58
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дуже мотивуюче відео.
Кого "резіновая попа" захопити хотів? оцих людей, які і через півроку під окупацією, зустрічають ВСУ зі сльозами радості?
Слава воїнам.
Повертайтесь живими, та з перемогою
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09.09.2022 13:01 Відповісти
А що за прапор на відео у кадрі 0:25?
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09.09.2022 13:17 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Balakliia_Raion.svg
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09.09.2022 13:22 Відповісти
Похоже кацапский Авось-криг приехал окончательно...
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09.09.2022 13:01 Відповісти
Оце наступ! А не як кацапи, то взяли хату, то віддали хату.
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09.09.2022 13:03 Відповісти
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09.09.2022 13:05 Відповісти
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09.09.2022 13:10 Відповісти
...сослуживцы, бляха
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09.09.2022 15:52 Відповісти
То якийсь кацап. Невдало переправився через Дніпро. За це Чорний Володар вчить його правильно казати "паляниця".
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09.09.2022 14:59 Відповісти
...що, хтось з друзів цікавиться?
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09.09.2022 16:02 Відповісти
зеля вже доложив!
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09.09.2022 13:11 Відповісти
Він же попереду ЗСУ на бойовому коні з шашкою наголо.
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09.09.2022 13:14 Відповісти
Краще не треба. Бідоносець проклятий.
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09.09.2022 13:22 Відповісти
Воно зображає з себе Чапая.
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09.09.2022 13:27 Відповісти
Коли ви вже всі заткнетесь? Всі - хто паплюжить владу під час війни - грає на користь ворога!!! Всі розбірки - після війни, після перемоги України!
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09.09.2022 13:43 Відповісти
Так и напиши Зеле, хватит пиариться на войне, хватит отнимать деньги у Армии во время войны, не надо строить дороги во время войны и тем самым воровать деньги на этом строительстве.
Это когда людям накануне зимы просто негде жить.
Тем более, что эти дороги завтра опять могут разбомбить!
Так и скажи, все разборки, наезды с уголовными делами на боевых генералов и волонтеров, строительства дорог и пиар - после войны, после победы Украины!
Так нет. Что-то у тебя нет таких слов...
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09.09.2022 13:53 Відповісти
Маринка, откуда тебя выпустили? Это было актуально во время первой недели войны. А во власть в 2019 инфантилами, людьми без самостоятельного мышления, и кацапами затянули предателей, поэтому война и началась. Или ты от мосейчук?
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09.09.2022 14:11 Відповісти
Влада сама себе так паплюжить на користь ворога, що не встигаєш отямитись
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09.09.2022 14:30 Відповісти
А про дєрєбан гумунітарки також не на часі?
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09.09.2022 14:42 Відповісти
Вам следовало последовать своему совету, когда протягивали зебилё во власть, во время войны. Не?
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09.09.2022 15:30 Відповісти
👍
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09.09.2022 13:12 Відповісти
Виміряю звільнену землю відстанню від домівки моєї матусі до обласного центру, виміряю селами в окрузі, виміряю збереженими оселями і збереженими життями. Розумію, як було важко, яка втома і кров. Тільки ЗСУ, тільки з захисниками і народом до Перемоги
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09.09.2022 13:17 Відповісти
Рідненькі наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
Героям слава !!!
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09.09.2022 13:27 Відповісти
Дякуємо Богу.Дякуємо ЗСУ. Дякуємо волонтерам і ганьба баригам і мародерам від влади, що крадуть гуманітарку.
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09.09.2022 13:28 Відповісти
Залужний вже вписав своє ім'я в військову історію. Нарешті у нас як у нації з'явився свій видатний полководець.
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09.09.2022 13:39 Відповісти
да Залужний здивував багатьох
я тоже не вірив в нього а тепер бачу як я
сильно помилявся
Слава Залужному і ЗСУ!!!
Слава Україні!!
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09.09.2022 14:11 Відповісти
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09.09.2022 13:49 Відповісти
дивитися повний скрін про витік стратегічної військової інформації з ОП
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09.09.2022 14:27 Відповісти
РУZZКИЙ ОККУПАНТ ИДИ *****! 󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿+25%

@KeepPeaceNoWar

·

2 ч

- Изя, как ВСУ удалось достичь такого успеха в Балаклее? - Сёма, перед наступлением они ничего не сказали, ни Зеленскому, ни Ермаку.
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09.09.2022 13:58 Відповісти
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09.09.2022 14:43 Відповісти
ЗЕлений ****** поперед батька вже вискочив з цією новиною вчора.
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09.09.2022 14:57 Відповісти
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09.09.2022 18:48 Відповісти
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09.09.2022 20:05 Відповісти
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09.09.2022 20:07 Відповісти
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09.09.2022 20:10 Відповісти
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09.09.2022 21:40 Відповісти
Более 1000 кв км украинской территории освобождены от оккупанта..... Вы представляете сколько же украинской земли зелёные суки отдали врагу ?!

Отдали от нехер делать... а теперь патриоты поливают кровью, отбивая это расп3.14-во обратно
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09.09.2022 23:17 Відповісти
 
 