УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15212 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 471 14
Білорусь (5970) Велика Британія (3673) війна (56511) розвідка (3618)

Білоруські війська мають обмежені наступальні можливості, малоймовірно, що вони перекинуть свої сили в Україну, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Білоруська армія почала військові навчання на кордоні з Україною. Однак її безпосередня участь у війні Росії проти України малоймовірна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, військові Білорусі, північного сусіда України, 8 вересня розпочали планові навчання з повернення території, захопленої "силами противника", та гарантування безпеки своїх кордонів. Навчання триватимуть до 14 вересня 2022 року.

За даними британської розвідки, навчання проводитимуться поблизу Бреста недалеко від польського кордону, навколо білоруської столиці Мінська і в північно-східному районі Вітебська.

"Хоча використання Росією білоруської території зіграло важливу роль у невдалому наступі Росії на Київ на початку вторгнення, білоруські сили мають обмежені наступальні можливості, і існує невелика ймовірність того, що вони перекинуть свої сили в Україну", - вважають у Міноборони Британії.

У відомстві також зазначають малу ймовірність, "що ці навчання є ознакою підготовки до безпосередньої участі Білорусі у війні в Україні".

Також дивіться: У Білорусі стартували військові навчання. Відпрацьовуватимуть "звільнення захоплених територій". ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Мы уже обожглись в феврале на различных прогнозах и своих мутках-шмутках с картофельным фюрером. Поэтому Киев, Житомирская, Ровенская области и Волынь должны быть готовы к повторному масштабному вторжению, а также действиям ССО противника
показати весь коментар
09.09.2022 13:31
+9
Вся стратегия Бульбофюрера зависит от успехов рашистов на фронтах. Если рашисты и дальше будут получать ******** то Бульбофюрер усрется но не пойдет в наступление. Потому что он понимает что если его лукашистов разобьют то его уже никто не защитит.
показати весь коментар
09.09.2022 13:50
+6
Британці не попеклись, все було як вони прогнозували.
показати весь коментар
09.09.2022 14:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
картопель-бульбо-пюрер ***** не помошник=)
показати весь коментар
09.09.2022 13:27 Відповісти
Мы уже обожглись в феврале на различных прогнозах и своих мутках-шмутках с картофельным фюрером. Поэтому Киев, Житомирская, Ровенская области и Волынь должны быть готовы к повторному масштабному вторжению, а также действиям ССО противника
показати весь коментар
09.09.2022 13:31 Відповісти
Готовыми нужно быть всегда, но сейчас, наблюдая из под стола как "вторая армия мира" получает фигурных люлей на нескольких направлениях, картофельный фюрер, вытряхивая фекалии из портков, проявит чудеса изворотливости и не отправит своих на прожарку.
показати весь коментар
09.09.2022 13:41 Відповісти
Британці не попеклись, все було як вони прогнозували.
показати весь коментар
09.09.2022 14:06 Відповісти
Ми обпеклися??? Чи може корумпована тупа зажрана київська зелена влада?????
показати весь коментар
09.09.2022 19:14 Відповісти
будеть жратейное блюдо из бледномолевого окурка вованчика с бульбовым пюре . украинцы- суровые славяне.
показати весь коментар
09.09.2022 13:37 Відповісти
Холуи кацапов ********** и так прокляты, им этого мало?
показати весь коментар
09.09.2022 13:43 Відповісти
Уже постят фото с нашими воинами с флагом около вывески Купянск. Это на Херсонском направлении 20 тысяч орков зависло и на Изюмском 10 тысяч. Вся белорусская армия с секретаршами генералов и тыловым обеспечением 45 тысяч. Куда?
показати весь коментар
09.09.2022 13:47 Відповісти
Вся стратегия Бульбофюрера зависит от успехов рашистов на фронтах. Если рашисты и дальше будут получать ******** то Бульбофюрер усрется но не пойдет в наступление. Потому что он понимает что если его лукашистов разобьют то его уже никто не защитит.
показати весь коментар
09.09.2022 13:50 Відповісти
Когда бульбоскую армию ВСУ разобьют то Бацька лишится последнего козыря перед Окурком о значимости себя и всей Бульбосии. Поэтому он дальше будет просто угрожать Украине и клясться в верности Кацапстану
показати весь коментар
09.09.2022 14:10 Відповісти
Та не буде старий драник нападати,він петляє як може,бо йому гаплик без силовиків...
показати весь коментар
09.09.2022 14:16 Відповісти
ну если Лукашенко не решился в марте, когда рашисты стояли под Киевом, не решился в июне когда наши отошли из под Лисичанска-Северодонецка, то надо быть полным идиотом чтобы решится в сентябре-октябре, когда наши наступают на двух направлениях, а рашисты с трудом держатся и ищут резервы.
показати весь коментар
09.09.2022 14:26 Відповісти
Бульбофюрер звичайно придурок, але не повний дебіл.
Після тих втрат, яких зазнали кацапи, він своїх орків в Україну не відправить.
показати весь коментар
09.09.2022 14:29 Відповісти
Саме так, саме так! А це значить що можна і треба перекинути війська з не важливої півночі(київської області), і направити на Південь, щоб нарешті хоч щось звільнити, хоч правобережжя!!!!!!!
показати весь коментар
09.09.2022 19:18 Відповісти
 
 