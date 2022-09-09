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Морські піхотинці минулої доби знищили гаубицю "Мста-С", дві гармати "Піон" та живу силу ворога

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вмс

8 вересня військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжували давати гідну відсіч агресору на різних напрямках оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування ВМС ЗСУ.

Як зазначається, протягом минулої доби, морські піхотинці знищили 10 російських окупантів.

"Також артилерійські військові частини Командування морської піхоти завдавали удари по скупченню живої сили та техніки окупантів. Наразі відомо про знищення 6 російських фашистів, 1 самохідної гаубиці "Мста-С" та 2 самохідних гармат "Піон". Остаточні втрати ворога уточнюються. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці минулої доби знищили 2 танки, 1 РСЗВ, 5 гаубиць "Мста-С" та радіолокаційну станцію ЗРК С-400

Автор: Ірина Дашківська
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09.09.2022 13:55 Відповісти
Всі вже, мабуть, знають про наступальну Балаклійсько-Куп*янську операцію.

Я радий, як і всі нормальні українці.

Але тут є цікавий момент, як же вдалось планувати операцію в такому секреті так, щоб ніякий д*Єрмак та його оточення не взнало. Генштаб, персонально Залужний робили вигляд і навіть деякі дії, щоб орда московітських кочівників та її агенти повірили, що генеральний осінній наступ буде на Півдні. Під цю тему ханське військо стало зосереджуватись на Південному фронті, перекидаючи в Херсонську та Запорізьку окуповані зони не тільки "свіжі" частини, а і знімати війська, задіяні на Дамбасі.

А тепер бачимо, що насправді було метою плану!

Можу тільки уявити собі, як в своєму лігві біснується вражина д*Єрмак. Ну і його приручений скунсик Боневтік.
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09.09.2022 14:30 Відповісти
Дійсно, зешобла не була ознайомлена з планами Генштабу і слава Богу !!
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09.09.2022 15:22 Відповісти
Пишаємось ЗСУ!!! Бережи вас Бог!
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09.09.2022 13:55 Відповісти
Про ситуацію з Куп'янськом у двох картинках

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09.09.2022 14:13 Відповісти
РИА новости , на...й😡
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09.09.2022 15:20 Відповісти
Героям Слава!!!
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09.09.2022 20:42 Відповісти
Доброго ранку!!! Ми з України!!!
- В Україні підтримка Залужного 102% !!!!
- Звідки взялися 2% ?
- Полонені !
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09.09.2022 14:17 Відповісти
 
 