Морські піхотинці минулої доби знищили гаубицю "Мста-С", дві гармати "Піон" та живу силу ворога

8 вересня військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжували давати гідну відсіч агресору на різних напрямках оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування ВМС ЗСУ.

Як зазначається, протягом минулої доби, морські піхотинці знищили 10 російських окупантів.

"Також артилерійські військові частини Командування морської піхоти завдавали удари по скупченню живої сили та техніки окупантів. Наразі відомо про знищення 6 російських фашистів, 1 самохідної гаубиці "Мста-С" та 2 самохідних гармат "Піон". Остаточні втрати ворога уточнюються. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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