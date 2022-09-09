2 180 9
Минулої доби Повітряні сили знищили 6 ворожих безпілотників та вертоліт Ка-52 "Алігатор"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За добу 8 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил збито шість ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.
Крім того, близько 13.30, на Донеччині, підрозділом зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил знищено російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".
"Винищувальна, штурмова та бомбардувальна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по ворожих позиціях, техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння, зокрема протираділокаційними ракетами AGM-88 HARM", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
piligrim
показати весь коментар09.09.2022 14:05 Відповісти Мені подобається 6
pc igrock d59d7606
показати весь коментар09.09.2022 15:59 Відповісти Мені подобається 0
Olafs Vronskis
показати весь коментар09.09.2022 16:37 Відповісти Мені подобається 0
Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар09.09.2022 16:48 Відповісти Мені подобається 0
✘
Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар09.09.2022 14:16 Відповісти Мені подобається 6
Olafs Vronskis
показати весь коментар09.09.2022 16:39 Відповісти Мені подобається 0
Борис Дородный 8ff8e1d0
показати весь коментар09.09.2022 14:21 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар09.09.2022 14:42 Відповісти Мені подобається 4
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...