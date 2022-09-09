Минулої доби Повітряні сили знищили 6 ворожих безпілотників та вертоліт Ка-52 "Алігатор"

За добу 8 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил збито шість ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, близько 13.30, на Донеччині, підрозділом зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил знищено російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

"Винищувальна, штурмова та бомбардувальна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по ворожих позиціях, техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння, зокрема протираділокаційними ракетами AGM-88 HARM", - йдеться у повідомленні.

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