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Минулої доби Повітряні сили знищили 6 ворожих безпілотників та вертоліт Ка-52 "Алігатор"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,алігатор

За добу 8 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил збито шість ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, близько 13.30, на Донеччині, підрозділом зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил знищено російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

"Винищувальна, штурмова та бомбардувальна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по ворожих позиціях, техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння, зокрема протираділокаційними ракетами AGM-88 HARM", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Майже 4 місяці авіація ворога не залітає в наш повітряний простір, - речник Повітряних сил Ігнат

Автор: Ірина Дашківська
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лише завтяті двієчники могли назвати летючу машину ім'ям повзаючиї тварини... ВСУ приводить все до ладу...
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09.09.2022 14:05 Відповісти
внешним видом, за который A-10 получил прозвище «Уортхог» (Warthog) - бородавочник
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09.09.2022 15:59 Відповісти
Хоть кто-то это знает, а то все эксперти только плечами разводят.
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09.09.2022 16:37 Відповісти
не внешним видом, а звуком пушки.....
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09.09.2022 16:48 Відповісти
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09.09.2022 14:16 Відповісти
фывапрол
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09.09.2022 16:39 Відповісти
Что то у этих крокодилов дырка где то в корпусе оказалась. Незаметная для изготовителей. Ото из неё и выпадают нужные шестерёнки или болты калёные. Такого сбить не сложно. Рукой махнул летчику. бутылку самогона показал---оно тупое не на ту педаль нажало кацапедло до браги привыкшее---дальше по схеме. Долго над полем ботинок летал!
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09.09.2022 14:21 Відповісти
Красунчики. Героям слава !!!
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09.09.2022 14:42 Відповісти
 
 