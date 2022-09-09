УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15214 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
751 7
Росія (47229) арешт майна (226) АРМА (135) актив (118)

Активи підприємства вартістю 3,6 млн грн, кінцевим бенефіціаром якого є громадянин РФ, передано до АРМА

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

арма

За клопотаннями прокурорів Донецької обласної прокуратури заарештовано і передано до АРМА корпоративні права і майно суб’єкта господарювання, кінцевим бенефіціаром якого є громадянин РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу генерального прокурора України.

Як зазначається, загальна вартість переданих активів становить понад 3,6 млн грн.

За даними слідства, службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, що займається виробництвом керамічної продукції у м. Слов’янську, викрито у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань НП України в Донецькій області.

Також читайте: Майже 24 млн грн арештованих коштів підприємства зі структури "Роснефть" передали АРМА, - Офіс Генпрокурора

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А альфа банк?Єрмак не дозволяє?Чи арахамія?
показати весь коментар
09.09.2022 14:17 Відповісти
Альфа банк, Лукойл ( аміс) київстар .... і т.д. ?????????????? чи тільки мікропідприємсва ???
показати весь коментар
09.09.2022 14:22 Відповісти
шось багато передають, а далі з тим щось роблять чи ні,
при падінні економіки все має працювати в силу своїх можливостей,
а не дарма простоювати
показати весь коментар
09.09.2022 14:36 Відповісти
Мураєв?
показати весь коментар
09.09.2022 14:44 Відповісти
И шо ?
В первый раз что ли....
Как передали так и вернут....
показати весь коментар
09.09.2022 15:30 Відповісти
Нема чим хвалитися. Це дріб'язок. Краще б не позорились
показати весь коментар
09.09.2022 22:07 Відповісти
Ларьок біля вокзалу передали в Арму?

Цуко, тут мільярді доларів активи кацапських олігархіа ЗЕлені бережуть, як своє. А нам про якусь лавку доповідають.
показати весь коментар
09.09.2022 22:48 Відповісти
 
 