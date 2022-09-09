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війна (56511) обстріл (21114) Харків (3887) Терехов (244)

Окупанти обстрілюють центр Харкова із РСЗВ. Є влучання у житлові будинки. Щонайменше 10 поранених, троє із них - діти (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Окупанти обстрілюють Харків із РСЗВ.

Про це пише у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Потужний обстріл Харкова із РСЗВ. Поки що точно відомо про прильоти у Шевченківському районі. Попередньо постраждав дитсадок та пожежа на одній автозаправці", - інформує він.

За словами Терехова, про постраждалих інформація уточнюється.

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Пізніше Терехов зазначив, що є влучання у приватні будинки, у деяких із них пожежі.

"Також прильоти у дитячий будинок творчості та школу, в об'єкт спортивної інфраструктури. Горить дитячий садок у центральній частині міста", - зазначає він.

За словами очільника міста, наразі відомо про 10 поранених, троє з яких - діти.

"Ворог обстрілює центр Харкова із РСЗВ. Є влучання в житлові будинки та інші споруди. Станом на зараз відомо про 10 поранених, щонайменше 3 з них діти. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють медики та інші екстрені служби. Максимально залишайтеся в укриттях", - зазначив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Автор: Ірина Дашківська
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на Харківщині схоже буде заваруха,кацапи кидають останнє шо в них є боєздатне ,їде велика колона на Ізюм схоже що Чеченці..молимось за наших хлопців 🙏 Слава ЗСУ!!!!!
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09.09.2022 14:29 Відповісти
чеченці - це просто легка пехота, м'ясо для арти
рукопашної з ними не буде
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09.09.2022 15:24 Відповісти
Ось з ким ця рашиська паскуда воює це з мирними жителями ,дітьми і несуть смерть ,сльози і розруху.
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09.09.2022 15:39 Відповісти
То де помста за Харків по бєдгороду? А ЗеЛох??
Харків'яни, бережіть себе, обстріли то звісно страшно, але окупація- це справжнє пекло. А ви вільні люди, нащастя!
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09.09.2022 18:59 Відповісти
Кацапи , це все на що ви , тварюки , здатні - воювати з мирним населенням і двтьми , та перетворювати наші міста і села в руіни !

Горітиме в пеклі вся росія 😡
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09.09.2022 22:49 Відповісти
 
 