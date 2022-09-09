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Українських полонених катують у Росії та на окупованих нею територіях, - ООН
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія не дає доступу до українських військовополонених, які перебувають на її території або на окупованих нею українських територіях.
Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер на пресконференції у Женеві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У зв'язку з цим "ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань", що воюють на боці Росії, сказала Богнер.
Топ коментарі
+18 Amber
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peace-да
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то не народ і не нація то мерзенне біологічне сміття
Зрозуміло що якби вони знали чим усе закінчиться, то пробивалися б до своїх з боєм.
У Маріуполі було близько 1500 воїнів - багатьом це вдалося б
Уявіть 1500 досвідчених і мотивованих бійців хоч і сильно стомлених.
Ось чому то думаю якби у них були командири такі як Хотаб, Удугов чи Басаєв, то вони змогли б вийти і не пішли б у полон
Ви зобов'язані повернути їх додому.
Міняйте генерала армії РФ на всіх вцілілих .
Чи у Єрмака або Татарова інші плани ??😠
Ми всі повинні благати Бога про допомогу наших полонених. І Бог спасе їх.
Не надійтеся на владу. Там повний нуль.