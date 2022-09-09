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Українських полонених катують у Росії та на окупованих нею територіях, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені,тюрма,катування,тортури

Росія не дає доступу до українських військовополонених, які перебувають на її території або на окупованих нею українських територіях.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда ​​Богнер на пресконференції у Женеві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У зв'язку з цим "ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань", що воюють на боці Росії, сказала Богнер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З російського полону вдалося повернути майже 600 людей, - керівник Національного інформбюро Смирнов

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+18
Президент Зеленський, ви наказали захистникам Маріуполя здатись. Вони виконали наказ.

Ви зобов'язані повернути їх додому.

Міняйте генерала армії РФ на всіх вцілілих .

Чи у Єрмака або Татарова інші плани ??😠
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09.09.2022 15:07
+16
Боневтик, герои Азовстали выполнили твой прямой приказ и сдались в плен. Ты обещал, ты давал гарантии их возвращения. У тебя сейчас есть генерал орков, у тебя есть шанс сдержать слово, вспомнить наконец о героях и вернуть их.
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09.09.2022 14:59
+16
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09.09.2022 15:01
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09.09.2022 14:57 Відповісти
ну і? будете дальше терпіти рашку в ООН? чи може час дати кацапам *****?
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09.09.2022 14:58 Відповісти
США начали продвигать тему реформы ООН, что если кто-то накладывает вето, то созывается Генассамблея и могут его отменить.
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09.09.2022 15:17 Відповісти
Г+Г



"Порятунок бійців з "Азовсталі" - це заслуга особисто президента" - Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба в ефірі ТСН розповів, хто приймав участь у переговорному процесі щодо "Азовсталі" та наголосив на тому, що це безпосередньо заслуга Володимира Зеленського.
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09.09.2022 14:58 Відповісти
,,,,Здивували,, можна подумати , що по іншому нквд уміє чи про це ніхто не знає і друге хто віддав наказ про здачу азову, нехай сам себе і поміняє на них,падло.
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09.09.2022 15:32 Відповісти
От за що ,,народ" його любе і готовий обрати на слідуючий раз.
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09.09.2022 19:24 Відповісти
Боневтик, герои Азовстали выполнили твой прямой приказ и сдались в плен. Ты обещал, ты давал гарантии их возвращения. У тебя сейчас есть генерал орков, у тебя есть шанс сдержать слово, вспомнить наконец о героях и вернуть их.
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09.09.2022 14:59 Відповісти
Так боневтік Азовців боїться більше аніж *уйла!
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09.09.2022 15:04 Відповісти
Та да. Командир Прокопенко - это тот, кто отказался его приветствовать на награждение. Мелкое и мстительное чмо это запомнило.

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09.09.2022 15:28 Відповісти
Боневтік президент телевізора,він певно нічим не керує,він грає нову роль.
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09.09.2022 15:54 Відповісти
брудні бридкі кацапи то виродки вбивці та мародери
то не народ і не нація то мерзенне біологічне сміття
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09.09.2022 15:00 Відповісти
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09.09.2022 15:01 Відповісти
взагалі то здалися під гарантії Зелі.

Зрозуміло що якби вони знали чим усе закінчиться, то пробивалися б до своїх з боєм.

У Маріуполі було близько 1500 воїнів - багатьом це вдалося б
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09.09.2022 15:06 Відповісти
Им обещали "эвакуацию" типа через третьи страны. И было больше. В плен тогда попало около 2400-2500 человек.
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09.09.2022 15:31 Відповісти
можливо, але я читав що 1500.

Уявіть 1500 досвідчених і мотивованих бійців хоч і сильно стомлених.

Ось чому то думаю якби у них були командири такі як Хотаб, Удугов чи Басаєв, то вони змогли б вийти і не пішли б у полон
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09.09.2022 15:37 Відповісти
я згоден, це заслуга особисто володимира зеленського!
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09.09.2022 15:02 Відповісти
А де "гамнестіінтернейшл"? Язик в дупі *уйла тримає!
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09.09.2022 15:06 Відповісти
Президент Зеленський, ви наказали захистникам Маріуполя здатись. Вони виконали наказ.

Ви зобов'язані повернути їх додому.

Міняйте генерала армії РФ на всіх вцілілих .

Чи у Єрмака або Татарова інші плани ??😠
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09.09.2022 15:07 Відповісти
У Єрмака плани-красти гроші,зараз на озброєнні крадуть,змінюючи ціни на **********,мільйони собі в кармани кладуть.Потрібно було думати перед виборами,а не привести цю всю погань до влади.Закони якісь непотрібні приймають,щоб у них все було в руках,країни сімки в шоці з їх законів.Гроші США будуть красти-попадуть десь у Гуантанамо до смерті.
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09.09.2022 15:48 Відповісти
Если я не ошибаюсь, то ООН впервые официально заявила об этом. Возможно таки и будут какие-то последствия для кацапских ублюдков по линии этой организации. Жаль, что это никак не поможет нашим воинам..
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09.09.2022 15:11 Відповісти
Молімося. Віримо. І Анголи іх виведуть, з в'язниці. Коли люди і сам Павел молився, прикутий до сторожі оковами, прийшов Анголи Божий і вивів його.
Ми всі повинні благати Бога про допомогу наших полонених. І Бог спасе їх.
Не надійтеся на владу. Там повний нуль.
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09.09.2022 15:16 Відповісти
Кацапи це класичні жидобільшовики - жорстокі покручі-садисти яких завжди обєднують маніакальні ідеї імперії, влади та комуни. Насправді проблема в тому що це виродки, тобто алкодегенерати. Метою людства повинно стати позбавлення цих приматів ЯО і розвал федерації.
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09.09.2022 15:16 Відповісти
гандоны штопаные.. им место в аду и на скамье подсудимых. суд можно провести в Мариуполе, твари.
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09.09.2022 15:19 Відповісти
и эта говносрана до сих по в собезе оон
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09.09.2022 15:54 Відповісти
ООН коли признає росію державою терористом
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09.09.2022 16:23 Відповісти
ООН, ваші дії?
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09.09.2022 19:27 Відповісти
 
 