Українських полонених катують у Росії та на окупованих нею територіях, - ООН

Росія не дає доступу до українських військовополонених, які перебувають на її території або на окупованих нею українських територіях.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда ​​Богнер на пресконференції у Женеві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У зв'язку з цим "ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань", що воюють на боці Росії, сказала Богнер.

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