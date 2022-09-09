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Байден та Ердоган домовляються про зустріч цього місяця у Вашингтоні. Війна в Україні - серед тем для обговорення, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Туреччина та США обговорюють можливу зустріч президентів Джо Байдена і Реджепа Таїпа Ердогана, яка має відбутися цього місяця. Серед тем для перемовин - вторгнення РФ до України, відносини турецької та російської сторін та конфлікт у Сирії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як пише видання з посиланням на високопоставленого турецького чиновника, Ердоган може відвідати Вашингтон цього місяця.

Не виключено і обговорення між лідерами ситуації стосовно Сирії, адже дві країни мають відмінні інтереси щодо підтримки Вашингтоном сирійських курдів - союзника США в боротьбі проти "Ісламської держави" на північному сході Сирії, якого Анкара вважає терористичним угрупованням.

За словами турецького чиновника, не виключено те, що предметом обговорення будуть і відносини між Туреччиною та Грецією, які призвели до хронічно напружених відносин у східному Середземномор’ї.

Зазначено, що Байден і Ердоган востаннє зустрічалися наприкінці червня в кулуарах саміту НАТО в Мадриді, де Туреччина скасувала вето на приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу, попри запеклу опозицію їхнього членства з боку Росії.

Так, наприкінці цього саміту Байден сказав, що Сполучені Штати підтримують продаж винищувачів F-16 Туреччини і він впевнений, що схвалення Конгресу, необхідне для продажу, може бути отримане.

"Після останньої зустрічі з Байденом адміністрація США зробила кроки, як ми і вимагали з деяких важливих питань, таких як F-16. Я думаю, що будуть подібні речі", - сказав високопоставлений турецький чиновник виданню.

При цьому, видання зазначає, що настрої щодо Туреччини в США зіпсувалися за останні кілька років після того, як Анкара придбала оборонні ракетні комплекси російського виробництва, що викликало санкції з боку Вашингтона, а також виключення Туреччини із програми винищувачів F-35.

Автор: Ірина Дашківська
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09.09.2022 15:54 Відповісти
У Ердогана шило в попе . Дайте спокойно разгромить рашку - досить рятувати морду хутіна ‼️
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09.09.2022 15:55 Відповісти
Свіжатінка,у кацапів залишився тільки один міст..
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09.09.2022 15:56 Відповісти
А чи не можна там Кардігана якось так "...тайно бросіть в бездну вод"?
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09.09.2022 16:00 Відповісти
єрдогана час поставити на місце або НАТО, або дружба з ******, нехай вібірає.
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09.09.2022 16:06 Відповісти
Байден викликає турка на килим. Зараз отримає "пістона" і ми побачимо, як різко зміниться риторика турецького диктатора !
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09.09.2022 16:50 Відповісти
У Ердогана на носі вибори. Країна з дикою інфляцією, більш ніж у воюючій Україні! Ціни на паливо вищі ніж у нас ... Назріває реальний бунт у Туреччині. За Ердогана тільки пристарілі та пришелепкуваті. Стримати інфляцію, владнати економічну і політичну ситуацію можуть тільки штати. Тому дійсно... риторика Ердогана зміниться на корню.
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09.09.2022 17:48 Відповісти
 
 