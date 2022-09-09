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ОК "Південь" про ситуацію на Півдні: Окупанти пишуть рапорти про відмову від участі у війні. Триває поповнення обмінного фонду

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Поповнення обмінного фонду на Півдні триває інтенсивно у порівнянні з попередніми днями. Однак головним настроєм у окупантів є бунт.

Про це в ефірі телемарафону заявила голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, російські військові пишуть рапорти, щоб відмовитися від участі у війні проти України.

"Бунтівні настрої в їх підрозділах, де вони піднімаються проти командування, пишуть рапорти про відмову брати участь в "спецоперації"... Ну і у них завжди є вихід простий, про який ми говоримо і доносимо їм - скласти зброю, дочекатися ЗСУ, і обмінний фонд", - заявила вона.

Також читайте: Успіхи ЗСУ біля Харкова і Херсона надихають, - Остін

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15

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09.09.2022 16:50
+3
Разминирование. Сами загадили землю, пусть сами и убирают. А всякие Амнести - могут им в этом помочь.
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09.09.2022 17:50
+2
Роман Цимбалюк - Для нас настали трудные времена: ПОЧЕМУ молчит КРЕМЛЬ? Где Путин???
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09.09.2022 16:35
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09.09.2022 17:59 Відповісти
ні шагу назад тільки в кацапский рай .
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09.09.2022 16:35 Відповісти
давайте уже расейский бунт! бессмисленний и беспощадний
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09.09.2022 16:43 Відповісти
а лада каліна,,радітєлям..
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09.09.2022 16:46 Відповісти

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09.09.2022 16:50 Відповісти
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09.09.2022 18:52 Відповісти
Скоро кацапам на расеюшку автостопом добираться придется, но надежнее будет собственным пешком и без оружия, сразу в плен.
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09.09.2022 16:57 Відповісти
нахріна??? утримувати наволоч??? на раїсі не хочуть обмінів..
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09.09.2022 17:07 Відповісти
Мариночка, для грязных и тяжелых работ эти нелюди подойдут, пару-тройку лет поработают на восстановлении страны, а там посмотрим. Да и бунт кацапских мамок и папок при непременно таки будет, что нас не может не радовать.
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09.09.2022 17:27 Відповісти
тоді таки на уранові копальні..
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09.09.2022 17:43 Відповісти
Разминирование. Сами загадили землю, пусть сами и убирают. А всякие Амнести - могут им в этом помочь.
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09.09.2022 17:50 Відповісти
теж варіант..корочше - роботи непочатий край для них..пригнічує те, що наших не виміняти..
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09.09.2022 17:57 Відповісти
Если их самки увидят процесс, есть шанс шо и на обмен пойдут.
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09.09.2022 17:59 Відповісти
ну если будут бунты устраивать на раисе - может и пойдут..хотя, там китайцев завезли по некоторым регионам - где то передачу видела, так бабье местное хвалится какие они работящие и непьющие)) уже и желтеньких нарожать успели
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09.09.2022 18:14 Відповісти
Помню. Короче сбывается предсказание - на Китайско/Украинской границе все спокойно
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09.09.2022 20:26 Відповісти
Хай родичі викупляють.
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09.09.2022 17:47 Відповісти
Брехуха!!! Як там справи зі звільненням хоча б правобережжя ?? Про Балаклію ж немає військової таємниці,правда ж. А про Херсонщину ну прям супер сверх секретно!
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09.09.2022 17:53 Відповісти
 
 