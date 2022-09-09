ОК "Південь" про ситуацію на Півдні: Окупанти пишуть рапорти про відмову від участі у війні. Триває поповнення обмінного фонду

Поповнення обмінного фонду на Півдні триває інтенсивно у порівнянні з попередніми днями. Однак головним настроєм у окупантів є бунт.

Про це в ефірі телемарафону заявила голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, російські військові пишуть рапорти, щоб відмовитися від участі у війні проти України.

"Бунтівні настрої в їх підрозділах, де вони піднімаються проти командування, пишуть рапорти про відмову брати участь в "спецоперації"... Ну і у них завжди є вихід простий, про який ми говоримо і доносимо їм - скласти зброю, дочекатися ЗСУ, і обмінний фонд", - заявила вона.

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