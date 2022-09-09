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Міноборони РФ у щоденному зведенні не згадало втрату Балаклії на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

балаклія

Офіційний представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу 9 вересня, звітуючи про війну в Україні, не згадав місто Балаклія Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "РИА Новости".

Водночас Конашенков розповів про "успіхи" армії РФ, зокрема "сотні вбитих українців", "тонни розбитої техніки", "ліквідовані склади з боєприпасами", "знищений HIMARS".

Нагадаємо, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Окупанти твердять, що місто перебуває під контролем армії РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії. ФОТО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+7
Да не бьіло у нас никакой Балаклеи!
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09.09.2022 16:52
+7
Картинку увидел - не смог удержаться
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09.09.2022 17:10
+6
Генерал КАЛОШЕНКОВ: Да, Балаклею мы просрали. Но Таганрог ещё ведь наш!
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09.09.2022 16:57
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Да не бьіло у нас никакой Балаклеи!
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09.09.2022 16:52 Відповісти
...далі - да і нє била у нас нікакой спєцапєрациі!
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09.09.2022 17:27 Відповісти
вони 1 втрату бамбасу не сгадають....
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09.09.2022 16:53 Відповісти
Ну ,наверно,упомянули про 1000 уничтоженных Хаймарсов и 10000000000000 националистов и 5050505055 иностранных наемников
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09.09.2022 16:56 Відповісти
Амнезія -- тут помню тут не помню.
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09.09.2022 16:56 Відповісти
Генерал КАЛОШЕНКОВ: Да, Балаклею мы просрали. Но Таганрог ещё ведь наш!
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09.09.2022 16:57 Відповісти
Таганрог це Україна, але вони про це ще не знають)
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09.09.2022 17:35 Відповісти
Nekrasivo familiju putatj. Pravilno - kakasenkov.
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09.09.2022 21:45 Відповісти
На арене цирка-Игорёк Клоунашенков со своими "потерьнетами"!
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09.09.2022 16:57 Відповісти
Страна не пуганых идиотов.
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09.09.2022 16:59 Відповісти
Срана ******** под названием держи вора.
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09.09.2022 17:00 Відповісти
То давня традиція. Не здивуюсь, що крейсера Москва і не існувало ніколи. Так і Балаклея пропала з виду, а за нею пропаде Купʼянськ, потім Ізюм, потім...
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09.09.2022 17:00 Відповісти
Да, это "СКРЕПА" брехать о "победах" и замалчивать отступление, это началось не скрейсера "Москва", а когда летом 1941-го драпали до аж самой Москвы, бросая оружие, матчасть и вверенных командирам солдат (немцы догнать никак не успевали). Только в июле 1941-го когда начались массированые бобмбадировки метрополии скрывать поражение стало бессмыслено (все и так уже знали)!!!
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09.09.2022 17:40 Відповісти
а в середине октября Сралин тайно сбежал (на поезде) из Москвы (на пару лет) в Самарский бункер и появлялся лишь "наездами" (чтоб РАБЫ не знали, что он трус)!
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09.09.2022 17:43 Відповісти
в общем, неподтвержденные репарации нужно считать по сводкам кацапских пропагандонов.
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09.09.2022 17:06 Відповісти
А що їм казати: "У меня все ходы записаны! Тут стояла моя пешка!"
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09.09.2022 17:07 Відповісти
Патаму шо все іде по плану. Патаму і не згадують.
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09.09.2022 17:08 Відповісти
За город еще идут бои. А работа тыловых крыс с обеих сторон орать про победы. Это нормально.
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09.09.2022 17:08 Відповісти
Картинку увидел - не смог удержаться
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09.09.2022 17:10 Відповісти
Не розумиію, до чого там чотирикратний дезертир?
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09.09.2022 21:57 Відповісти
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09.09.2022 17:49 Відповісти
Так іх же там нєт
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09.09.2022 18:00 Відповісти
чим більше бреше калошенков, тим сильніше буде вибух, коли правда все ж випливе.
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09.09.2022 19:06 Відповісти
Колись навіть були виставки-"Творчість паціентів психоневрологічних лікарень", викликали певний інтерес, конашенко напевно один з авторів таких вистав, ну дуже подібне.
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09.09.2022 21:56 Відповісти
 
 