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Міноборони РФ у щоденному зведенні не згадало втрату Балаклії на Харківщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Офіційний представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу 9 вересня, звітуючи про війну в Україні, не згадав місто Балаклія Харківської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "РИА Новости".
Водночас Конашенков розповів про "успіхи" армії РФ, зокрема "сотні вбитих українців", "тонни розбитої техніки", "ліквідовані склади з боєприпасами", "знищений HIMARS".
Нагадаємо, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Окупанти твердять, що місто перебуває під контролем армії РФ.
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