Міноборони РФ у щоденному зведенні не згадало втрату Балаклії на Харківщині

Офіційний представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу 9 вересня, звітуючи про війну в Україні, не згадав місто Балаклія Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "РИА Новости".

Водночас Конашенков розповів про "успіхи" армії РФ, зокрема "сотні вбитих українців", "тонни розбитої техніки", "ліквідовані склади з боєприпасами", "знищений HIMARS".

Нагадаємо, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Окупанти твердять, що місто перебуває під контролем армії РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії. ФОТО