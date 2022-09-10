В Україні є активи путінських олігархів на мільярди доларів, але за 7 місяців війни РНБО не спромоглася включити їх до санкційного списку, - Шабунін

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін вважає, що Офіс Президента вводить в оману українське суспільство в питання конфіскації майна громадян РФ.

Свою позицію Шабунін висловив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На пальцях роз’яснюю, як Банкова розводить нас щодо конфіскації майна рускіх.

В Україні є активи путінських олігархів на МІЛЬЯРДИ доларів. Щоб їх забрати, потрібно зробити два прості кроки:

1) РНБО вносить цих олігархів до санкційного списку (2-10 днів).

2) Мін’юст йде з позовом в антикорсуд, який конфісковує їх майно (20-30 днів).

Усе — профіт, майно цих уродів працює на армію.

Тепер дивіться. Вчора Зеленський заявив, що РНБО наклало санкції на 606 рускіх.

Так от серед них - ЖОДНОГО путінського олігарха з активами в Україні. ЖОДНОГО!

Якби там був Дерипаска, ми могли би конфіскувати в нього найбільший в Європі завод кольорової металургії — Миколаївський глиноземний.

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Якби там був Фрідман, ми могли би конфіскувати в нього "Альфа-банк".

Якби там був Ротенберг, ми могли би конфіскувати в нього один із найбільших ТРЦ України - "Ocean Plaza".

Але в рішені РНБО чомусь НЕМАЄ ані Дерипаски, ані Фрідмана, ані Ротенберга. А це значить, що їх активам нічого не загрожує.

За 7 МІСЯЦІВ війни РНБО не спромоглося включити цих (та купу інших) путінських олігархів до санкційного списку.

Олексій Данілов, поясніть, будь ласка, як так вийшло? Сподіваюся, ви розумієте, що ані ми, ані медіа НЕ залишимо цю тему.

Принагідно нагадаю, що головою РНБО є Володимир Зеленський, а Офіс президента погоджує проекти рішення Радбезу.

Загалом на цьому прикладі добре видно різницю між ЗСУ і цивільною владою: перші роблять неможливе, другі — НЕ роблять елементарне.

У наступцній серії цього трешу опишу, чому не треба радіти новинам про арешт майна рускіх, бо це — розвод", - заявив Шабунін.