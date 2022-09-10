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Новини Війна в Україні Санкції проти Росії Війна
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війна (56511) Данілов (1191) Дерипаска (75) Зеленський (17456) конфіскація (461) РНБО (1718) Шабунін (459) Ротенберг (28) Михайло Фрідман (38) Офіс Президента (1751)

В Україні є активи путінських олігархів на мільярди доларів, але за 7 місяців війни РНБО не спромоглася включити їх до санкційного списку, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

віталій,шабунін

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін вважає, що Офіс Президента вводить в оману українське суспільство в питання конфіскації майна громадян РФ.

Свою позицію Шабунін висловив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На пальцях роз’яснюю, як Банкова розводить нас щодо конфіскації майна рускіх.

В Україні є активи путінських олігархів на МІЛЬЯРДИ доларів. Щоб їх забрати, потрібно зробити два прості кроки:

1) РНБО вносить цих олігархів до санкційного списку (2-10 днів).

2) Мін’юст йде з позовом в антикорсуд, який конфісковує їх майно (20-30 днів).

Усе — профіт, майно цих уродів працює на армію.

Тепер дивіться. Вчора Зеленський заявив, що РНБО наклало санкції на 606 рускіх.

Так от серед них - ЖОДНОГО путінського олігарха з активами в Україні. ЖОДНОГО!

Якби там був Дерипаска, ми могли би конфіскувати в нього найбільший в Європі завод кольорової металургії — Миколаївський глиноземний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через зволікання Україна вже практично втратила два "смачні активи" Мураєва, - Шабунін

Якби там був Фрідман, ми могли би конфіскувати в нього "Альфа-банк".

Якби там був Ротенберг, ми могли би конфіскувати в нього один із найбільших ТРЦ України - "Ocean Plaza".

Але в рішені РНБО чомусь НЕМАЄ ані Дерипаски, ані Фрідмана, ані Ротенберга. А це значить, що їх активам нічого не загрожує.

За 7 МІСЯЦІВ війни РНБО не спромоглося включити цих (та купу інших) путінських олігархів до санкційного списку.

Олексій Данілов, поясніть, будь ласка, як так вийшло? Сподіваюся, ви розумієте, що ані ми, ані медіа НЕ залишимо цю тему.

Принагідно нагадаю, що головою РНБО є Володимир Зеленський, а Офіс президента погоджує проекти рішення Радбезу.

Загалом на цьому прикладі добре видно різницю між ЗСУ і цивільною владою: перші роблять неможливе, другі — НЕ роблять елементарне.

У наступцній серії цього трешу опишу, чому не треба радіти новинам про арешт майна рускіх, бо це — розвод", - заявив Шабунін.
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Топ коментарі
+43
Ви вірите, що антимайданівці, які тягнули Україну до росії єлдак, татаров,демченко, смірнов, подоляк і подібні будуть щось робити проти свого братана? Звичайно ні, вони будуть кричати патріотичні речі, а робити навпаки, час показав.
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09.09.2022 16:56
+40
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09.09.2022 16:53
+20
Мій покійний кіт ловив на дачі, що була край поля та вранці приносив жінці під постелю виключно польових мишей. Хатніх, яких теж було повнісінько, він не чіпав - свої ж, майже члени сім'ї...
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09.09.2022 17:02
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09.09.2022 16:53 Відповісти
ОП гадючник ще той. Коли вже проти них Угорщина накладе санкції?
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09.09.2022 17:33 Відповісти
У данілова за спиною роками сидів кдбшник дємченко і нічого
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09.09.2022 17:38 Відповісти
Все правильно, -- ,,ніззя", свої ж дружбани.
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09.09.2022 19:17 Відповісти
Догадивались(((((
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09.09.2022 20:54 Відповісти
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09.09.2022 16:55 Відповісти
шкода що фейк
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09.09.2022 17:03 Відповісти
Не фейк- Павлiк якщо й букв секс- символом,то дуже в вузкому колi...
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09.09.2022 21:02 Відповісти
взагалі то я про гітару...
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09.09.2022 22:18 Відповісти
Взагалі то він працював за викликом для партії регіонів януковича, а чи був там секс - не знаю.
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10.09.2022 12:16 Відповісти
Ви вірите, що антимайданівці, які тягнули Україну до росії єлдак, татаров,демченко, смірнов, подоляк і подібні будуть щось робити проти свого братана? Звичайно ні, вони будуть кричати патріотичні речі, а робити навпаки, час показав.
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09.09.2022 16:56 Відповісти
А так же і той, хто їх всіх покриває.
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09.09.2022 19:19 Відповісти
зате вони реальних волонтерів пресують по повній
ОП це контора фсб
моня це знає але після оману він як глухонімий
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10.09.2022 09:48 Відповісти
Що таке РНБО???
Їх хтось вибирав??
перед ким вони тримають відновідь за свої дії???
Назначив Зе,по списку єрмака
тай крутять своє кіно.
тобто квартал 95
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09.09.2022 17:00 Відповісти
Зате очільник РНБО Данилов дуже пафосно надуває щоки і постійно видає в ефір супер патріотичне бла-бла-бла.
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09.09.2022 17:38 Відповісти
Язиком плескать, не ціпом махать.
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09.09.2022 19:20 Відповісти
А ще він давав знаки, одягнувся в чорне!!!
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09.09.2022 20:28 Відповісти
Мій покійний кіт ловив на дачі, що була край поля та вранці приносив жінці під постелю виключно польових мишей. Хатніх, яких теж було повнісінько, він не чіпав - свої ж, майже члени сім'ї...
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09.09.2022 17:02 Відповісти
ну какой же дурак, вот так возьмет, и отрежет себе руку???
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09.09.2022 17:07 Відповісти
100 балів ‼️‼️
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09.09.2022 17:13 Відповісти
Шабуня, перевір щоб Порох був обов'язково в тих списках.. Тебе ж всі 5 років його президенства плющило не по дєцкі від "мегакорупції". Щас вже все так як ти хотів, я надіюсь?
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09.09.2022 17:26 Відповісти
Ви мали на увазі, руку дающую, чи руку що тримає за бубенчики зелені?
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09.09.2022 17:27 Відповісти
Санкции против росийских олигархов в Украине?Собака не стане кусать руку кормящего хозяина! Это просто вы пан Шабунин замахнулись на "святое".
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09.09.2022 17:28 Відповісти
Зеломойский никогда не упустит возможности получить эти деньги,, другим путём,, и не в казну , а в карманы определенных лиц ( ну и себя любимого). Чего ему бояться ? Он Наполеон , полный диктатор. Будет ещё Украина харкать кровью от Зе банды, Лукашеску покажется ангелом.
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09.09.2022 17:31 Відповісти
ета другоє
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09.09.2022 17:32 Відповісти
А як швиденько Корана позбавили громадянства...Хто їм "соціально близький"?
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09.09.2022 17:34 Відповісти
Ви ще Бблiю сюди приплетiть...
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09.09.2022 21:05 Відповісти
Вийшла помилка КОРБАНА Геннадія сина Олега
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09.09.2022 21:13 Відповісти
Бо заносять "правильні активи" кому потрібно, і це дивним чином впливає на зникнення їхніх прізвищ з санкційних списків.
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09.09.2022 17:36 Відповісти
Санкции? Зеленский ? На людей с именами Фридман или Ротенберг? Нет не может
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09.09.2022 17:40 Відповісти
Ну так це ж антисемітизм.
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09.09.2022 20:29 Відповісти
Халокост прям..
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09.09.2022 21:06 Відповісти
Все що треба розуміти про клоаку Київ.
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09.09.2022 17:45 Відповісти
клоака ОП, а не місто Київ
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09.09.2022 17:53 Відповісти
А сама пані звідки? Просто щоб розуміти де не-клоака
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10.09.2022 12:36 Відповісти
Зебил рашисту друг, товарищ и деловой партнер. Какие конфискации? Я лично знаю с десяток особняков в Совиньоне принадлежащих рашистским оккупантам. Ничего у путинячих гнид не конфисковано. Если б не НАЦИЯ и ВСУ, то давно бы все ***** сдали. Главзебила поспрашать бы, о чем в Омане оно договаривалось.
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09.09.2022 17:47 Відповісти
Если Zебильный клоун рыпнется, Патрушеву есть что опубликовать. Крепко держат бубочку за бубенцы.
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09.09.2022 17:53 Відповісти
ОП рашистським олігархам друг, таварищ і брат!
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09.09.2022 17:58 Відповісти
Тільки ******* вміє ваш шабунінЩось конкретне він зробив доя країни?
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09.09.2022 18:03 Відповісти
А хто себе включить під санкції, там у половини є доля, не смішіть
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09.09.2022 18:19 Відповісти
Кому война,а кому мать родна
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09.09.2022 19:04 Відповісти
вказані персонажі дуже влучно декому кажуть,як маленькі Мауглі: ми с тобой одной крові!
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09.09.2022 19:53 Відповісти
А вони часом вже не стали українськими олігархами наприклад за неоціненну допомогу в організації переговорного процесу по зерновому коридору?
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09.09.2022 20:20 Відповісти
Данилов не має часу він вже в снах по Москві палаючій ходить

Факт на землі Українській всі чорти зібралися в один момент!
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09.09.2022 21:18 Відповісти
Маланец маланцу глаз не выклюет.
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09.09.2022 22:06 Відповісти
а марамоец?
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10.09.2022 12:38 Відповісти
Ну давайте почнемо з того, що саме на карпаратівах у цих олігархів, найогидніший лідор ********** розважав публіку. І може виявитися так, що в мережі з'являться відоси, як вовчик чи лєнка грає на шкіряній флейті якогось московського мажора.
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10.09.2022 09:13 Відповісти
Страшно, что любая мразь из этого СНБО не осознаёт своей ответственности перед народом Украины. Они, как ивсе чиновники Украины, считают себя «слугами уродов», ответственными только перед президентом, его приближёнными. А народ… ну то такое. Народ в Украине существует только для того, чтобы платить налоги и голосовать за нужных людей.
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10.09.2022 09:13 Відповісти
Та за всі минулі 8 років війни влада не спромоглася. Чому саме зараз? Просто під шумок приймуть черговий закон про 75 тисяч, і все буде ок. Треба нова ВР без слуг і ЄС, яка посадить усіх колаборантів і нарешті почне приймати закони без фраз коаліційна угода, турборежим і т д...
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10.09.2022 09:23 Відповісти
"нова ВР без слуг і ЄС" - тобто тільки з ОПЖЗ і Жулєй? та ти просто гєній!
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10.09.2022 12:39 Відповісти
Єврей завжди думає і робить так. щоб була йому ОСОБИСТА КОРИСТЬ. Це головне. А для цього вони будуть брехати, базікати.красти, зраджувати всіх. Треба було думати коли голосували.А шабунін також приклав руку,щоб оббріхувати Порошенко.
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10.09.2022 09:50 Відповісти
Це феномен "поліцейськтй імбіцилізм" - тільки бабок здатні кошмарити
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10.09.2022 09:56 Відповісти
Як ви думаєте : чому за 7 місяців війни Зеленський досі не ввів санкції проти всії російських олігархів , які мають мільярдні активи в Україні ? Який нечистий наш президент Зеленський ! Гинуть люди , знищується росіянами інфраструктура України , а активи російських бізнесменів в Україні досі не арештовані і не націоналізовані ! ! ! ЧОМУ ?
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10.09.2022 10:06 Відповісти
Хто ж посадить ту руку яка дає і харчує зелене шобло.
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10.09.2022 10:21 Відповісти
так у ветеринара данилова совсем другая задача - плодить себе подобных ыдыйотов...
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10.09.2022 10:24 Відповісти
Коли відбувались перемовини після 24 лютого, дивувало, як наші патріоти- перемовники обнімаються з русскімі. Тепер не дивує. Це одна шобла брехунів і злодіїв.
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10.09.2022 10:40 Відповісти
не на часи, эта другое
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10.09.2022 11:23 Відповісти
олігархів,рнбо і оп,розлучити може тільки смерть,це довів підарашенський Zольдатен.Данілов якось сказав,що намікав про початок війни,ходив у траурі і підмигував.Мабуть коли буде в білих штанях і співати,це буде означати,що щось і десь віджали.
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10.09.2022 11:37 Відповісти
Бо в нас не українська влада, яка продає країну за відкати.
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10.09.2022 12:20 Відповісти
 
 