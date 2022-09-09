Угорщина обмежує кількість потягів, якими безоплатно можуть користуватися українські біженці
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З 15 вересня українці, які знайшли прихисток в Угорщині, зможуть подорожувати безплатно з квитком "Солідарності" у вагонах другого класу за низкою напрямків. Отримати документ для проїзду можна на визначених станціях.
Йдеться передовсім про проїзд від кордону до станцій всередині країни та на міжнародних маршрутах в межах Угорщини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Угорська державна залізниця оприлюднила такі доступні напрямки:
- від станцій на маршруті Захонь – Ніредьхаза; станцій Хидашнемети/Нірабрань/Бихаркерестеш/Лекешхаза - до станцій Будапешт-Келеті/Будапешт-Нюгаті/Кебанья-Кішпешт/Зугло/ Будапешт-Келенфьольд/Хедьешхалом/Cоб;
- від станцій Будапешт-Келеті/Будапешт-Нюгаті/ Будапешт-Дели/ Кебанья-Кішпешт/Будапешт-Келенфьольд - до станцій Хедьешхалом/Cоб.
Зазначається, що купити квиток "Солідарності" від однієї станції Будапешта до іншої станції Будапешта неможливо.
Отримати квитки для безплатного проїзду можна лише:
- в касах станцій з відправленням поїзда з цих станцій від кордону в регіони країни або з Будапешту до станцій на кордоні (Захонь, Тисабездед, Тужер, Коморо, Кишварда-Хармашкут, Кишварда, Айак, Патроха, Гегень, Демечер, Кек, Нiрбогдань, Кемече, Шоштохедь, Шошто, Ніредьхаза, Хидашнемети, Нірабрань, Бихаркерестеш, Лекешхаза, Будапешт-Келеті, Будапешт-Нюгаті, Будапешт-Делі, Кебанья-Кішпешт, Будапешт-Келенфьольд);
- на борту певних поїздів, що перетинають кордон, при пред'явленні відповідного документа, що посвідчує особу.
Для інших подорожей Угорщина надає пільги відповідно до постанови уряду 85/2007. Розміри знижок залежать від статусу та віку. У яких випадках українці можуть подорожувати дешевше:
- 100% знижки на квитки - особи які подають заяву на визнання біженцем чи на отримання тимчасового захисту; ті, хто вже отримав такий статус;
- 100% - дітям до 6 років, які подорожують з дорослими;
- 50% - дітям 6-14 років;
- 33% - особі до 26 років;
- 33% - знижка для батьків, які супроводжують 1-2 дітей;
- 90% - групова знижка для багатодітних сімей.
Для всіх інших поїздок діє стандартний тариф, квитки можливо придбати в додатку MAV.
Знижки не надаються на міжнародні поїздки. Безкоштовні квитки "Солідарності" можна використовувати для міжнародних подорожей - на частині маршруту в межах Угорщини.
Зауважимо, що від 24 лютого угорська залізниця надає безкоштовний транспорт в межах Угорщини людям та родинам, які приїжджають з України.
Будь ласка, зачекайте...