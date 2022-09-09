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Україна та Польща створять хаб для ремонту техніки ЗСУ та навчання бійців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

моравецький

 Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький обговорили створення спеціального хабу для ремонту української військової техніки та навчання військових.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, про це Моравецький заявив у Києві під час спільного брифінгу із президентами Латвії та України.

Очільник уряду Польщі Моравецький наголосив, що польські фахівці будуть ремонтувати військову техніку й на цьому заробляти, тому для усіх ця співпраця буде доцільною.

"Ми також розмовляли сьогодні про створення спеціального хабу для ремонту військової техніки, навчання із німецькими, нідерландськими та українськими партнерами. Будемо організовувати такий хаб, де польські фахівці будуть також ремонтувати військову техніку, на цьому заробляти, щоб для усіх ця співпраця була доцільною", - сказав прем'єр.

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За його словами, вони із Зеленським також обговорили співпрацю в економічній площині.

Автор: Анастасія Потіха
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От і добренько.
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09.09.2022 17:35 Відповісти
а **** добренько???
он поляки кричать що стоять у нас на кордоні без їжі та води
наші, ****, бізнесмени луплять ціни що капець
і це при тому що поляки віддають останнє нашим біжанцям і нам шлють гуманітарку
як достукатись до волонтерів щоб їх забеспечили всім
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09.09.2022 20:04 Відповісти
опа
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09.09.2022 17:35 Відповісти

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09.09.2022 17:55 Відповісти
Супер , само собою!

між Україною і Польщею навіть кордону колись не буде , два народи одна союзна супердержава
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09.09.2022 17:40 Відповісти
Хай пришлють польских міністрів і суддів нам
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09.09.2022 20:48 Відповісти
 
 