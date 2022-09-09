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Новини За кордоном
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НАТО підвищує присутність у Європі як сигнал для Росії щодо готовності захищатися, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

НАТО розміщує в європейських країнах нові сили. Це повинно стати для Росії сигналом, що альянс готовий захищати свої території.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, інформує із посиланням Цензор.НЕТ на РБК-Україна.

Він заявив, що НАТО перекидає до східних кордонів нові сили, щоб зміцнити цей фланг.

"Це однозначний сигнал, що організація буде захищати кожен дюйм своєї території", - підкреслив Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні входить у критичну фазу, - Столтенберг

При цьому він прокоментував війну в Україні, заявивши, що українські військові повинні продовжувати бій. Генсек зазначив, що альянс допомагатиме Україні переходити на зброю "натовського" зразка.

Нагадаємо, 8 вересня на авіабазі Рамштайн відбулося  чергове засідання Контактної групи з оборони України.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
як тільки Україна стане членом альянсу то і НАТО і Європа на 100% будуть захищені від диких смердючих кацапів
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09.09.2022 17:44
+6
Навіщо цей пар в гудок ? НАТО , просто дайте нам скільки зброї скільки нам потрібно , бо поки ви стурбовані діями рашистів ми їх просто мочим.
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09.09.2022 17:45
+5
Готовність є в Литві, Латвії, Естонії, Польщі.
В решті країн НАТО, є лише «сигнали».
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09.09.2022 17:44
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як тільки Україна стане членом альянсу то і НАТО і Європа на 100% будуть захищені від диких смердючих кацапів
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09.09.2022 17:44 Відповісти
вже хтось,таки писав.-за скільки часу б здалась Европа рашистам
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09.09.2022 18:16 Відповісти
Какая именно "Европа"? Может Поляки, или страны Балтии? Не сдались бы никогда!
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09.09.2022 19:14 Відповісти
німці французи
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09.09.2022 19:23 Відповісти
Готовність є в Литві, Латвії, Естонії, Польщі.
В решті країн НАТО, є лише «сигнали».
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09.09.2022 17:44 Відповісти
А від деяких країн НАТО навіть "сигнали" протилежного змісту 😾...
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09.09.2022 17:56 Відповісти
Навіщо цей пар в гудок ? НАТО , просто дайте нам скільки зброї скільки нам потрібно , бо поки ви стурбовані діями рашистів ми їх просто мочим.
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09.09.2022 17:45 Відповісти
пропоную підтягнути ці сили докордонів з рашкою "нє ровєн час" і когось в кремлі кондратій схопить....
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09.09.2022 17:47 Відповісти
Європа сьогодні не готова до війни з кацапами. Перш за все ментально. Все що відбувається в Україні для дуже широких верств населення видається чимсь занадто абстрактним і таким що не має до них безпосереднього стосунку. Зокрема така ситуація у Франції. В Європі, за винятком Швейцарії, вже немає воїнів та армій які взагалі здатні воювати з таким безпринципним та диким ворогом як кацапи.
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09.09.2022 17:48 Відповісти
Во вторую мировую казалось то-же нет. Нашлись. Правда не в Европе. Не может один ублюдок победить весь мир.
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09.09.2022 18:00 Відповісти
Британська армія начебто свою боєздатність ніколи не опускала.
А тим більше з новою прем'єром(прем'єркою, прем'єркінею...???), Лізою Трасс, яка ще до вступу на посаду заявила, що з росією треба розмовляти її мовою - піднімете ядерну палицю, нею ж самі й отримаєте по голові
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09.09.2022 18:00 Відповісти
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09.09.2022 17:49 Відповісти
Досить вже ****#ти... Краще плануйте де бази розміщати в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій олбластях і в АР Крим
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09.09.2022 17:49 Відповісти
////

Ну, нарешті підтягнулося військо НАТО...

https://t.me/uaobozrevatel/48434

Поки тільки на чайок
Єш цукор?

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09.09.2022 18:03 Відповісти
Зверинец изолируют . Через 10-20 лет войдут и посмотрят , что сталось .
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09.09.2022 18:06 Відповісти
Может быть там будут "люди" , которые из мавзолея сделают подобие "Макдональдс" , а ху@ло и ленина кремируют .
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09.09.2022 18:10 Відповісти
знов будуть рашисти кричати шо вони воюють з НАТО
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09.09.2022 18:13 Відповісти
Кацапстану до НАТИ як до Місяця рачки.
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09.09.2022 18:30 Відповісти
Алёна Попова

@alyonapopova

·

10 ч

Россия оказалась на обочине цивилизации и вместо попыток выбраться стала там обустраиваться
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09.09.2022 18:45 Відповісти
Скільки крові і болю, а вони для*ь збираються
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09.09.2022 20:01 Відповісти
 
 