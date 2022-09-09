НАТО підвищує присутність у Європі як сигнал для Росії щодо готовності захищатися, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
НАТО розміщує в європейських країнах нові сили. Це повинно стати для Росії сигналом, що альянс готовий захищати свої території.
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, інформує із посиланням Цензор.НЕТ на РБК-Україна.
Він заявив, що НАТО перекидає до східних кордонів нові сили, щоб зміцнити цей фланг.
"Це однозначний сигнал, що організація буде захищати кожен дюйм своєї території", - підкреслив Столтенберг.
При цьому він прокоментував війну в Україні, заявивши, що українські військові повинні продовжувати бій. Генсек зазначив, що альянс допомагатиме Україні переходити на зброю "натовського" зразка.
Нагадаємо, 8 вересня на авіабазі Рамштайн відбулося чергове засідання Контактної групи з оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
В решті країн НАТО, є лише «сигнали».
А тим більше з новою прем'єром(прем'єркою, прем'єркінею...???), Лізою Трасс, яка ще до вступу на посаду заявила, що з росією треба розмовляти її мовою - піднімете ядерну палицю, нею ж самі й отримаєте по голові
Ну, нарешті підтягнулося військо НАТО...
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Поки тільки на чайок
Єш цукор?
@alyonapopova
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10 ч
Россия оказалась на обочине цивилизации и вместо попыток выбраться стала там обустраиваться